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 Общество, За рубежом
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 Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что опыт Беларуси в борьбе с вирусными заболеваниями может служить примером для многих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылской на БЕЛТА, об этом он заявил сегодня в интервью МТРК "Мир"

Лукашенко отметил, что и на него лично, и на Беларусь в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. "Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушаете, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония - сезонная болезнь очень сильная… Наверное, не было бы таких проблем", - отметил он.

"Я не хвастаюсь. Может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами (боремся. - Ред.), не только с коронавирусом", - продолжил глава государства.

"Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море", - сказал он.

Как заявил белорусккий президент, на данный момент в Беларуси лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем.

"Любой вирус осложнит хронические заболевания", - обратил внимание он.

Лукашенко также заявил, что в Беларуси "не прячут" факты по ситуации с COVID-19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о ситуации с коронавирусом: Работаю по формуле Трампа и молю Бога, чтобы пик заболеваемости ушел вниз. ВИДЕО

"Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует (Кочанова вчера по моему поручению разговаривала) бороться очагово, точечно", - отметил он.

"То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли", - заметил Лукашенко.

Президент Беларуси также уверен, что в Беларуси нет той ситуации, чтобы принимать подобные меры.

"И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было", - добавил глава государства.

Он также снова озвучил свой тезис о том, что массовая изоляция в квартирах может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом.

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"Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится. - Ред.). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей?", - заметил он.

"Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее", - сказал он.

Как сообщалось, в среду литовский президент Гитанас Науседа заявил, что доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе нельзя, ситуация там значительно хуже.

"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", - сказал он.

"Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются", - добавил президент Литвы.

Беларусь остается единственным государством региона, которое не закрыла свои границы в связи с пандемией коронавируса.

По данным на 1 апреля, в Беларуси зафиксировано две смерти пациентов с коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3186333
 
 
 Топ комментарии
 
Уже слышали "тракторами лечим"
Шизофреник хренов
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То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него
Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 9668
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Какие же это россгвардейцы? Это войска россSS.
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Уже слышали "тракторами лечим"
Шизофреник хренов
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То чого ти, маючи стільки контактів у Сочі з "коронованим ху?ловирусом", і не задушив його.Ще один Сідзипін-бульба...
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в беларуси вирусов море. а в море есть море морепродуктов. экспорт которых на рашу именно в нынешнее время они могут ещё больше увеличить ))
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Саша не здоровайся с ху йлом за руку, а то в ху йло превратишся.
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То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него
Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 9668
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Не верю что он не под Путиным. Интересно что за роль ему такая досталась? отрицательные герои - против карантина? Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 758
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Через пол года будем со смехом вспоминать ка мы, как стадо идиотов ходили в масках, мыли спиртом руки, сидели по домам, побросали работу и все из-за макароновирусного мракобесия наших властей.
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Ну да... Каждому трусу и холопу очень хочется почувствовать себя мудрецом. Как этого добиться? Да очень просто: они кучкуются, а потом дружно объявляют идиотами всех, кто не разделяет их трусости. В кучке возражающих нет, значит единогласно... Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 2387
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оце їм точно знадобиться
та й нам теж...

...Уже два тижні під керівництвом свого професора Мартіна Коха 25-річна дослідниця Кароліне Зоммер спільно з медиками та фахівцями, що спеціалізуються на медичній техніці, розробляє апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ), який можна було б з мінімальними затратами збирати та використовувати в усьому світі.

...Переобладнані пристрої CPAP звичайно не є настільки потужними, як професійні апарати ШВЛ. Вони не можуть контролювати ані пульс, ані регулювати обсяг збагачення киснем крові. Однак апарати можна використовувати для пацієнтів, справи в яких уже йдуть на поправку. Таким чином звільнюються клінічні апарати ШВЛ, яких потребують нові пацієнти з важким перебігом COVID-19 і серйозними проблемами з диханням.

Лукашенко пожаловался на давление других стран на Беларусь из-за коронавируса: Начинают плющить... А мы, если видим очаг, бросаемся на него и лечим - Цензор.НЕТ 3910

https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%8F%D0%BA-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE-%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-52978930?maca=uk-Twitter-sharing
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Как может страна, которая среди тех, где все время растет количество больных и не знают как это остановить, критиковать иную страну. Посмотрим на результаты, кто оказался прав.
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Может оказаться что Лукашенко был прав не раздувая панику.
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Що у лукашенко не відняти, так стан медицини для пересічного громадянина. Лікування доступне. Особливо для онкохворих. Розібрали на складові передові ліки і стали випускати самі. Для білорусів безкоштовні. У нас коштують шалених тисяч. Кабінети онкологів завішані дипломами проходження курсів у провідних клініках світу. За фальсифікат в аптеці -тюрма на тривалі терміни. Так що в плані медицини - він молодець. Так само, коли сказав, що хто під час пандемії і попереджень виїхав за кордон, той сам за себе і чекайте.
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