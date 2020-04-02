 ВАКС закрыл дело экс-прокурора сил АТО Кулика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".
Сообщается, что сегодня суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и закрыл уголовное производство по обвинению экс-прокурора сил антитеррористической операции Константина Кулика.
"Причина - признание неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.
КСУ соответствующее решение обнародовал еще в 2019 году. Высший антикоррупционный суд также отменил арест имущества Кулика, который был наложен Соломенским районным судом Киева.
Напомним, Кулика обвиняли в незаконном обогащении. По данным следствия, будучи прокурором, он стал обладателем имущества почти на 3 млн гривен, законность происхождения которого не смог подтвердить. Прокурор был уволен из Генеральной прокуратуры осенью 2019 года.
Во-вторых - он таки подал, но вы читали, что именно он подал? Там реально "комар носа не подточит", по тому законопроекту, который Порошенко подал вместо статьи, отмененной КС, в принципе было бы невозможно открыть уголовное дело о незаконном обогащении, тк до открытия нужно было бы доказать, что это "незаконное обогащение" было не взяткой, ни злоупотреблением служебным положением и тд - что невозможно.
Ну и в третьих - статью о незаконном обогащении вернули с подачи Зеленского в сентябре 2019го, но Кулика по ней уже нельзя осудить, тк его преступление совершено ДО введения этой новой статьи.
Факт 1: в феврале 2019 года блок порошенко во главе нелигитимной коалиции отменили уголовное наказание за незаконное обогащение.
Факт 2: не смотря на наличие факта 1, ты упорно продолжает быть дебилом)
Читай внимательно что обратился в КСУ по поводу отмены закона, и вспомни сколько людей Пороха сидело тогда в КСУ, ты по уши в дерьме как и твой шеф.
28.02.2019г. Напомните, кто тогда был президентом?
падлюка берхлива, давай посиалння на "порошенко отменил уголовное наказание за незаконное обогащение"
та "Порошенковский закон о не привлечении к уголовке за незаконное обогащение"!!!
Я тобі не ідіот Зеленський, і різницю між тим, що ти пишеш і тим, на що даєш посилання добре розумію.
Ти різницю між рішенням КСУ і "Порошенко и его коалиция спешно отменяют этот закон." розумієш?
до речі, це той самий КСУ, що визнав законним розпуск ВРУ Зеленським
кто давал на это деньги и кто финансировал тех же добровольцев ?
я не защищаю Коломойского но он тоже давал не малые деньги и мотивировал добровольцев .
что мешает сейчас возродить этот закон ?
кто сейчас уже год зарабатывает на войне и снюхался с олегархами и деребанит страну ?
https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-47724923
АХАХАХАХА
есть еще желающие, жить честно и платить налоги...???