EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1657  38
Все про:Кулик Константин (101) Антикоррупционный суд (607) незаконное обогащение (67)

 ВАКС закрыл дело экс-прокурора сил АТО Кулика

Высший антикоррупционный суд закрыл дело экс-прокурора сил АТО Константина Кулика о незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Сообщается, что сегодня суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и закрыл уголовное производство по обвинению экс-прокурора сил антитеррористической операции Константина Кулика.

"Причина - признание неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.

КСУ соответствующее решение обнародовал еще в 2019 году. Высший антикоррупционный суд также отменил арест имущества Кулика, который был наложен Соломенским районным судом Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойский через Голосеевский суд помогает экс-прокурору Кулику вернуться в правоохранительные органы

Напомним, Кулика обвиняли в незаконном обогащении. По данным следствия, будучи прокурором, он стал обладателем имущества почти на 3 млн гривен, законность происхождения которого не смог подтвердить. Прокурор был уволен из Генеральной прокуратуры осенью 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3186329
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так - статью, по которой привлекался Кулик не даром отменили в начале 2019го по поданию группы нардепов из коалиции и оппоблока...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так - статью, по которой привлекался Кулик не даром отменили в начале 2019го по поданию группы нардепов из коалиции и оппоблока...
 показать весь комментарий
 
 
Президент Петр Порошенко, комментируя решение Конституционного суда, также уже поспешил заявить, что подаст в парламент новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Глава государства заверил, что новая редакция статьи будет такой, что "комар носа не подточит".


 показать весь комментарий
 
 
Во-первых - пофиг, что "подаст". Потому, как если статью, по которой выдвигалось обвинение отменили - то все, обвинение снимается. А тк новая статья появилась после - она уже не может применяться к преступлению, которое произошло ДО появления этой новой статьи УК.

Во-вторых - он таки подал, но вы читали, что именно он подал? Там реально "комар носа не подточит", по тому законопроекту, который Порошенко подал вместо статьи, отмененной КС, в принципе было бы невозможно открыть уголовное дело о незаконном обогащении, тк до открытия нужно было бы доказать, что это "незаконное обогащение" было не взяткой, ни злоупотреблением служебным положением и тд - что невозможно.

Ну и в третьих - статью о незаконном обогащении вернули с подачи Зеленского в сентябре 2019го, но Кулика по ней уже нельзя осудить, тк его преступление совершено ДО введения этой новой статьи.
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно! получается, что благодаря старанию Пороха, хейтера Пороха - Кулика, который скорее всего был виновен в коррупции, отмазали. Это просто умора )
 показать весь комментарий
 
Ви знаєте, прихід весни, це не природне явище, це філософський термін! Не все так однозначно!
ВАКС закрыл дело экс-прокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 3893
 показать весь комментарий
 
 
как насчет того, что порошенко отменил уголовное наказание за незаконное обогащение? ВАКС закрыл дело экс-прокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 5042
 показать весь комментарий
 
 
це до лікаря, психіатра. я тобі нижче написав, посилання балаболка тупа виклади.
 показать весь комментарий
 
идиот у тебя память отшибло?))) смотри ниже я тебя послал)
 показать весь комментарий
 
видсмоктав ты у фактов), больше ничего сказать, кроме унылых гопнических фразочек?
Факт 1: в феврале 2019 года блок порошенко во главе нелигитимной коалиции отменили уголовное наказание за незаконное обогащение.
Факт 2: не смотря на наличие факта 1, ты упорно продолжает быть дебилом)
 показать весь комментарий
 
https://bykvu.com/ru/bukvy/111239-otmena-stati-o-nezakonnom-obogashchenii-kakie-posledstviya/

Читай внимательно что обратился в КСУ по поводу отмены закона, и вспомни сколько людей Пороха сидело тогда в КСУ, ты по уши в дерьме как и твой шеф.
 показать весь комментарий
 
Тупа ти зебільна гнида, Ти пробувало читати те, на що посилання скинуло?

падлюка берхлива, давай посиалння на "порошенко отменил уголовное наказание за незаконное обогащение"
та "Порошенковский закон о не привлечении к уголовке за незаконное обогащение"!!!
Я тобі не ідіот Зеленський, і різницю між тим, що ти пишеш і тим, на що даєш посилання добре розумію.
 показать весь комментарий
 
 
хахаха, тупое быдло. Еще раз на пальцах, с 2014г. до 2019г. был закон об уголовном наказании за незаконное обогащение. В феврале 2019г. Порошенко и его коалиция спешно отменяют этот закон. А теперь иди поцелуй кулика и порошенко в зад, они тебя хорошо поимели)
 показать весь комментарий
 
 
В останнє, тупа ти потвора.. посилання на " В феврале 2019г. Порошенко и его коалиция спешно отменяют этот закон." де???
Ти різницю між рішенням КСУ і "Порошенко и его коалиция спешно отменяют этот закон." розумієш?
до речі, це той самий КСУ, що визнав законним розпуск ВРУ Зеленським
 показать весь комментарий
 
 
идиот не тормози, КСУ тогда контролировался Порохом) Ты зря юлишь факты остаются фактами - "Соответствующее представление в Конституционный Суд подала группа из 59 народных депутатов. Их интересы в КС представляет нардеп из "Народного фронта", глава регламентного комитета Рады Павел Пинзеник." Напомни-ка, входил ли Народный фронт в коалицию?))
 показать весь комментарий
 
 
напомните мне а на чьи деньги начали возрождать армию после януковича ?
кто давал на это деньги и кто финансировал тех же добровольцев ?
я не защищаю Коломойского но он тоже давал не малые деньги и мотивировал добровольцев .
что мешает сейчас возродить этот закон ?
кто сейчас уже год зарабатывает на войне и снюхался с олегархами и деребанит страну ? ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 5953 ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 2047
 показать весь комментарий
 
Хахаха, Порошенковский закон о не привлечении к уголовке за незаконное обогащение, принятый им и его партией перед уходом на пенсию, отмазал ярого хейтера Порошенко, это прямо ирония судьбы
 показать весь комментарий
 
 
зебіл, у психічно здорових людей, при написанні подібних постів заведено посилання давати "на Порошенковский закон о не привлечении к уголовке за незаконное обогащение".
 показать весь комментарий
 
Президент Петр Порошенко, комментируя решение Конституционного суда, также уже поспешил заявить, что подаст в парламент новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Глава государства заверил, что новая редакция статьи будет такой, что "комар носа не подточит".

АХАХАХАХА
 показать весь комментарий
 
 
ти дебіл і тільки що це довів. Я ж цього почав, тобі до психіатра.
 показать весь комментарий
 
 
что ты доказал балабол? я тебе ссылку скинул, ты ее сожрал? "каких тебе еще реформ не хватает"? ВАКС закрив справу експрокурора сил АТО Кулика - Цензор.НЕТ 1829
 показать весь комментарий
 
на що ти мені посилання скинув? на статтю про те, що КСУ визнав неконституційним статтю КК України? Ти мені балаболка давай посилання не на КСУ, а на те, що ти написав.
 показать весь комментарий
 
Авжеж, судді завше були на побігеньках в правлячої еліти і сьогодні вакс - вірна служка зелемойрасєйського режиму
 показать весь комментарий
 
 
никто и не сомневался в таком решении...................... эту страну спасет только тоталитаризм... других вариантов не существует для этой страны, населения!!!
 показать весь комментарий
 
 
вот так, вот так... все свободны, расходитесь..
есть еще желающие, жить честно и платить налоги...???
 показать весь комментарий
 
 
Таких тільки на гіляку! жодна влада не здатна цих виродків витрусити! Починати треба з суддівської мафії!
 показать весь комментарий
 
 
позорный никчемный суд...на гилляку паскуд
 показать весь комментарий
 
 
В данном случае этот суд ни при чем - Кулика привлекали по статье о незаконном обогащении, которая была отменена в феврале 2019го года. Как его можно осудить, если отменили статью, по которой он обвинялся?
 показать весь комментарий
 
Это дно было в феврале 2019го, когда КС отменил статью о незаконном обогащении. Все дела, которые были открыты по этой статье, соответственно, закрыты или закрываются.
 показать весь комментарий
 
Скорость любит не только бабушка дубинского.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх