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 "Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо", - Зеленский

Распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

"К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы насчет того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены", - сказал Зеленский.

В настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, из них за последние сутки зафиксировано 135 новых случаев. Из 20 погибших украинцев почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в том числе сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и др.

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"Необходимо постоянно говорить о группах риска и делать акцент на том, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших стариков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Надо постоянно обращать на это внимание", - отметил глава государства.

Также было отмечено, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Незначительное повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

На совещании было решено провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен.

Дополнительно шла речь о координации взаимной медицинской помощи с Италией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186328
 
 
 Топ комментарии
 
Поэтому из регионов в Киев отозвали все, что только смогли? Это шоб потом "пачеснаму паделить" между всеми, я полагаю?
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Вот это откровение,а мы то и не догадывались,что так может быть.
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Зебилы, а почему для ваших слуг народа сделали спец вип палаты в больницах с охраной и со всем остальным? "Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4672
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Вот это откровение,а мы то и не догадывались,что так может быть.
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Зебилы, а почему для ваших слуг народа сделали спец вип палаты в больницах с охраной и со всем остальным? "Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4672
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Так это ж самое дорогое. Генофонд нации, так сказать. Да-да, той нации.
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дайте вгадаю.
Тобто слоган "слуга народу" - це того самого народу і нарід (73%) тут ні до чого?))
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просто не надо разворовывать "спецсредства", вовочка.
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Поэтому из регионов в Киев отозвали все, что только смогли? Это шоб потом "пачеснаму паделить" между всеми, я полагаю?
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Это блюдо называется "децентрализация по-зеленски" - хавай.те.
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Вах! А сонце повинно вставати на сході.
Так?
Який мудрий ссанич, прям найвидатнігий світовий лідер **********
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- по справедливости - это когда всем поровну, а мне чуть-чуть больше!
Подумал торговец масками.
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так и добывание спецсредств для распределения должно происходить справедливо...
а не так,шо "деньги ваши,а распределять будем мы"
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Выходи из бункера, сцыкло. Где спряталось, чучело? Что там по Свинарчуку Ермаку?
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оно анализы сдавать побоялось, с чего бы это вдруг оно сейчас на свет покажется?
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