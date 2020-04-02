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 Школы сами будут определять структуру и форму обучения на время карантина, - Минобразования

Структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В ситуации, в которой сегодня оказалась Украина и весь мир, мы видим, насколько важна автономия школ и учителей, которая прописана в новом Законе "О среднем образовании". Дистанционное обучение в школах происходит по-разному. И поэтому именно школы должны определять, как они завершат этот учебный год, что нужно подтянуть и усовершенствовать, на чем акцентировать внимание. Мы даем такую ​​возможность, ведь они лучше знают свои особенности, учеников и учителей. И стандартизированный подход ко всем здесь не сработает", - отметила врио министра образования Любомира Мандзий.

Она напомнила, что даже не в условиях карантина в соответствии с законодательством учебный год в школах Украины должен начинаться 1 сентября и завершаться не позднее 1 июля.

Во время карантина учебный материал может быть освоен с помощью дистанционного обучения. После карантина - из-за уплотнения материала с организацией повторения отдельных тем.

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Также, несмотря на карантин, ученики должны быть переведены в следующий класс и получить свидетельства достижений, а выпускники - документы об образовании.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Напомним, в Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186326
 
 
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короче говоря анархия.... власть по тихому самоустранилась от проблем...
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Это называется "умыли руки", чтобы не нести ответственность.

Эти дегенераты таки уничтожат Украину.

Зедебилы, вы сделали это вместе.
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Otar Dovzhenko@otardovzhenko 30 мар.

Те, що школярам на карантині організовують онлайн-навчання - ґуґл-класрум, зум, уроки на ютубі, - безперечно, круть.
Тішуся, що в мене є така змога - організувати кожній дитині ґаджет із доступом до інтернету.
Але стало цікаво, що пропонується родинам, які такої змоги не мають.
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Це означає одне, міністерство освіти розписалось у своїй повній профанації і все віддано на відкуп вчителів. Тобто, де вчителі свідомі, заняття будуть.
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