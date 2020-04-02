 Школы сами будут определять структуру и форму обучения на время карантина, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"В ситуации, в которой сегодня оказалась Украина и весь мир, мы видим, насколько важна автономия школ и учителей, которая прописана в новом Законе "О среднем образовании". Дистанционное обучение в школах происходит по-разному. И поэтому именно школы должны определять, как они завершат этот учебный год, что нужно подтянуть и усовершенствовать, на чем акцентировать внимание. Мы даем такую ​​возможность, ведь они лучше знают свои особенности, учеников и учителей. И стандартизированный подход ко всем здесь не сработает", - отметила врио министра образования Любомира Мандзий.

Она напомнила, что даже не в условиях карантина в соответствии с законодательством учебный год в школах Украины должен начинаться 1 сентября и завершаться не позднее 1 июля.

Во время карантина учебный материал может быть освоен с помощью дистанционного обучения. После карантина - из-за уплотнения материала с организацией повторения отдельных тем.

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Также, несмотря на карантин, ученики должны быть переведены в следующий класс и получить свидетельства достижений, а выпускники - документы об образовании.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Напомним, в Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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