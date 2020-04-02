EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  5063  27
Все про:коррупция (7648) таможня (1615) Уманский (91) Нефьодов (197)

 Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский

Экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал, за что подавал в Кабмин представление на увольнение главы таможни Макса Нефьодова.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Макс, он такой, где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего – "новая таможня", все такое. Проблема в том, что есть картинка светлого будущего, а есть - реальность. И "контрабас" как шел, так и идет. С таможней надо жестко – шаг влево, шаг вправо – расстрел", - считает Уманский.

Читайте также: При Верланове только по НДС ежемесячно прогоняют 5 млрд. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?" - Уманский

Экс-глава Минфина подтвердил слова о том, что Нефьодова игнорируют главы областных таможен.

"Он мне сам это сказал. Фактически, расписался в своей профнепригодности. То есть Макс был выведен в роль "фунта", который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при Януковиче просто отдыхали... Вместе с тем, не стоит демонизировать Макса, проблема точно не в нем. Его вывели из "игры" и сделали "громоотводом", а процессами рулили другие. В этом его ошибка", - говорит Уманский.

Ранее стало известно, что Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения – "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. – Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

Источник: https://censor.net.ua/n3186325
 
 
 Топ комментарии
 
А шо рассказывать и делать не одно и тоже?
Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский - Цензор.НЕТ 4821
 показать весь комментарий
 
Добре що Короновірус хоч гральні апарати тимчасово прикрив, а то взагалі би у Зелі не було досягнень. Корупцію на горі подолав, та Єрмака забув про це попередити... контрабас виявляється живий... Навіть не питаю, як там Бурштинова республіка, подолана?
Зебіли, які ж ви тупі...
 показать весь комментарий
 
прийде весна, смоктати будемо... правда, зебіли?)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А шо рассказывать и делать не одно и тоже?
Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский - Цензор.НЕТ 4821
 показать весь комментарий
 
 
ну, дык, это извечная мечта - посадить на контрабас своего пианиста...
 показать весь комментарий
 
 
прийде весна, смоктати будемо... правда, зебіли?)))
 показать весь комментарий
 
 
Добре що Короновірус хоч гральні апарати тимчасово прикрив, а то взагалі би у Зелі не було досягнень. Корупцію на горі подолав, та Єрмака забув про це попередити... контрабас виявляється живий... Навіть не питаю, як там Бурштинова республіка, подолана?
Зебіли, які ж ви тупі...
 показать весь комментарий
 
 
а ось тут проблема... Я думаю, що ці дурні його підпалять і він згорить нах.р...
Є в мене таке відчуття, що вони не просто кловуна обрали, а в чергове просрали Україну, як їх прадіди і пра, пра... як це раніше завжди і відбувалось.
 показать весь комментарий
 
 
Заспокойтесь. Він не буде Президентом України. У разі йог обрання, ніякої України надалі існувати не буде. Це буде дійсно громадянська війна і розвал країни. Ніхто на Західній, під цю москальську курву не ляже.
 показать весь комментарий
 
Ну що зелебобіки? Вам не здається що мальдівський барига - дитина порівняно з оманським кловуном. Ігор Валерійович дуже вдячний 73%-ним лохам. Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский - Цензор.НЕТ 640
 показать весь комментарий
 
 
Игорек не понял еще теперь его пи--ж уже никому не интересен...

Одно дело Зеленском чушь на ушко шептать - другое дело что сделать...

Вообще, конечно, печально... Одному, оказывается, Сурун мешала, второму Нефедов...
И самое главное между ног ничего не мешало ..


 показать весь комментарий
 
 
Может и так... Не хватил силенок у Нефедова выгнать СРАЗУ и ВСЕХ таможенников, заменив их 100% на выпускников ВУЗ-ов экономической и юридической специализаций! Оставить на таможне можно и нужно было ТОЛЬКО "технарей" - людей обслуживавших функционирование "железа"!
 показать весь комментарий
 
 
от бачите, а мавпочки навіть не гадали, що ображені "свої" дуже часто здають усі секрети. Маємо шкандаль з Гео Леросом, а зараз Уманський підтягнувся
 показать весь комментарий
 
 
мы бедные овечки
никто нас не пасет
мы таем словно свечки
кто же нас спасет???
Нефьодова вывели из игры, и процессами рулят другие: "контрабас" через таможню как шел, так и идет, - Уманский - Цензор.НЕТ 5358
 показать весь комментарий
 
 
доброе *****. головне, щоби не злий вовк Пеця!
 показать весь комментарий
 
самохідний фалоімітатор їм підійде?
 показать весь комментарий
 
 
То,что идет контрабас ,.это так задумано и вполне устраивает Зеленского, денег нет,значит распродаем страну и в полночь протягиваем закон.
 показать весь комментарий
 
 
Только болван верит в то,что эта борода способна управлять чем то большим,чем член его любовника.
 показать весь комментарий
 
 
Так що у влади закінчились "патрони" в боротьбі з контрабасом . Може на часі "джавелінами" по проблемним митницям , але потрібен "крутий стрілок" у цьому двобої . Є такі у влади .? Чи лише продавці "повітрям" ?
 показать весь комментарий
 
Доходы таможни при Нефедове упали на 7 млрд по сравнению с прошлым годом (ИНФОГРАФИКА)

https://www.depo.ua/rus/money/dokhodi-mitnitsi-za-nefodova-vpali-na-7-mlrd-porivnyano-z-minulim-rokom-201912041074326

Нефьодова вивели з гри, і процесами рулять інші: "контрабас" через митницю як ішов, так і йде, - Уманський - Цензор.НЕТ 7448
 показать весь комментарий
 
 
Шел, идет и будет идти. С уважением, Скоморох.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх