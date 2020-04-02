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 Политика Украины, Экономика
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 Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко

Офис президента и Минэкономразвития создают координационный совет "Урожай 2020" с участием украинских аграриев, химиков, а также представителей профильных ведомств

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил УНИАН, что сегодня Украина находится на передовой борьбы с распространением коронавируса, однако некоторые процессы в стране нельзя останавливать. Среди них Устенко выделил качественное обеспечение и проведение весенне-полевых работ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже сегодня должны серьезно думать о том, как в рамках чрезвычайной ситуации подготовить и обеспечить также и осеннюю посевную. В этом процессе активно задействованы не только сельскохозяйственные предприятия, но и смежные отрасли. Надо вносить удобрения – значит важна бесперебойная работа украинских химиков. Важна поставка топлива. Важна работа всей логистической системы в масштабах страны – все, что касается вопросов, связанных с работой складов, транспортировкой грузов и в одну, и в другую сторону – и в поля, и с полей", - заявил Устенко.

Советник Зеленского отметил, что в данный момент национальный приоритет номер один в Украине – это борьба с коронавирусом, однако после эпидемии страна не должна оказаться в ситуации продовольственного кризиса.

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"Поэтому приоритетом номер два в нынешних условиях я назвал бы защиту продовольственной безопасности нашей страны. От того, как будут обстоять дела в АПК и в обеспечивающих его отраслях – реально будет зависеть будет ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году", - считает советник президента.

"Осознавая все риски и угрозы, которые есть на сегодняшний день, мы инициируем создание оперативного координационного совета под рабочим названием "Урожай 2020", - добавил Устенко.

По словам советника Владимира Зеленского, в этот координационный совет войдут представитель Офиса Президента, представители министерства экономики, сам министр экономики, который уже подтвердил свое участие в этом формате.

"В этот же координационный совет должны будут войти представители СНБО, потому что в текущих условиях это серьезный вызов для них тоже. На сегодняшний день у нас уже есть запросы от профильных ассоциаций химиков и аграриев, которые готовы предоставить своих экспертов, и мы будем активно использовать опыт и видение специалистов, которые в прямом и переносном смысле работают "в полях", и которые могут давать быструю обратную связь", - отметил Устенко.

По его словам, в случае необходимости будут привлечены профильные специалисты из других министерств и из регионов.

"Очевидно, что к решению многих задач понадобится привлекать не только представителей аграрного сектора, или химиков, или представителей сельскохозяйственного машиностроения, но нужны будут специалисты и из министерства инфраструктуры, нужны будут специалисты из силовых ведомств, если будут затрагиваться такого рода моменты. Возможно, будут нужны специалисты из министерства финансов", - заявил советник президента.

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По словам Устенко, это первые посевные кампании и первый урожай в истории независимой Украины, которые необходимо будет обеспечить в таких экстраординарных условиях.

"Это реальная борьба за стабильность на украинском продовольственном рынке, а также за наш экспорт. Поэтому должна быть комплексная слаженная работа государства совместно с представителями критически важных отраслей. Задача координационного совета в том, чтобы оперативно реагировать на проблемы и новые вызовы", - отметил Олег Устенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186324
 
 
 Топ комментарии
 
мабуть, поэтому железка аж трещит, доставляя зерно в порты под вывоз...
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Коронавирус убивает сотни тысяч в разных странах.
ЗЕбизяний вирус убил мозги миллионов в одной стране.
И кто скажет- что страшнее..???

Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6171
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мабуть, поэтому железка аж трещит, доставляя зерно в порты под вывоз...
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Ну-да, ну-да, а война с Рашкой "в вашем мозгу уже закончилась".
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Я знав що за тупість потрібно платити, але те, що кара настигне 73% так швидко і в таких об'ємах, навіть не уявляв!
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Когда едешь по Венгрии , то видишь, ЧТО ОБРАБОТАНА ВСЯ ЗЕМЛЯ
Как взъезжаешь в Украину - начинаются необработанные поля - Карпаты, львовская область, Закарпатье, Ровенская область
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В Венгрии на всех полях стоят полувальные машины
В Украине их нет вообще

Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 797
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СТОЛЬКО ИМЕТЬ С.-Х. ЗАВОДОВ , СТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЬ МЕТАЛЛА - и не иметь поливальных машин !!!

Надо просто всю власть и тех кто приватизировал с.-х. заводы - ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ
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СНЕГА не было, дождей нет
Как и что взойдёт - уже вопрос
Госрезерв пустой! Зерно активно продают

А ЧТО украинцы будут есть следующей весной ?
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Зато некоторые умники обзывают венгров - цыганами
Так у этих цыган дорогам по всей стране можно только позавидовать , обработанным полям можно позавидовать и засуха не страшна - везде дождевальные машины
В магазины Словакии поступает венгерский чеснок размером с кулак, Это не китайский мелкий белый
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если бы они были, то в первую же ночь их разворовали бы на металл.
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да ,да да , невольно вспоминаешь наличие Сивохо,Качки ,Юзика..... Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5541
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Коронавирус убивает сотни тысяч в разных странах.
ЗЕбизяний вирус убил мозги миллионов в одной стране.
И кто скажет- что страшнее..???

Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6171
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"Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины..."

...поэтому мы выставили на продажу наши пахотные земли.

Л - зебильная логика.

"Очевидно, что к решению многих задач понадобится привлекать не только представителей аграрного сектора, [...], нужны будут специалисты из силовых ведомств, "

нацжены авакова будут надзирателями на полях, ага
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Когда едешь по горам Словакии - В ГОРАХ ЗАСАЖЕНЫ ВСЕ РАВНИНЫ !!!!
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Карпаты же засеяны СПЛОШНЫМ ЯДОВИТЫМ БОРЩЕВИКОМ

Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9977
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Европа активно борется с борщевиком - в Украине ВСЕМ НАЧХАТЬ
ВЛАСТЬ непрофессиональная
Смотреть на поражение территорий борщевиком ПРОСТО противно
Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5446
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..там не всю еще пшеницу из элеваторов, барыги в порты свезли на продажу?...куда эта шелупонь ненасытная с бабками бежать то собирается?..не пустят же никуда, ящур кругом.. Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 8086..от развелось чертил в стране, жесть!..
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Все, что мы имеем за 8 месяцев в экономике, полную #опу, организовал и управляет это существо по фамилии "устенко", которое как вирус ЗЕ19 осело в ОПе. Милованов, и биография как под копирку-нигде и никогда, и только языком. Не дебил ли?
Вторым приоритетом для власти после борьбы с COVID-19 является продовольственная безопасность Украины, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5519
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продовольственная безопасность огородами прирастать будет.
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Когда едешь по Баварии, Тиролю и Швабии , то везде пасутся жирный коровы
Другим пріоритетом для влади після боротьби з COVID-19 є продовольча безпека України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4191
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На пастбищах ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
- поилки ( на фото)
- электропастухи ( на фото)
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Пастбища электропастухами разделены на территории и коров выпасают по очереди на конкретных участках
( на фото)

Другим пріоритетом для влади після боротьби з COVID-19 є продовольча безпека України, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5371
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В Украине на пастбищах поилок нет
А хотят от коров получать надои
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Думаю, что наличие поилок - это требование государства к немецким фермерам
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