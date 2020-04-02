EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  4016  12
Материалы по теме:
Все про:дети (3900) карантин (2132) Минздрав (2442) ЦОЗ (71) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 - на искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦОЗ Минздрава в Facebook.

По данным ведомства, наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.

В ЦОЗ подчеркунули, что какому-либо лицу, контактировавшему с подтвержденным, подозреваемым или вероятным случаем COVID-19, устанавливается подозрение на наличие SARS-CoV-2 и такое лицо должно быть протестировано.

Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ 01

Контактные лица каких-либо недавно обнаруженных вероятных или подтвержденных случаев COVID-19 должны быть установлены и подлежат мониторингу состояния здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас лекарств": ЦОЗ дал рекомендации людям с астмой во время COVID-19

Действия медработника при появлении симптомов COVID-19 у контактного лица, нуждающегося в госпитализации:

1. Сообщить заведению здравоохранения, что лицо с симптомами COVID-19 направлено ​​в это заведение.
2. Во время транспортировки пациент должен быть в медицинской маске, если отсутствуют противопоказания.
3. Транспортировать необходимо каретой скорой помощи или частным транспортным средством, открыв окна.
4. Пациенту следует посоветовать придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля, гигиены рук, находиться от других на расстоянии более одного метра.
5. Надлежащей гигиены рук должны придерживаться пациент, контактные лица и лица, проводящие досмотр.
6. Любые поверхности, которые после транспортировки видимо или потенциально загрязненные биологическими выделениями пациента, должны быть очищены и дезинфицированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больного COVID-19 в тяжелом состоянии доставили в больницу Киева, а потом отвезли обратно домой из-за отказа медиков его госпитализировать

Как сообщалось ранее, всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186319
 
 
 Топ комментарии
 
У Києві на Виноградарі з'явився автомат з медичними масками
Жителі району розповідають, що він з'явився на вулиці Мостицька в супермаркеті "Фуршет". В автоматі можна купити різні набори масок. Інформацію та фото розмістили кияни в мережі, пише Politeka.

Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1429
 показать весь комментарий
 
А откуда жти 57 детей взялись - все ведь дома сидят
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У Києві на Виноградарі з'явився автомат з медичними масками
Жителі району розповідають, що він з'явився на вулиці Мостицька в супермаркеті "Фуршет". В автоматі можна купити різні набори масок. Інформацію та фото розмістили кияни в мережі, пише Politeka.

Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1429
 показать весь комментарий
 
 
В Нью-йорке уже 84 тысячи инфицированных, в Китае - 82 тысячи. Всего в США -215 тысяч инфицированных. В Украинн 800 инфицированных. Меры Зеленского по борьбе с эпидемией дают результат.
 показать весь комментарий
 
А ведь раньше корона детей обходила. Мутация или другой штамм?
 показать весь комментарий
 
ні, раніше було так само. Просто мова йшла про відсоток від загальної кількості.
 показать весь комментарий
 
А откуда жти 57 детей взялись - все ведь дома сидят
 показать весь комментарий
 
 
Больше всего заражений происходит именно от членов семьи, это врачебная статистика по коронавирусу Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2307
 показать весь комментарий
 
А будет еще больше. На улице куда не глянь полно ЯЖЕМАТЬ с детьми, которые собираються кучками, чтобы было не скучно.
 показать весь комментарий
 
 
Страшнее короновируса только ватная бацила рассекающая на лексусе по Березнякам.
 показать весь комментарий
 
В Украине все не так как в остальном мире. В мире от короны умирает больше мужчин, в Украине - женщин. Интерес представляет не кол-во заболевших детей, а кол-во заболевших детей в тяжелом состоянии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх