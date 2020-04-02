 Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦОЗ Минздрава в Facebook.

По данным ведомства, наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.

В ЦОЗ подчеркунули, что какому-либо лицу, контактировавшему с подтвержденным, подозреваемым или вероятным случаем COVID-19, устанавливается подозрение на наличие SARS-CoV-2 и такое лицо должно быть протестировано.

Контактные лица каких-либо недавно обнаруженных вероятных или подтвержденных случаев COVID-19 должны быть установлены и подлежат мониторингу состояния здоровья.

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Действия медработника при появлении симптомов COVID-19 у контактного лица, нуждающегося в госпитализации:

1. Сообщить заведению здравоохранения, что лицо с симптомами COVID-19 направлено ​​в это заведение.

2. Во время транспортировки пациент должен быть в медицинской маске, если отсутствуют противопоказания.

3. Транспортировать необходимо каретой скорой помощи или частным транспортным средством, открыв окна.

4. Пациенту следует посоветовать придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля, гигиены рук, находиться от других на расстоянии более одного метра.

5. Надлежащей гигиены рук должны придерживаться пациент, контактные лица и лица, проводящие досмотр.

6. Любые поверхности, которые после транспортировки видимо или потенциально загрязненные биологическими выделениями пациента, должны быть очищены и дезинфицированы.

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Как сообщалось ранее, всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.