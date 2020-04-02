 Коронавирус подтвержден у 57 детей, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦОЗ Минздрава в Facebook.
По данным ведомства, наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет - 60,7%.
В ЦОЗ подчеркунули, что какому-либо лицу, контактировавшему с подтвержденным, подозреваемым или вероятным случаем COVID-19, устанавливается подозрение на наличие SARS-CoV-2 и такое лицо должно быть протестировано.
Контактные лица каких-либо недавно обнаруженных вероятных или подтвержденных случаев COVID-19 должны быть установлены и подлежат мониторингу состояния здоровья.
Действия медработника при появлении симптомов COVID-19 у контактного лица, нуждающегося в госпитализации:
1. Сообщить заведению здравоохранения, что лицо с симптомами COVID-19 направлено в это заведение.
2. Во время транспортировки пациент должен быть в медицинской маске, если отсутствуют противопоказания.
3. Транспортировать необходимо каретой скорой помощи или частным транспортным средством, открыв окна.
4. Пациенту следует посоветовать придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля, гигиены рук, находиться от других на расстоянии более одного метра.
5. Надлежащей гигиены рук должны придерживаться пациент, контактные лица и лица, проводящие досмотр.
6. Любые поверхности, которые после транспортировки видимо или потенциально загрязненные биологическими выделениями пациента, должны быть очищены и дезинфицированы.
Как сообщалось ранее, всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Большинство людей в возрасте от 50 лет. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Жителі району розповідають, що він з'явився на вулиці Мостицька в супермаркеті "Фуршет". В автоматі можна купити різні набори масок. Інформацію та фото розмістили кияни в мережі, пише Politeka.
https://www.youtube.com/watch?v=qxUTyOOTJHM