 Беларусь закупит российскую нефть по цене около $4 за баррель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил премьер-министр Сергей Румас.
"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн", - сообщил он.
Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий.
"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сказал премьер-министр.
Напомним, ранее сообщалось, что цена российской нефти Urals упала до $10 за баррель.
Если бы не защитники природы с огромными штрафами, то ее попросту бы выливали. По сути сейчас ее стоимость равна стоимости выкачки из хранилищ.....
Российский тренер Антон Кадушин выложил пост в своем Instagram. Он сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее он был в Великобритании на отборочном турнире к Олимпиаде-2020, где также контактировал с ватным украинцем Александром Усиком.
«Ну что, вот и у меня подтвердили коронавирус. Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова.
28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днем. Промываю нос мирамистином и аквамарисом, с температурой борюсь ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, все будет хорошо», - написал российский специалист.
Бензоколонка ще має доплачувати за те, що в неї хоч щось купують!
Калышыце люляйце свой напеў векавы,
А я лягу прылягу край гасцінца старога
На духмяным пракосе недаспелай травы.
так что пора в аргентину.