 Уманский: При Верланове только по НДС ежемесячно прогоняют 5 млрд. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?"

Об этом он сообщил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко (глава налоговой, потом – министр доходов и сборов, – LB.ua) с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?"" - отмечает Уманский.
По его словам, обо всем этом он докладывал премьеру Денису Шмыгалю.
"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет"... Я не могу их уволить, могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал... Вношу официальное представление на увольнение. Следующий аргумент: "Давай дадим им время, они сейчас там все подтянут, улучшат результаты"", - говорит экс-глава Минфина в интервью.
Ранее стало известно, что Уманский перед уходом из Минфина инициировал увольнение Нефьодова и Верланова.
Вот Зеленский ему предоставил возможность поработать... на 3 недели
Это еще хуже чем Данилюк
Давай, Игорь, рассказывай, как надо работать
Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то дічь.
а неведому зєвєрюшку))
Виконання бюджету провалено було ще у 4 кварталі 2019 року..
особа, яка обіймала посаду міністра фінансів не обізнана, що про злочин необхідно повідомляти правоохоронні органи?
слухаючі їхні розповіді про корупцію, зрадництво та інші злочини цієї "влади", які вони ведуть вже після відставки, виникають два питання:
- а що ж ти, ..., мовчав поки перебував на посаді?- що ж ти, ..., приймав в тому участь, якщо ти чесний?
1.Кто это у нас посторонний? "намагаються повісити на сторонніх".
2.Изучите КУ, "у Зеленського АБСОЛЮТНА влада в країні."
3.Хватит попугайствовать 73% ,22 от 61,37% "відповідальність лежить виключно на 73% наріду України."
Идут барану дружно в ряд . бьют барабаны , Шкуры на них дают сами ж бараны !
Ты ж не скажешь, что просто это ты, тупой ублюдок, выбрал обезьяну, которая развалила то, что Порох 5 лет восстанавливал в условиях активных военных действий Роиси.
Вот и пошел скулеж
простоготупого нарида про то, что его несчастного и зубожилого все всегда обманывали.
Проблема в том, что вам уже никто не поможет. Вы эту чашу допьете до дна. А оставшиеся ибудут лишены права голоса.
Твое дело теперь сидеть ровно и сглатывать, а не пузыри пускать.
Виктория Иванова
5 ч. ·
П - последовательность.
Как это патриотично - сначала проголосовать за дерибан земли, а потом зарегистрировать Постанову про отмену этого голосования.
Депутаты Железняк и Цабаль, фракция (не смейтесь громко) Голос.
Наверное, кинули чуваков и не донесли обещанное?
Комментарии: 4Поделились: 7! А вот ещё для подтверждения! : В Раде зарегистрировали 13 постановлений об отмене закона о рынке земли
Автор:Костя АндрейковецДата: 18:38, 1 апреля 2020
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В Верховной Раде зарегистрировали 13 проектов постановления об отмене законопроекта № 2178-10 о рынке земли. Как указано на сайте Рады, проекты вносились 31 марта и 1 апреля (последний внесли в 17:18).
Проекты внесли в основном нардепы от партии «Батьківщина», в том числе Юлия Тимошенко. Один проект зарегистрировали депутаты от «Голоса», и два - внефракционные нардепы.
Тексты проектов еще не опубликованы. Пока Верховная Рада не рассмотрит их все, спикер Дмитрий Разумков и, соответственно, президент Владимир Зеленский не смогут подписать закон!
зебилы, квартал-овцы вам скажут спасибо.. потом.. если захотят.. или поржут с вас,дебилов-экспериментаторов.. ну, как вы любите..
Падение ВВП на конец года предполагалось ещё до прихода правительства Гончарука.