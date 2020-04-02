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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3735) граница (3367) Донбасс (21048) Дейнеко Сергей (28)

 После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко

Чтобы вернуть контроль на участке российско-украинской границы в ОРДЛО после вывода Россией своих НВФ достаточно от 3 до 6 месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Отвечая на вопрос, если Минские соглашения все же будут выполнены и Россия выведет незаконные вооруженные формирования с территории ОРДЛО, сколько времени понадобится пограничникам, чтобы взять под контроль неподконтрольный сейчас участок украинско-российской границы, Дейнеко сказал: "Мы сделали все расчеты, у меня есть видение, как это нужно делать. При позитивном стечении обстоятельств и наличии воли определенной стороны, нам на это понадобится от трех до шести месяцев. Хотелось бы в это верить. Расчеты есть, люди, готовые идти со мной, есть. Была бы воля, сделаем".

По его словам неконтролируемый участок сейчас составляет 410 километров.

"Естественно, как для бывшего командира Луганского пограничного отряда, который в 2014 году все это застал, для меня принципиальный вопрос вернуться на свою границу", - подчеркнул Дейнеко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Респираторные маски вывезли в Испанию по 1,2 грн за штуку, сейчас цена такой маски около 150-200 грн, - глава ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3186316
 
 
 Топ комментарии
 
Накурился что-ли После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 4463за 3-6 ЧАСОВ ,так будет правильно !!
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да, можно...., но нужно ли?
когда Urals по $13 за бочку и расея активно становится в привычную ей позу, самое время преподать бамбацкому быдлу урок, чтобы на своей шкуре ощутили все "прелести" руцкава мира......
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Уйдут сами-вопрос времени.Что с ЭТИМ-потом делать?Они уже никогда не будут Украинцами. После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5572
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Кому что а курке овес )) Дейнеко, ты д*бил? Зеленый алень не может справится даже с Украиной без российских террористов. Что ты метешь?!
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Пока пуйло и сопля у власти это вряд-ли возможно. Даже если пуйла уберут то наш "миротворец" ничего делать не будет...
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"если Минские соглашения все же будут выполнены и Россия выведет незаконные вооруженные формирования с территории ОРДЛО" - ще один олєнь.
Ми повернемо свої території за умови розпаду лаптєстану-сивнособакії та швидкого наступу ЗСУ на незаконні теругрупування.
Все інше - від лукавого..
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короче кажи: ніхто з адекватних не вірить, що ***** добровільно прибере свої корпуса з лугандону.
Але, якщо його санкціями, теоретично, примусять?
Я вважаю, що тут Дейнеко може мати рацію...
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санкції навіть можуть зняти на тлі епідемії, скоріш окремі регіони почнуть розривати московію на частини..от тоді донбурасцям з лугандонцями ми нагадаємо, що сєпар повинен або скласти зброю, або буде знищений.
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2 недели и ВСУ на кордоне. только доя этого решительность и политическая воля нужны. а у нас сейчас эти качества в дефиците.....
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Накурился что-ли После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 4463за 3-6 ЧАСОВ ,так будет правильно !!
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да, можно...., но нужно ли?
когда Urals по $13 за бочку и расея активно становится в привычную ей позу, самое время преподать бамбацкому быдлу урок, чтобы на своей шкуре ощутили все "прелести" руцкава мира......
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Уйдут сами-вопрос времени.Что с ЭТИМ-потом делать?Они уже никогда не будут Украинцами. После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5572
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у кого руцкий паспорт, к тому же полученный во время оккупации - волчий билет, или выдворение из страны.
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я об этом талдычу уже который год. представляете себе сколько Украине придется в этот чудесный край кормильцев бабла на восстановление ввалить? в распи.женую рашистами экономику и инфраструктуру, в порезаные на металл шахты и заводы... а за счет кого - за счет наших работяг , крестьян и пенсионеров!!! а сколько лет там рашистская вата будет вредительствовать и дмверсанствовать, сколько надо будет вложить труда чтобы ее назад в Украину интегрировать? может оно и не стоит выделки! я давно предлагал - стена и ров с крокодилами, и главное закрыть все пункты пропуска наглухо и никаких сношений с лугандой! вот тогда пусть их царек плешивый кормит и танцует!
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А после прибытия марсиан запустить космопорты .
В чем смысл этих гипотетических рассуждений
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5 минут , любители рускогомира рванут с Лугандона еще до старта времени После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5926
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Сейчас на годы нам этого не нужно ! Этого и ***** хочет .
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Забудьте про лугондон ,ніхто його не віддасть на умовах України, а так нах--він потрібен з ублюдками рашистами ,те шо хоче зелень це розподіл України на частини її не стане
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..***, второй Литвинец на границу зашел....6месяцев он до границы идти будет...ты через неделю уже по полной охранять ее усиленно должен, чтобы и комар не пролетел..или сразу ото лучше уходи в отставку, у министра в добробатах видчайдух еще хватает, не всех в котлах фельдмаршалы поплавили.. Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 6585..
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Контроль над кордоном можна (і потрібно) повертати в цьому випадку за строк від кількох днів до кількох годин: викидається повітряний десант в прикордонну полосу і на з'єднання з ним йдуть з лінії розмежування механізовані колони. Все!
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Чтобы вернуть контроль на участке российско-украинской границы в ОРДЛО после вывода Россией своих НВФ достаточно от 3 до 6 месяцев. Источник: https://censor.net.ua/n3186316

Назвати це наївністю це нічого не сказати Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5738
Років 10 треба буде щоб зробити з окупованого Донбасу повноцінну область України і весь цей час треба буде виявляти перефарбованих по документам сепарів, колаборантів, зхрони зброї, виявляти і конфісковувати автоматичну зброю, вибухівку, гранати, спорядження для арт/мінометних/гранатометних систем. Роботи буде непочатий край на всі 10 років. А головне це виявляти залишену тут агентурну сітку фсб/гру в Донбасі Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1892 Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1892 Після виведення військ РФ з Донбасу повернути контроль над кордоном можна протягом 3-6 місяців, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1892
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