 После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
Отвечая на вопрос, если Минские соглашения все же будут выполнены и Россия выведет незаконные вооруженные формирования с территории ОРДЛО, сколько времени понадобится пограничникам, чтобы взять под контроль неподконтрольный сейчас участок украинско-российской границы, Дейнеко сказал: "Мы сделали все расчеты, у меня есть видение, как это нужно делать. При позитивном стечении обстоятельств и наличии воли определенной стороны, нам на это понадобится от трех до шести месяцев. Хотелось бы в это верить. Расчеты есть, люди, готовые идти со мной, есть. Была бы воля, сделаем".
По его словам неконтролируемый участок сейчас составляет 410 километров.
"Естественно, как для бывшего командира Луганского пограничного отряда, который в 2014 году все это застал, для меня принципиальный вопрос вернуться на свою границу", - подчеркнул Дейнеко.
Ми повернемо свої території за умови розпаду лаптєстану-сивнособакії та швидкого наступу ЗСУ на незаконні теругрупування.
Все інше - від лукавого..
Але, якщо його санкціями, теоретично, примусять?
Я вважаю, що тут Дейнеко може мати рацію...
когда Urals по $13 за бочку и расея активно становится в привычную ей позу, самое время преподать бамбацкому быдлу урок, чтобы на своей шкуре ощутили все "прелести" руцкава мира......
В чем смысл этих гипотетических рассуждений
Назвати це наївністю це нічого не сказати
Років 10 треба буде щоб зробити з окупованого Донбасу повноцінну область України і весь цей час треба буде виявляти перефарбованих по документам сепарів, колаборантів, зхрони зброї, виявляти і конфісковувати автоматичну зброю, вибухівку, гранати, спорядження для арт/мінометних/гранатометних систем. Роботи буде непочатий край на всі 10 років. А головне це виявляти залишену тут агентурну сітку фсб/гру в Донбасі