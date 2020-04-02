 В официальных данных Китая нет информации о новой волне COVID-19, озвученной замглавы Минздрава Ляшко

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в Китае, где в последние дни либо не фиксировались новые случаи заболевания коронавирусом, либо их было немного, якобы случилась новая масштабная вспышка. По словам чиновника Минздрава, 1 апреля были подтверждены 1600 новых пациентов с COVID-19. Китайские власти это не подтверждают, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В месте с тем, по данным Госкомздрава КНР, 30 марта у них не было новых случаев заболевания COVID-19, 31 марта их было 79, 1 апреля - 35 кейсов.
В последней сводке из Китая речь идет о том, что на конец 1 апреля в стране все еще болеют 1863 человека, из них 429 - тяжелые случаи, а также были зафиксированы 153 подозреваемых случая.
Сайт по отслеживанию информации по заболеваемости коронавирусом worldometers.info соощает о 36 случаях коронавируса и 7 летальных исходах в Китае за 1 апреля и 35 случаях и 6 летальных исходах в Китае за сегодня.
Вместе с тем, отметим, что в последнее время появились заявления о возможном сокрытии Китаем реальных данных по коронавирусу. В частности жители китайской Ухани заявили, что не верят официальным данным о погибших от коронавируса: "Счет идет на десятки тысяч". А разведка США заявила: Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших.
(с) класика
Півтора місяці Китай брехав про те, що коронавірус не передається від людини до людини.
Хронологія
3 січня: уряд Китаю придушує поширення будь-якої інформації про вірус: влада наказує медзакладам не публікувати нічого, пов'язаного з невідомою хворобою, а лабораторіям - передавати всі наявні в них зразки до визначених установ або ж знищувати їх. Станом на 21 січня мільйони людей виїхали з Уханя, рознісши вірус по всьому Китаю та по інших країнах. 22 січня генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус продовжив розхвалювати китайський підхід до усунення спалаху хвороби.
Чого ви, напевне, не чули - це наскільки категорично, гучно і послідовно влада Китаю наполягала на висновку про неможливість зараження людиною інших людей, а Всесвітня організація охорони здоров'я погодилася з цим висновком - попри підозри зовнішніх медичних експертів. Китайська влада діяла так ще довго після того, як лікарі в Ухані зрозуміли, що саме від людини до людини зараження й відбувається.
Переклад статті, опублікованої на сайті National Review.
- https://texty.org.ua/articles/100619/hronolohiya-brehni-yak-kytaj-pryhovuvav-informaciyu-shodo-koronavirusa/
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если за день никого не ******, день прожит зря.
ну такой заразы нету нигде.