 В официальных данных Китая нет информации о новой волне COVID-19, озвученной замглавы Минздрава Ляшко

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в Китае, где в последние дни либо не фиксировались новые случаи заболевания коронавирусом, либо их было немного, якобы случилась новая масштабная вспышка. По словам чиновника Минздрава, 1 апреля были подтверждены 1600 новых пациентов с COVID-19. Китайские власти это не подтверждают, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В месте с тем, по данным Госкомздрава КНР, 30 марта у них не было новых случаев заболевания COVID-19, 31 марта их было 79, 1 апреля - 35 кейсов.

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В последней сводке из Китая речь идет о том, что на конец 1 апреля в стране все еще болеют 1863 человека, из них 429 - тяжелые случаи, а также были зафиксированы 153 подозреваемых случая.

Сайт по отслеживанию информации по заболеваемости коронавирусом worldometers.info соощает о 36 случаях коронавируса и 7 летальных исходах в Китае за 1 апреля и 35 случаях и 6 летальных исходах в Китае за сегодня.

Вместе с тем, отметим, что в последнее время появились заявления о возможном сокрытии Китаем реальных данных по коронавирусу. В частности жители китайской Ухани заявили, что не верят официальным данным о погибших от коронавируса: "Счет идет на десятки тысяч". А разведка США заявила: Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших.



