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 7 случаев COVID-19 зарегистрировано на Кировоградщине, еще два подозрения проверяют

В Кировоградской области лабораторным методом подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пять случаев зафиксировано - в Кропивницком, а два - в Долинском районе.

Об этом сообщила главный санитарный врач области Надежда Оперчук сегодня, 2 апреля, на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается возрастной категории, пять больных COVID-19 в возрасте от 35 до 49 лет, еще двое пациентов в возрасте старше 50 лет", - отметила она.

По ее словам, сегодня областной лабораторный центр методом ПЦР-тестирования отрабатывает два подозрения. Речь идет о жителях Кропивницкого.

"Мужчина из Долинского района, который болеет коронавирусом, уже находится на стадии выздоровления. Биологический материал пациента доставлен в вирусологическую лабораторию областного лабцентра для диагностики методом ПЦР-реакции", - добавила Оперчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186310
 
 
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