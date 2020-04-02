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 130 прибывших из-за рубежа граждан уже оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, - замглавы МВД Геращенко

За нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 130 граждан, которые вернулись из-за границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в интервью газете "Факты".

"За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, придерживаются ли лица, вернувшиеся из-за границы режима самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 000 гривен", - сказал Геращенко.

Заместитель министра рассказал о процедуре, по которой осуществляется наложение штрафов за нарушение режима самоизоляции или обсервации:

"Создается административный протокол, он направляется в суд. Возможно, судья вызовет того, кого обвиняют в нарушении карантина. Нами уже составлено более трех тысяч админпротоколов. Большинство - в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения. Сейчас мы добились того, что закрыты 99% точек общественного питания и торговли, не связанных с продуктами, кроме супермаркетов и аптек. У нас не запрещена работа промышленных предприятий, не запрещена посевная кампания. Но под запретом спортивные соревнования, в которых принимает участие более 10 человек, нельзя проводить общественные мероприятия, кроме политических, где собирается более 10 человек. Прекращена деятельность всех театров и кинотеатров, спортзалов и парикмахерских, школ и вузов", - отметил Антон Геращенко.

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Он добавил, что на сегодня полицейские, которые контактируют с гражданами, обеспечены средствами защиты.

"Сейчас в Украину уже прибыло несколько самолетов из Китая, доставили огромное количество защитных масок, очков, комбинезонов. Их получила в том числе и полиция. Кроме того, МВД делало закупки по своим каналам. Поэтому сейчас можно сказать, что у нас есть необходимый минимальный запас. Министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу: до 10 апреля, когда начнется пик эпидемии (предполагаем самый разгар 15-25 апреля), обеспечить двухнедельный запас защиты каждому полицейскому, который будет контактировать с людьми. Полицейским, которые патрулируют улицы выдают маску, защищающую органы дыхания, плюс мы постепенно обеспечиваем их очками. А те, кто будет выезжать на задержание больных, нарушающих режим самоизоляции, будут обеспечены одноразовыми костюмами биологической защиты", - отметил Антон Геращенко.

Заместитель министра также отметил, что карантин предусматривает определенные ограничения и накладывает на граждан ответственность за его нарушение.

"Во многих европейских странах сейчас вообще запрещено на улицу выходить дольше, чем на полчаса: выгулять собаку или зайти в продуктовый магазин или аптеку. Поэтому, извините, но меры, принятые в Украине и меры в Испании и Италии, где нужно иметь специальное разрешение на выход из дома, просто несопоставимы", - отметил Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186308
 
 
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список та адреси будь ласка в студію, щоб допомогти не порушувати карнтин. Бо з зломаними ногами їм буде не зручно шаритись по місту.
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Гопнік-виборець 00-Валерій Atman

список та адреси будь ласка в студію, щоб допомогти не порушувати карнтин. Бо з зломаними ногами їм буде не зручно шаритись по місту. 130 прибывших из-за рубежа граждан уже оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 6017
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А когда начнём вешать за введение карантина без эпидемии?
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г-нАнтоніо, а скількох ці потоври вже заразили, вештаючися по містах замість самоізоляції?
І яка кількість може бути загиблих в подальшому від цих недолугих "евакуантів"?
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да какие штрафы, надо уголовную ответственность этим уродам конченым. сраные распространители чумы. я бы их казнил бы тупорылых!
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ну эт законодательство, или просто задним ... "числом" сделали?
я про то шо законодательство д.б. на такое время. ибо оштрафованные могут отсудить в 100 раз больше в ЕСПЧ.

а, и да - идут они пусть нафиг. ибо тупо маски эти - вообще без очков ну может на 50% помогают, доктора такое говорят. ну, мне пофиг, я как Путин - кому суждено усопнуть - не погибнет....... ггггг, о б*же)
ладно, берегитесь.
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