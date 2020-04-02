 Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мне важно знать, почему мой президент, в которого я верила и верю, это наблюдает и молчит? Почему отказывается от нашей помощи? Почему моя фракция ведет себя как страус? Почему вместо объективного расследования содержания этих видео на Гео за сутки открывается 5 дел различными силовыми органами?" - задается вопросами Булах.

По ее словам, она присоединяется к заявлению своих однопартийцев, в котором "слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию.

"Мы уже вторую неделю просим о встрече Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа". Нам срочно нужно начинать говорить, а не отмалчиваться (как депутатам, так и президенту)", - заключает нардеп.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.