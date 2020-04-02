 Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мне важно знать, почему мой президент, в которого я верила и верю, это наблюдает и молчит? Почему отказывается от нашей помощи? Почему моя фракция ведет себя как страус? Почему вместо объективного расследования содержания этих видео на Гео за сутки открывается 5 дел различными силовыми органами?" - задается вопросами Булах.
По ее словам, она присоединяется к заявлению своих однопартийцев, в котором "слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию.
"Мы уже вторую неделю просим о встрече Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа". Нам срочно нужно начинать говорить, а не отмалчиваться (как депутатам, так и президенту)", - заключает нардеп.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
"если ты от жизни от своей устал...может уё..й нах....в свой вечерний квартал"?))))
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
TheSaboteur
7 лет назад
Так потому, что оно обосрамшись и обосавшись.
Прошу прощения у дам, за фигуру речи.
-Ты в гномиков веришь?
- Нет.
- А они в тебя верят.
...
Здравствуй, дерево, я дятел!
...
В мене зуйові новини.
Поелику вося (= вова) пода древле зело застрялъ еси во нечистотехъ.
Тут вже пізно...
Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала вокруг Ермака, провоцируя через ГБР-овских гнид отмену закона об амнистии участника Революции Достоинства. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Сидела бы в изоляции, дышала в маску и не мешалась.
Ze.... czy masz ty ludzkie oczy i czy widzisz tak jak ludzie?
Тимошенко- премьер, и коалиция с Батькивщиной, стало бы самым разумным стартом каденции. Потерял бы конечно какую-то часть электората, но сейчас теряет больше. И на ногах сегодня сорял бы значительно увереннее. А так... Даже сложно что-то спрогнозировать.
Это еще зебилы дохнуть толком не начали от результатов усилий борца с коррупциями и эпидемиями все времен и народов. Все только начинается...
"Дайош дострокові..."
Якщо доспіваєш - може, і збережеш манду собі...
"я мустанг...я мухожук".