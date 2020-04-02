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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Народный депутат от "Слуги народа" Лада Булах возмущена тем, что президент Владимир Зеленский до сих пор не дал комментария относительно опубликованных его коллегой Гео Леросом записей компрометирующего разговора брата главы ОП.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Мне важно знать, почему мой президент, в которого я верила и верю, это наблюдает и молчит? Почему отказывается от нашей помощи? Почему моя фракция ведет себя как страус? Почему вместо объективного расследования содержания этих видео на Гео за сутки открывается 5 дел различными силовыми органами?" - задается вопросами Булах.

По ее словам, она присоединяется к заявлению своих однопартийцев, в котором "слуги народа" требуют расследовать факты на записях Лероса, а не преследовать его за публикацию.

"Мы уже вторую неделю просим о встрече Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа". Нам срочно нужно начинать говорить, а не отмалчиваться (как депутатам, так и президенту)", - заключает нардеп.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - слуга народа Булах о записях Лероса и давлении на него 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186304
 
   
 Топ комментарии
 
бо те не Президент, воно віслюк оманський!
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патаму ша верить надо в бога,а не президента...
а остального добиваться собственными усилиями и стараниями
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Потому что вы зебилы...тупые зебилы...
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потому что ему надо почаще напевать песенку из его квартала
"если ты от жизни от своей устал...может уё..й нах....в свой вечерний квартал"?))))
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Я верю в честность Президента...

Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!

TheSaboteur

7 лет назад
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не может"зе" нарыватся на компромат от ермака,что сам платил за украинскую булаву ,,, Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него - Цензор.НЕТ 7260
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милочка, ты наивна и глупа,несмотря на то что депутат. твой президент,на которого ты молишся либо в доле либо дебил,либо под сильным прессингом ермака-путина. хотя может быть все вместе. но он сам себя загнал в это стойло. я бы его вместе с ермаками на кол посадил на майдане за то что они с моей Родиной сделали. но это еще не конец,они еще наделают,но тогда уже просто колом не отделаются.
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…Лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже/Ю. Никулин/
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то есть Марченко они без доказательств в СИЗО закрыли, а Ермака с таким зашкваром как свидетеля на побеседовать приглашают? ахренеть!
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«Если люди голосуют за клоуна, им следует смириться с жизнью в цирке»
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Таки да, слова Чарли Чаплина тут как раз уместны.
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Зе кругом в долі. І в торгівлі масками, і в торгівлі посадами. Як він брехав- якщо друзі будуть задіяні в корупції, президент повинен буде підти з посади. Треба трішки почекати. Мабуть років чотир
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Почему наблюдает и молчит? Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 4890
Так потому, что оно обосрамшись и обосавшись. Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 534
Прошу прощения у дам, за фигуру речи. Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 7133
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А меня выкумаривает больше другое- эти все слуги конченные рабы, и у всех одна речь- вот ********** молчит, ай-ай-ай, а мы же ему так верим! Сцарь хороший, бояре плохие, и все уродливые слуги язык из очка осла оманского никак не могут вытащить, все унижаются, все они доверяют царе-батюшке, чтобы плохих бояр приструнил. Это песец просто феерический! Чем скоты напрода отличаются от рабов путлера? Ничем! Сплошное уничижение, лизание зада у господина и обвинения всех на свете, кроме бубочки. Да, эти точно все об Украине думают, не спят , не едят.
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Вот представьте, что вы Шерлок Холмс, а я Бэрримор. Так я, как Бэрримор, отвечаю, - ДЕБИЛЫ, СЭР.
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а булочник може бути гетьманом?
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Мы точно знаем, что аль купучино- это зеленый понос, вот это факт подтвержденный давно! клоун даже не гетьман у этого поноса, он НАПОЛЕОН, не меньше. Понос, он такой понос!
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Ходив, як потерпілий. Ще один потерпілий буде. Влада терпил.
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Поро переименовать офис Президента Украины в ОФИС ИМПОТЕНТА УКРАИНЫ ))
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Как в том фильме "Карибский кризис":
-Ты в гномиков веришь?
- Нет.
- А они в тебя верят.
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Потоу,что Зеленский,госпожа Булох-клоун,скоморох.А задача клоунов смешить! Смешить,понимаете?! А вы говорите "в него верю". Вот и продолжайте верить в клоуна!
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мой президент, в которого я верила и верю

...
Здравствуй, дерево, я дятел!
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Согласен. Наш миротворец Зеля, попал на проходимца Ермака. А Зеля обещал мир (любой ценой). А сейчас сидит "на кукане" у карлы солнцеликого . А тот сейчас смылся в вольфшанце под Москвой. И оттуда подвывает. И ему сейчас не до бондовских приключений. Он трус и злодей-ждёт Божьей кары. Пользуясь случаем, Зеля, пода ты восю не застрял в дерьме - повесь Ермачка. Отстрани его от манипуляций, обменов пленных и "решалова".
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пода ты восю не застрял в дерьме

...
В мене зуйові новини.
Поелику вося (= вова) пода древле зело застрялъ еси во нечистотехъ.
Тут вже пізно...
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02.04.2020 г.

Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала вокруг Ермака, провоцируя через ГБР-овских гнид отмену закона об амнистии участника Революции Достоинства. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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А потом вопросы, почему же бизнес не хочет идти в Украину. Этот гном нас всех обманул!!!!
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Согласен. Наш миротворец Зеля, попал на проходимца Ермака. А Зеля обещал мир (любой ценой). А сейчас сидит "на кукане" у карлы солнцеликого . А тот сейчас смылся в вольфшанце под Москвой. И оттуда подвывает. И ему сейчас не до бондовских приключений. Он трус и злодей-ждёт Божьей кары. Пользуясь случаем, Зеля, пока ты вовсю не застрял в дерьме - повесь Ермачка. Отстрани его от манипуляций, обменов пленных и "решалова".
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Паяц молчит, потому что замазан фээсбешником ермаком, и теперь думает как отмыться.
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Повторяется оманский сценарий - немая сцена.
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блд.. доси верит в сказки.. зебилы, шо вы выбрали?.. дебилы-экспериментаторы
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Верить можно в Бога, а Нелошарику можно верить или не верить, доверять или не доверять. Он им уринотерапию в офтальмологии в режиме душа Шарко и спагетти лопатой на уши, а они - «Зеля, мы в тебя верим!!!»…
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А что он может сказать ? Обосрался по всем вопроса . Жизнь это не кино и не юмористическое шоу. Жаль ,что 73% этого не понимают. Очень жаль ,время уходит .
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Время уходит, пока Порох не сел благодаря своим барыгоносным кадрам, которыми пронизал Украину за 5 лет.
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Скандальные персонажи действуют по принципу "свинья грязь найдет" даже в такое время испытаний для Украины.

Сидела бы в изоляции, дышала в маску и не мешалась.
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Взрослая тетка,наверное даже читать умеет и считать до ста.А вот целует жабу,целует,целует,а он в прынца не превращается.Абидна.
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Ze...есть ли у тебя человеческие глаза и видишь ли ты, как люди видят?
Ze.... czy masz ty ludzkie oczy i czy widzisz tak jak ludzie?
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Эта зеленая овца русский толком не знает,а вы еще на польском
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Клован думает, что все само собой уляжеться. Нет, Вовочка, не уляжеться. Теперь у тебя свои личные свинарчуки, и если Свинарчук покупал в Мордоре детали для украинских танков, чтобы мочить кацапов, то ты со своими свинарчуками продаешь Украину.
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Лада Булах. Я ще зрозумів би Вас, що Ви дійсно вірили свому президенту. Бо такі були обіцянки, що немождливо було від них відмовитися. Але і надалі вірити? Навіть сліпі побачили і глухі почули, що це нуль в мінусі.. Ви вбили економіку, за пів року деморізували армію, здали позиції, якісь вилазять договорняки в Парижі ще у 2019 році, які виконують Сивохі і Єрмаки, скрізь на посадах один "квартал" і повна некомпетентність. А поїздки в Оман, який ще там був обман? А непідготовка до коронавірусу, хоча трубили, що все окей. А злиття інформації по Трубі і портнову? А СМС ки Бені по залякування депутатів і мовчок? Вам би краще було помовчати, то казались би розумнішою.
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Полосами обсырается ещё предвыборной гонки, то круто, то жидко...
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Молчит просто потому, что друзья закончились. А недругов всё больше. Уволит Ермака, ставить банально некого. Самая большая ошибка Зеленского в какой-то не по годам юношеской самоуверенности. Именно тот случай, когда слишком много на себя взял. Нужно было, несмотря на результаты выборов, изначально искать контакт с более опытными политиками и политсилами. Тогда бы и кадровый голод был не на столько очевиден и ответственность можно было поделить. А так вся ответственность на нём. И абсолютно справедливо.
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Хотя бы пошел бы на союз с Тимошенко. Но похоже он нахлебался манафортовского антитимошенковского коктейля вместе со всей Украиной.
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Мне кажется, что тут не столько антирейтинг Тимошенко, сколько честолюбие артиста. Вова ни с кем не хотел делить аплодисменты.) Разгромная победа на выборах, монобольшинство... "медные трубы" кроче.)) Решил- "всё сам".
Тимошенко- премьер, и коалиция с Батькивщиной, стало бы самым разумным стартом каденции. Потерял бы конечно какую-то часть электората, но сейчас теряет больше. И на ногах сегодня сорял бы значительно увереннее. А так... Даже сложно что-то спрогнозировать.
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-Отвечайте немедленно , Шариков , я вам задал вопрос !
Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 1661



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Ваша СРАКЦИЯ не потрібна народу і ВЖЕ не потрібен Зеленський, як її засновник...Порівнювати зброд СН у ВР з цирком, а зеленського (з малої букви) з клоуном - це ганьбити циркових артистів, які, хочаб не торгують Батьківщиною, не продають посади прохіндеям та дуполизам, не наголошують того, перед вихідом на арену, чого зробити не могли та не можуть!! Цирк - це Мистецтво! А СН - Шарікови, дорвавшиїся до влади, халяви та Бюджету воюючеї країни, як пацюки ....Та й перед пацюками, навіт якось незручно, бо вони лише тварини....
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Какие же всё таки эти зебилы тупые...
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У малароса єдиний шанс врятуватись, це призначити Сеню прем'єром, а Пастора головою ОП
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Теоретический президент Голобородько, на практике оказался Зеленским,т.е. производным от выражения --"никто и зовут его никак".
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позвольте, как она с такими недюжими аналитическими способностями в очистке работает?
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Просто перебои с коксом из-за карантина вот и депрессует.
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То ли еще будет.
Это еще зебилы дохнуть толком не начали от результатов усилий борца с коррупциями и эпидемиями все времен и народов. Чому мій президент, в якого я вірила і вірю, спостерігає і мовчить, - "слуга народу" Булах про записи Лероса і тиск на нього - Цензор.НЕТ 8124 Все только начинается...
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Ой, лада, співати потрібно іншу мелодію... Я навіть підкажу початок, перші слова:
"Дайош дострокові..."
Якщо доспіваєш - може, і збережеш манду собі...
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Когда мы от Зели услышим наконец :
"я мустанг...я мухожук".
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Дык наложил полные штаны и отчаянно пытается скрыть этот прискорбный факт
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Не понимаеш-чего молчит президент？а вот за пределами ВР всем все понятно.Сам поназначал подонков(и это не только о Ермаке),а теперь не знает,что с этим делать и как выкрутится,чтобы и овцы целы,и волки сыты.Только так ужэ не выйдет,не тот народ ,что до войны.Мы теперь каждай развод видим и предчувствуем раньше всех депутатов,которые дальше своих кресел и радовских разборок ничего не видят.А Зеленский,вместо того,чтобы каждый день толкать речи по ТВ о вирусе(для этого есть цельный министр здравоохринения)занялся наведением порядка в своем окружении,иначе быть беде.А Гео молодец и травить его преступление！Вся эта ситуация как списана с Кремля.Наверное нашей теперешней власти не дает покоя слава(дажэ такая незавидная)Путина,раз они дейсвуют его методами.
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Президенту стоило бы хорошо "помыть руки" перед ожиданием кредита от МВФ . Как бы объявить начало операции "Чистые руки" , и тогда можно ждать каких-то изменений . А так мы видим , как все застыли перед очередным дерибаном МВФского торта .
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Она просто сказочная дура. Вот и весь ответ.
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я верила /Всё ждала и верила,Сердцу вопреки:Мы с тобой два берегаУ одной реки!/ Кружок кройки и шитья а не ВР.
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Она верила....,это как после дискотечного перепиха!,верь и жди
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"Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит" - А это потому, Ладочка, что хоть состав оркестра и меняется, но дирижёры те же. Дирижёры - те же!
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