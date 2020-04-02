 Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:



- недоукоплектованность судов следователями судьями;

- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

- так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, мониторинговая миссия рекомендует Украине:



- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;

- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

- отменить "закон о неприкосновенности";

- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. директора ГБР Александр Соколов подчеркнул необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

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