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 Политика Украины, Общество
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 Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР. ДОКУМЕНТ

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине среди главных препятствий для эффективного расследования "дел Майдана" назвала "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:

- недоукоплектованность судов следователями судьями;
- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
- так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, мониторинговая миссия рекомендует Украине:

- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
- отменить "закон о неприкосновенности";
- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И.о. директора ГБР Александр Соколов подчеркнул необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дениса Ермака допросили в ГБР, - источник

Источник: https://censor.net.ua/n3186301
 
 
 Топ комментарии
 
Надеюсь, Портнову недолго осталось.
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А расстрелять ГБР в полном составе, советует народ Украины.
Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР - Цензор.НЕТ 8981
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А що ООН зробило для припинення війни на Сході України - окрім рекомендацій? Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР - Цензор.НЕТ 3137
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"беги строчить письмо в мониторинговую миссию ООН."
я за дурнів роботу не роблю.
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На самом деле это абсурд. Страна, которая устроила агрессию указывает что делать стране, которая от этой агрессии потерпела. Но вот такое оно ООН.
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Нужно выйти из ООН, это сборище импотентов.
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И.о. директора ГБР Александр Соколов подчеркнул необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе (С)

Это еще почему? Какой юридический статус этой компашки и бумажек им накарябанных?
Да их смело можно ложить не читая в папку ДСС (До Самісенький Сраки) и забыть.
Група поцев приехала "на посмотреть и посоветовать"...
Мордор плюет на Резолююции ООН, а тут всполошились


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В мене є одне питання до ООН. Ось коли солдат на війні вбиває ворога він скоює злочин? Я вважаю, що ні. Він захищає свою землю. А тепер як бачите, вороги вже не тільки на сході, а й у центрі України, ще й займають керівні посади. Чи буде тоді злочином розстріляти Портнова разом з Венедиктовою у центрі Києва? Я вважаю, що ні. Здається, солдати повинні воювати і на зовнішньому і на внутрішньому фронті. А в нас ще є Печерський суд і не тільки… роботи дуже багато... (Хочу зазначити, я ні до чого не закликаю, я просто цікавлюсь)
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Правильно советует. Бандюков в тюрьму.
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но вы же на свободе? а у вас намного серьезней статья
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ЗЕ-ОРДА, це що аргумент, чи це документ?! ДЛЯ ВАС МОЖЕ ТАК, БО ВИ ВОРОГИ УКРАЇНИ І ТІЛЬКИ ТЕ ЩО РОБИТЕ ЩО ПАТРІОТІВ, ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ КОШМАРИТЕ ТА ПО ТЮРМАХ САДЖАЄТЕ, А ВОРГІВ УКРАЇНИ ВІДПУСКАЄТЕ, СПРИЯЄТЕ ЇХ ДІЯМ. ЗЕБІЛИ, ВИ ЩЕ БУДЕТЕ ВІДПОВІДАТИ ЗА ЗРАДУ УКРАЇНИ. ЧОМУ МИ ПОВИННІ БЕЗУМОВНО ВІРИТИ ЯКІСТЬ БУМАЖЦІ? А ООН ЩО ДОПОМОГАЄ УКРАЇНІ, може ввела жорсткі санкції проти АГРЕСОРА Московії, може своїми діями припиили агресії в Україні, Сирії, ....!? ООН ЦЕ ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКА НІ НА ЩО В СВІТІ НЕ ВПЛИВАЄ, ВОНА ПРОСЯКНУТА АГЕНТАМИ КРЕМЛЯ. МОЖЕ ВОНА ЗУПИНИЛА АГРЕСІЮ МОСКОВІЇ В ГРУЗІЇ, СИРІЇ, УКРАЇНІ...?! МОЖЕ ВОНА ЗУПИНИЛА ГЕНОЦИД ЧЕЧЕНЦІВ, ТАТАР?! НІ, І ЩЕ РАЗ НІ. ТО ДЛЯ ЧОГО ТОДІ ЦЯ ООН І МИ, УКРАЇНА ПОВИННІ ПРИСЛУХАТИСЬ ДО НИХ!? НІ, НІ.
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Майдану нары, лугандону амнистия, так рассуждают зелёные подонки
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ООН - это не икона. В ООН (причём в Совбезе - сердце этой организации) сидят в том числе русские, и они в том числе влияют на кадровый состав многих её органов. Поэтому мнение ООН надо делить на 10 в некоторых случаях.
Израиль их по жизни нафиг посылает и часто, к сожалению, прав.

Пусть сначала покажут свою эффективность в соблюдении принципов организации - они даже агрессора - постоянного члена Совбеза не могут утихомирить, гарантировать неприменение силы в международных отношениях, соблюдение территориальной целостности стран-членов (при том, что Украина - ещё и страна-основатель). Так что мониторинговая миссия пусть себе рекомендует, а "нам своє робить".
У нас любят ссылаться на ООН, "европейские стандарты", Венецианскую комиссию, когда надо что-то пропихнуть . . . Обоснуйте необходимость обществу, без ссылки на "международный опыт" и т. п. А общество считает в основной своей массе, что участники революции - герои, а беркутня - убийцы. Это не тот случай, когда полиция препятствует преступлению, применяя оружие - это незаконное подавление законных акций протеста способом, который был чрезмерным в плане применения силы (стреляли не по ногам, а в голову, т.е. хотели не нейтрализовать, а умышленно убивали).
Соответственно, общество наше считает и считает справедливо, что :
1. Участники революции по фэн-шую не виноваты, даже если формально в их действиях и есть состав преступления.
2. Беркутня по фэн-шую виновата, даже если формально выполняла приказ и имела полномочия
3. Соответственно первые не подлежат ответственности, а вторые - подлежат.

и точка.
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Ви спочатку виконайте інші рекомендації моніторінгової групи ООН, а не вцепилися до скасування закону "про амністію". Просто в цей закон можна внести поправки, якщо вже такі тупі слідчі. Але спочатку розслідуйте те, що лежить на поверхні і дайте відповідь світу: хто дав дурний наках вбити демонстрантів?
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Ну, так пишите тогда всю инфу.
А то на ООН ссылаетесь, а на деле поди как-то так (имена-фамилии изменены)

- "Мониторинговая миссия ООН, которую возглавляет Иван Соколовский, а также ведущий специалист мониторинговой миссии ООН Елизавета Пушкова, рекомендуют отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства"
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР. - а ООН в курсе о сцЫлке гбр???
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так бывает, когда выбирают клоуна, который во время той самой "революции достоинства" кривлялся на "голубом огоньке" в москве вместе с другими кацапами.
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Цей лист, якщо він насправді існує, явно організований Портновим. І його безпосереднім куратором - Бортніковим.
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А разве амнистия не делается одномоментно. Закон обратной силы не имеет. Так что даже если его отменить - привлечь уже по этим статьям не возможно!
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А потом когда подымется шум пресс служба ГБР скажет что их не правильно поняли и в ООН этого не рекомендовали. Если так сделали то ментов по прежнему не найдут, зато участников Майдана начнут таскать по полной.
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А может та миссия януковоща сразу потребует восстановить в должности, **** там скромничать.
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