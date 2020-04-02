 Отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства советует ООН, - ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалистами ММПЧУ выделены следующие факторы:
- недоукоплектованность судов следователями судьями;
- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
- так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведения расследования убийств правоохранителей", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, мониторинговая миссия рекомендует Украине:
- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
- отменить "закон о неприкосновенности";
- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.
И.о. директора ГБР Александр Соколов подчеркнул необходимость учета следственными подразделениями Бюро рекомендаций мониторинговой миссии ООН в своей работе.
я за дурнів роботу не роблю.
Это еще почему? Какой юридический статус этой компашки и бумажек им накарябанных?
Да их смело можно ложить не читая в папку ДСС (До Самісенький Сраки) и забыть.
Група поцев приехала "на посмотреть и посоветовать"...
Мордор плюет на Резолююции ООН, а тут всполошились
Израиль их по жизни нафиг посылает и часто, к сожалению, прав.
Пусть сначала покажут свою эффективность в соблюдении принципов организации - они даже агрессора - постоянного члена Совбеза не могут утихомирить, гарантировать неприменение силы в международных отношениях, соблюдение территориальной целостности стран-членов (при том, что Украина - ещё и страна-основатель). Так что мониторинговая миссия пусть себе рекомендует, а "нам своє робить".
У нас любят ссылаться на ООН, "европейские стандарты", Венецианскую комиссию, когда надо что-то пропихнуть . . . Обоснуйте необходимость обществу, без ссылки на "международный опыт" и т. п. А общество считает в основной своей массе, что участники революции - герои, а беркутня - убийцы. Это не тот случай, когда полиция препятствует преступлению, применяя оружие - это незаконное подавление законных акций протеста способом, который был чрезмерным в плане применения силы (стреляли не по ногам, а в голову, т.е. хотели не нейтрализовать, а умышленно убивали).
Соответственно, общество наше считает и считает справедливо, что :
1. Участники революции по фэн-шую не виноваты, даже если формально в их действиях и есть состав преступления.
2. Беркутня по фэн-шую виновата, даже если формально выполняла приказ и имела полномочия
3. Соответственно первые не подлежат ответственности, а вторые - подлежат.
и точка.
А то на ООН ссылаетесь, а на деле поди как-то так (имена-фамилии изменены)
- "Мониторинговая миссия ООН, которую возглавляет Иван Соколовский, а также ведущий специалист мониторинговой миссии ООН Елизавета Пушкова, рекомендуют отменить закон об амнистии участников Революции Достоинства"