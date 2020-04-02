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 Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Пять украинских фармацевтических компаний готовы производить препараты, которые показали свою эффективность в борьбе с симптомами коронавируса за рубежом.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас делаются все юридические основания для того, чтобы украинские фармацевтические производители начали выпускать лекарства, которые применяются в других странах, но ощущается их большой дефицит и высокая стоимость. На сегодня это проблема не только Украины", - заявил Радуцкий.

По его словам, уже есть фармацевтические компании, способные производить такие лекарства, для них в Минздраве готовятся юридические основания для выпуска таких препаратов.

"В Украине пять заводов уже согласились их производить, но до этого нужна юридическая поддержка. Сейчас Верховная Рада вместе с Кабмином готовит постановления и законодательные акты, чтобы они могли их производить", - уточнил председатель профильного комитета ВР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186299
 
   
 Топ комментарии
 
гадуцький, а що там з гешефтом по маскам?
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"симптоми" нє лєчат - іх маскіруют...
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Вот и вся медрехфоом зелени - «лечения симптомов...»
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самолетами долго ли везти?
они же и так летают ч-з Казахстан, азербайбжан, Армению, Грузию.... ну разве что над Черным морем могут сбить, но это будет уже зашквар для рашки
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"симптоми" нє лєчат - іх маскіруют...
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для лечения симптомов коронавируса,

Чумак отдыхает) Берем мел, штампуем таблетки и продаем по 4 доллар штука!
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Это же звиздец, до такого додуматься еще надо -"лечить" признаки болезни...но бабла можно накосить немерянно - будет казаться что помогает...уроды
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Ключове тут - Радуцький і 5 фармакологічних компаній, які зібрались лікувати симптоми.
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Українці будуть лікувати шулерів крадуцького і ж2 висилкою на курорт Ростов.
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Наверное,это чудо препарат - парацетамол или ибупрофен
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гадуцький, а що там з гешефтом по маскам?
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Ты уверен? он точно-точно в этом замешан?
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Бизнес-партнеры и друзья Владимира Зеленского - кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский (клиника "Евролаб"/Eurolab) продает "тесты" по бешеным ценам, и Михаил Радуцкий (клиника "Борис") оставляет украинцев без элементарных средств защиты - медицинских масок.

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/komu-epydemyia-komu-mat-rodna-kak-druzia-zelenskoho-zarabativaiut-na-covid-19-bloher-211140.html
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Хто такий Чаплига? Авторитет зебілоїдів?
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это тот кто вброс сделал про радуцкого. порохобот. нежданчик , да?
но ты видать не осили полностью , там для особо одаренных есть все ссылки с кого и как началось
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прочитай и убери порошнявую лапшу с ушей
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Ватан, ти пропонуєш зняти порохняву лапшу і засцяти очі зеленою сечею? Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7572Такого зебілізму я ще не бачив.
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выше я оставил ссыль на мой пост, ьерешь и осиливаешь буковки
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знайомо. десь чув: "какиєвашидоказатєльства?"
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Пєця зупинися, бо ці п'ять компаній твої. А ні не твої. Так чиї це компанії?
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тепер це компанії зе-дебіла і кнура... в них тепер все спільне...
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Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2702

котенок пятнисто-рыжей ("ржавой") кошки...самый мелкой из кошачьих (взрослая до 1,6 кг веса)
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Кроме летучих мышей коронавирус отлично переносится котами.
Так, что не в тему.
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Ну отчего бы и полечить насморк (может и сам пройти за 7 дней, но заложенный нос можно и покапать)
Или першение в горле.
Или аспирин - температуру сбивать.
Почему бы и нет.
Только в чем здесь достижение Радуцкого?
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Ага, щас их всех за свой счет отправят как отправляли сотрудников НАНУ
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Тварь позеленевшая, ты еще отсвечиваешь после масок?
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весна пришла ( не на что не намекаю) каломойский на свободе, да и вообще посли пороха даже попытки кого-то посадить исчезли.... яко так?
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Вот и вся медрехфоом зелени - «лечения симптомов...»
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нет, это продолжения медреформы
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«И тебя вылечат!» (с)

Нечего нас "лечить"!...
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Не примазывайся ,баран с зеленкой на лбу, к реформам
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Единицы поняли, что Радуцкий сказал. Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1613
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І це заявляє тварина , яка на початку епідемії коронавірусу продала засоби захисту з держрезерву ... Зелені і совість - антагоністичні поняття !!!!
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Зелені і совість - антагоністичні поняття !!!!

Вот "папаредники" были кристальной чистоты люди! Почему Азарова до сих пор не причислили к лику святых?
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Кровосіся супротів зелекарей, ощипане курча.
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І це каже барига який еле еле поц..зелене лайно. Радуцький.
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и в чем задержка? в твоем гешефте, гадуцкий?
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вот как прьот! копієчні маски загнав по євро штука, тепер таблєтований мєл по скаженим цінам...
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Вот как прет- в Европу маски ,а цена,ну просто сказка,
В карантине цены вверх идут
Дураков еще хватает ( тех кто маски покупает)
Их теперь еще "таблетки "ждут!
Вступают все министры ,превосходные артисты
Оцените бабушкин талант
Она Петю поддержала, дружбу с властью не теряла
И теперь ей МВФ - гарант!
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"Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий"

СИМПТОМОВ коронавируса, СИМПТОМОВ.
То есть лекрственные средства симптоматические,
- жидкость с йодом для полоскание горла
- леденцы для сосания от першения в горле
- капли в нос (типа нафтизин)

Радуцкий идет на Нобеля.
А знаете, почему он так рапортует?
Боится пойти под суд за продажу масок медицинских зарубеж.
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ВНИМАНИЕ !!!
Это с короновирусом устроил кремль !!!
По всему миру ! Мразь мокшанская !!!Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5739
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Препарат для лечения Радуцкого. Состав- свинцовый сплав. Вес 1 таблетки- 9 грамм. Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2260
Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2773
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для лечения симптомов коронавируса\\\\\\\\\\

он дурак или слуга чего-то.... а, ну понятно.
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Для тупых удиотов квакающих про Маски и радуцкого
Как обгадились тупые порохоботные свиньи, Билецкий, Ыксперт, а также ряд СМИ
Что-то смотрю господа порохоботы в этой теме Радуцкого разок упомянули. Мало, панове, очень мало.
напоминаю с чего началось:
Тык В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий.
Как написано! обязательно упомянуть что Слуга народа! Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7641 Для пущего наброса на вентилятор. у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. - Билецкий

Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.
"Команде президента нужно было не заниматься Инстаграм-войной с коронавирусом, а просто успокоить своего предприимчивого дружкаИсточник: https://censor.net.ua/n3179292
ну прям мочилово!
Из комментаторов я единственный заинтересовался откуда растут ноги. Тык 04.03.2020 11:33
если коротко6 разоблачил Предателя, который сыграл на панике вокруг распространения коронавируса в Украине, и заработал миллионы. По данным эксперта, на Харьковском заводе медпрепаратов человек, похожий на советника президента, выкупил весь запас марлевых масок - 20 миллионов штук. Что там еще - прибыль радуцкого посчитал даже: чистая прибыль лекаря-политика составила более 186 миллионов. А тут вообще жути нагнал: "Говорят, этот персонаж выгреб всю страну!»
ККороче расстрелячть, повесить гниду! порохоботы в истерике изошли просто каловой массой. И не зря изошли! Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7641
Как оказалось, Радуцкий - Н-И-П-Р-И-Ч-Е-М. Вернее причем, но не так как этого хотелось
Тот же самый Мишико Чаплыга:

Миха Чаплыга
23 марта в 19:13 ·

О МАСКАХ.
С момента моего первого поста о вывозе масок из Украины прошло чуть меньше месяца. В силу ряда причин я следил за тем, что и как расследуется в этом плане ибо целью поста было активизировать именно эту функцию государства.
В своем первом посте я просил правоохранительную систему проверить следы политиков в вывозе масок. (от себя: О как! огульно обвинить человека, даже бабосики посчитать, сделать такой вброс!! - это оказывается попросить проверить. ФЕЙСПАЛМ.ЖПГ) Делюсь тем, что нарыл за это время.
Нет, Радуцкого в этих схемах не оказалось, как не оказалось и крупных игроков...
С одной стороны хорошо, а с другой - плохо... Это значит, что общество таки сильно прогнило и каждый пытается урвать свое на беде соседа...
Оказалось, что по обращению Радуцкого (Главы профильного комитета Рады) к СНБОУ... Данилов (Секретарь СНБОУ) обратился к Гончаруку (Премьеру) еще...
31 ЯНВАРЯ!!!! А потом... 8 ФЕВРАЛЯ!!!!
Вот такие пироги, безмозглые вы мои.
А теперь вишенка на торте. В первую очередь к безмозглым СМИ которые этот бред понесли: Харьковского завода медицинских препаратов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть производитель медпрепаратов фабрика "Здоровье". Но они производит что угодно - очень широкий перечень продукции, кроме масок. Нежданчик, да?
Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 341
Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7641
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Гадуцкий хочет по-быстренькому легализовать какой-нибудь свой аспирин под шумок
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У меня появились симптомы алкоголика: вечером хочу выпить! Уже пора начинать лечение от алкоголизма ?
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Симптомов, Карл, симптомов!
Не вирус сам по себе, не прерывание РНК размножения вируса, а симптомы!!!
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Лекарство от коронавируса не придумали, конечно от симптомов лекарства делать будут
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Радуцкий ещё здесь? Я думал Зеля его с Комаровским, двух самых сильных бойцов, отправил Италию спасать. Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7690
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Паніковський зі своїми окулярами , в абсолюті відпочиває, лікування симптомів, тягне на Шнобілівську премію, з подальшим утриманням в СІЗО.
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мля а этот ...уцкий какое имеет отношение к сему?сидишь в комитете рады-и нефиг шнобель сунуть в исполнительную власть и бизнес.
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це буде крейда та цукор перемішані у рівних пропорціях....но коштувати буде як чистий кокс
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прививки манту? и то, надо будет, шоб нарід их не мочил.
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"лечения симптомов" - это же шарлатанство,лечат болезни,а не симптомы,и этим занимается влиятельный депутат,как таких наглых гандошек пропускают во власть и дают им право рулить.
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Когда наладите выпуск новых лекарств,тогда и в фанфары трубите.А так,очередная туфта и очковтирательство,показать типа как мы успешно работаем.Вот когда будет готов опытный образец и начнуться испытания новых лекарств на добровольцах,тогда и отчитаешься.Балабол.
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Щось не чутно апологетів шкідливості вакцинації. Увесь світ з надією чекає на розробку вакцини у 2021 році.
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95 % народа Украину будут болеть , лечиться, выздоравливать и умирать - ДОМА . вот увидите .
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Лучшие умы мировой медицины уже 2 месяца пытаются разработать препарат для боротьбы с коронавирусом и еще только приступают к тестам на животных а наши уже имеют образцы показавшие еффективность и готовы к изготовлению! ))) ***, ****, вы масок обычных пошить не можете!
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Так производити чего суки ждете денег нет.
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Главный симптом коронавируса - температура. Радуцкий собрался выпускать какие-то новые препараты, которые сбивают температуру?
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препараты для лечения симптомов коронавируса..

керетины пишут и не думают... Для лечения коронавируса лекарств нет. Ну тогда будем лечить симптомы, а не сам вирус. офигенный выход!
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