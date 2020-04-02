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 У зараженного COVID-19 мужчины из Тернополя симптомы появились на 17 сутки

У 55-летнего мужчины, который вернулся из Словакии и две недели находился на самоизоляции, зафиксировали коронавирус на 17 сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"Мужчине 55 лет, вернулся из-за границы. 14 дней находился на самоизоляции, температура и другие симптомы коронавируса у него появились на 17 сутки после приезда в Украину", - говорится в сообщении.

Мужчина вернулся в Украину из Словакии.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Состояние пациента средней тяжести.

С жителями Тернополя, у которых подтвердили коронавирус ранее, мужчина не контактировал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше двух не собираться, детям без взрослых не выходить: в Тернополе ввели дополнительные ограничения на время карантина

У зараженного COVID-19 мужчины из Тернополя симптомы появились на 17 сутки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186298
 
 
 Топ комментарии
 
Так китайцы ж говорили...инкубационный период до 21 дня...
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40 дней вирус может жить в организме. А еще вирус может быть заморожен и если мы даже победим эту волну, то его скорее всего разморозят раньше или позже.
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Мог заразитья в Украине, да и браслета у нег на ноге нет, ток что 100% подтвердить, что он был в самоизоляции невозможно
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Можливо він вже в Україні заразився
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40 дней вирус может жить в организме. А еще вирус может быть заморожен и если мы даже победим эту волну, то его скорее всего разморозят раньше или позже.
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я вот не понимаю, почему так мало служат в храмах - просто побольше молиться нужно и Егова победит вирус. Это так ведь просто же. Я вроде один додумался к этому. может потому что православный.
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Мог заразитья в Украине, да и браслета у нег на ноге нет, ток что 100% подтвердить, что он был в самоизоляции невозможно
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Интересно а как врачи определяют. Мне лично не понятно. Вирус что письмо отправляет,я поселился такого то числа!
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Так китайцы ж говорили...инкубационный период до 21 дня...
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Медики думают что это грипп. Им тяжело перестроиться на новую болячку.
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Блин, а деятели из МОЗ в документах китайцев все буквы подряд читают или только те шо помнят? Еще в самом начале эпидемии сообщалось "инкубационный период длится В СРЕДНЕМ две недели" В СРЕДНЕМ, млять! Это значит что может быть и десять суток и двадцать одни сутки!
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Вероятнее что вцепил уже по месту где-то!
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У 50% людей симптомы будут через 5дней

У 97.5% через 11.5 дней
Это значит, что у 0.2% людей или 1/500 симптомы появятся на 21 день.
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если всё оценивать по минимуму: 20 дней инкубационный период, 20 дней на болезнь, 20 дней на постпериод - минимум 2 месяца сильного напряга, при соблюдении всеми предписаний по карантину. вероятно, только потом может пойти на убывание.
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Серьезную штуку придумали китайцы, слов нет.
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У моего приятеля кикбоксера только через месяц и то случайно обнаружили, симптомов практически не было, но он успел пару человек заразить, как минимум У зараженого COVID-19 чоловіка з Тернополя симптоми з'явилися на 17 добу - Цензор.НЕТ 9945 Зараженный человек с хорошим здоровьем очень опасен для других со слабым
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