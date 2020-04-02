 "Всеукраинская школа онлайн": видеоуроки будут доступны для школьников из ОРДЛО и временно оккупированного Крыма, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире UA: Первый и других каналов – партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет.
Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Напомним, по инициативе Владимира Зеленского Офис Президента совместно с Министерством образования и науки и Комитетом Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций запускают проект "Всеукраинская школа онлайн", целью которого является обеспечение доступа к дистанционному образованию для всех украинских школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина.
В рамках проекта 40 педагогов из Киева запишут видеоуроки по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.
Видеоуроки можно будет посмотреть на украинских телевизионных каналах, а также на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и на YouTube.
Стартует образовательный проект 6 апреля. Трансляция уроков будет осуществляться ежедневно, с понедельника по пятницу.
На сайті МОН оприлюднено проєкт «Державного стандарту базової середньої освіти». Автори проекту пропонують ось таку новацію: «об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури» в «інтегрований предмет» «українська мова». Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер - це все «українська мова»… (Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!)
Українська література в іменах
Леся Українка https://www.youtube.com/watch?v=al-9NgojDFc
Богдан-Ігор Антонич https://www.youtube.com/watch?v=V1SgSgWUweM
Остап Вишня https://www.youtube.com/watch?v=tfxqKiOHids
Микола Бажан https://www.youtube.com/watch?v=a7X2E_vV4hk&t=1s
і такі далі
Коли не жартом занеміг,
Небожа змусив до пошани
І краще вигадать не міг.
Воно й для інших приклад гожий;
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять.
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
«Коли ж візьмуть тебе чорти!»
(с) Левко Гладкий
Ну да, да-да, я понимаю.
Вот вам индикатор того, насколько быстро вы сможете воссановить промышеленность.
Вопросы, на которые должны были ответить бойскауты США в 1911 (!) году для получения значка за знания по химии:
1. Дать определение физическим и химическим процессам, ответить, что происходит, когда соль растворяется в воде, молоко скивает, вода кипит, железо намагничивается, и оксид ртути нагревается выше температуры кипения ртути?
2. Приведите правильные тесты на кислород, водород, азот, хлор и углекислый газ.
3. Можно ли использовать вышеуказанные газы для тушения пожаров? Как?
4. Почему пищевая сода используется для тушения несильного (small) пожара?
5. Приведите тесты для хлорида, сульфида, сульфата, нитрата и карбоната.
6. Приведите коммеческие названия трех форм углорода. Расскажите, как производится каждый из них и для чего они используются.
7. Какое вещество образуется когда углерод сжигается в воздухe?
8. Опишите процесс изготовления извести и известкового раствора из камня-известняка.
8. Почему штукатурка быстрее затвердевает если около нее сжечь древесный уголь в открытом сосуде?
Ну как, на многие ответят школьники 10 -14 лет (возраста скаутов)?