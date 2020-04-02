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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
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 "Истинное лицо Путина": РФ более недели блокирует транзит в Украину гуманитарного груза для борьбы с COVID-19, - замглавы МИД Божок

Российские власти уже свыше недели блокируют транзит через свою территорию гуманитарного груза с товарами медицинского назначения для Украины, необходимыми в борьбе с коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает Цензор.НЕТ.

"ООН, Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза с товарами медицинского назначения для Украины для борьбы с COVID-19", - написал он.

Божок подчеркнул, что это и есть "истинное лицо Путина и кремлевского режима".

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Ранее в Государственном департаменте США заявили, что поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", американская сторона оплатила.

Источник: https://censor.net.ua/n3186296
 
 
 Топ комментарии
 
Накануне финансового кризиса 2008 года, когда бочка жижи
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.

… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
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Це когось то здивувало ???Це ж КАЦАПНЯ (!)
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кацапы фашисты и подонки 21 века.биомусор
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Накануне финансового кризиса 2008 года, когда бочка жижи
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.

… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
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А перед смертю він всім розповідав, що раком його заразили (!) американці...
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та и вообще, говорят, что он больше ******** отстрачивать плешивому......
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Откуда гуманитарный может следовать через Московию? Страну отправки почему-то скрывают.
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Ватный баран,карту глобуса видел когда-нибудь? По-видимому ,страна отправки на*к* начинается на *й*заканчивается, какие то варианты есть?
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А как же знаменитый яценюкский южный путь из Китая в Украину???
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Насколько я знаю, груз из Узбекистана: специальная ткань для пошива масок.
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Получается проданные из Украины в Испанию маски были гуманитарным грузом?
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кацапы фашисты и подонки 21 века.биомусор
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_Истинное лицо?! Вы неадекваты, ****, вашу мать! "Истинное лицо Путина": РФ более недели блокирует транзит в Украину гуманитарного груза для борьбы с COVID-19, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 970 Вы от смертельного врага чего-то иного ожидали?
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Українці, не забудьте на наступних виборах (хто доживе) проголосувати за Опів, які хочуть в наросію.
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Зе команда, вы еще попросите помощи у ботокса.
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Це когось то здивувало ???Це ж КАЦАПНЯ (!)
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так они его если уже полностью не украли, то разграбили, как минимум.
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таких називають розбійниками з великої дороги
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Була ворогом в образі тартар, хинови, московитів, а зараз перейменували себе в росіян. Вони і залишаться нашими вічними ворогами, поки не виздихають під китайцями.
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Олександр Бригинець@bryhynets 5 ч

Зеленській довів, що втратив контроль і монополію влади.
Тепер пишуть, що чекають, який вибір тепер він зробить: з ЄС в Європу чи з ОПЗЖ в Рашку.
Ніякого вибора він робити не буде...
Піде туди, куди змусять - чи вони з Кремля, чи ми усі звідусіль...
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В российских соцсетях пишут:
"Мой сын носит футболку «Я за Путина» уже 2 недели. За это время его оскорбляли, в него плевали и даже пытались бросить в него бутылку. Что же с ним будет, если он выйдет из дома?!"
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Странно то, что только блокируют. Могли вообще украсть , сказать , что это их собственность и потом перепродать трампу, как 'гуманитарную помощь' от нарассеи. Это было бы больше на них похоже.
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"Воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования будет работать ежедневно", - замглавы ОП Тимошенко
https://censor.net.ua/photo_news/3186240/vozdushnyyi_most_s_kitaem_dlya_postavki_medoborudovaniya_budet_rabotat_ejednevno_zamglavy_op_timoshenko

Зеля, хто що блокує?
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Это же Ваши братья, не может быть? Зенелох не увидел в глазах Путина вражды. Вы все врете???? Канал Г+Г об этом ничего не говорит. Звонил брату Ермака в Петербург, говорит вы все врете
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Не понимаю откуда может идти гум. груз в Украину транзитом через Рашку! Если посмотреть карту, то только из самой рашки. Это что гумпомощь от эрэфии??
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Даже если так, то там всё равно большой крюк получается.. Чем везут, каким транспортом? Как он границу будет проходить?
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Как правило автомобильным транспортом.
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Из Китая, через Казахстан. Географию учить надо.
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Ні не забули "південний шлях". Але при владі зараз "братани" московитів. Ось вони їм і допомагають. Але краще у московію не їздити, ні "братам" ні ворогам. То є пекло. То є сатана у рясі монаха.
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Из Китая. Китай поставляет маски и обороудование в Европу черз рашку
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значит кацапы будут подменивать качественную продукцию из Китая на всякое говно суздальское
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Відомо, що в людей вороги кращі, аніж в України "братья роССияне"
РоССійський фашизм, це, навіть, більш ненависницький лад, аніж фашизм гітлерівський.
За більш ніж триста років коолоніального стану України, кацапи як тільки не старалися знищити нас, українцв, як націю. Не вдалося і не вдасться, ми живучі, ми пристосувалися жити серед цієї зарази.
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«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает». - Н. В. Гоголь 1 апреля- день рождения Николая Васильевича.
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Чтобы понять, что эта цитата - голимый фейк, почитай монолог Тараса Бульбы "о товариществе".В Украине книга фактически запрещена, но легко найти видео на ютюбе, а ссылку на первоисточник этой галимать, ты не найдешь.
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Что то другого от этих животных ждали?
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Я так понимаю, за эту гумпомощь надо будет платить, как сейчас США заплатили?
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Не описан способ, место или форма блокировки.
Попахивает фейком
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Я добре знаю кремлівських кегебістів. І застерігаю. Вони можуть підкинути до вказаного вантажу будь що заборонене, щоб ВИСТАВИТИ УКРАЇНУ в поганому ракурсі.
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..не мы отправители, груз не наш, и не нашей территории задержан, плохо учили тебя в абвер-школе, агент КЮри.. "Справжнє обличчя Путіна": РФ понад тиждень блокує транзит в Україну гуманітарного вантажу для боротьби з COVID-19, - заступник глави МЗС Божок - Цензор.НЕТ 125..гуру кагебешные будут на смех подняты и посланы а пешее путешествие..
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а пресмыкается перед США Италией Испанией, что бы санкции сняли.
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А який довбень послав цю допомогу через парашу, і від кого вона?
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Читайте статью, Китай поставляет через рашку медицинские грузы в Европу
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2020/03/27/chinas-health-silk-road-gets-a-boost-from-covid-19/#77886c936043

Скорее всего поезда с гуманитаркой для Украины блочат мокшы
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..портного хренового сынок на всю голову упоротый, адрес-дорогу в ООН письма-жалобы подметные писать на Майдан знаешь, пиши с*ука на кацапье теперь, шо груз марли узбекской не пропускают какую неделю уже..или "живой водицы" кремлевскай испил су*ныш против короны?
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А что, в Украину можно попасть только исключительно транзитом через скрепный сколеновстан?
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Как то порохоботы быстро позабыли про южный путь из Китая через Казахстан-Азербайджан-Грузию в Украину. А с какой помпой праздновали его открытие...
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Дурню. Порахували, що краще товари возити в Європу і арабам. Так дешевже доставки і вигідно по грошах. Що ми і робимо. А їхати через терористичну країну, дорожче обійдеться.
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А сейчас то что мешает так груз перевезти????
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Ну так в глазах путина,главный зебобик видит мир)
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Котирування Argus fip (Free in pipeline - з доставкою до трубопроводу за рахунок продавця) Західний Сибір в понеділок дорівнювала мінус 1007 рублів за тонну, а у вівторок - мінус 1200 рублів за тонну. Це означає, що витрати на транспортування, оплату експортного мита та деяких інших витрат на ці суми перевищували середню вартість нафти Urals.

Фуйло нафту качає, тому все інше зупинив.
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А что за груз, и откуда? Как-то старательно промолчали.
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А нефиг было гнать через кацапов грузы. Не разорились бы, оплатив авиа-чартер.
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А Ви повідомили про це в ООН належним чином? А повідомили в ЕС, ПАСЕ?? Зробіть офіційну заяву і покажіть всьому світу обличчя "миротворця".
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за отдыхающими на бали можно было самолет послать, за какимито ушлепками даже президенский борт посылали. а сдесь нашли проблему
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Намеренно создать себе трудность и тут же расписаться в беспомощности ее решения - любимая забава порохоботов.
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НЕ "Истинное лицо Путина" а истинное лицо братушек россиян.

Ошибка думать что россияне братья только Путин у них плохой.
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