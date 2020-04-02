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 Заражение коронавирусом подозревают у 258 человек на Киевщине

В Киевской области по состоянию на 2 апреля лабораторно подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом. Еще у 258 человек подозревают заражение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области у 64 людей зафиксировали коронавирусное заболевания и еще у 258 человек подозревают болезнь.

По данным ЦОЗ, 27 подтвержденных случаев зафиксировано в Обуховском районе, 12 - в Киево-Святошинском районе, 6 - в городе Борисполь, по три случая - в Белой Церкви и Броварах, по два - в Ирпене и в Васильковском районе, по одному случаю насчитывают в Ворзеле, Гостомеле, Буче и в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Ставищенском, Макаровском районах.

Также два пациента из Броваров и Белой Церкви выздоровели, но умерли 3 человека. Кроме того, медицинское наблюдение установлено за 701 контактным лицом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186290
 
 
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