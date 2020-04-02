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 Обычные медицинские маски нужно одевать в помещении со скоплением людей, - вирусолог Водолажская

Медицинским работникам необходимы респираторы, не позволяющие проникновение вирусных частиц. Людям вне больницы обычные медицинские маски необходимо носить в помещении, где есть скопление людей. Они блокируют выход вируса через аэрозоль, а также могут влиять на множественность инфицирования.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала вирусолог Людмила Водолажская.

"Маски для медперсонала - это одна история. Медикам и тем, кто контактирует с больными людьми, нужны респираторы, которые не позволяют проникновению вирусных частиц. Такие респираторы с фильтрами должны иметь фильтрационную способность ниже 100 нанометров.

Обычные же маски нужны для того, чтобы больного защитить от себя. Их носят врачи, чтобы вдруг не передать какую-то бактерию больным, у которых ослаблен иммунитет. Маска не дает распространяться аэрозолю через чиханье или кашель. Поэтому такие маски действительно нужно носить, чтобы обезопасить группы риска. Хирургические маски нужно менять каждые два часа. Если они наберут большое количество влаги, то потеряют защитные свойства.

Маски рекомендую одевать, когда заходишь в помещение со скоплением людей - в супермаркеты, аптеки. Кроме всего, в аптеки заходят потенциально больные люди, которые думают, что имеют просто насморк, а на самом деле могут инфицировать аптекаря. Даже здоровые люди, которые не имеют никаких симптомов, когда заходят в супермаркет, должны надеть маску, чтобы успокоить других посетителей. Маска не защищает, а блокирует выход, и если все с заблокированным выходом, то в целом ситуация нормальная", - отметила она.

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Вирусолог пояснила, что маску важно носить правильно. Так, после использования одноразовую медицинскую маску лучше выбросить:

"Снимаем и сразу выбрасываем. Потому что если ее поносить, затем положить в карман, а потом грязными руками снова одевать, то будет только хуже. Как выход - научиться пользоваться маской осторожно. Если вы побыли в магазине всего 5-10 минут, то, снимая, можете маску осторожно сложить за ушко белой стороной внутрь. В таком случае можете еще где-то на 5-10 минут надеть".

При этом даже обычная тканевая маска или повязка может стать барьером для выплескивания аэрозоля, в котором может быть вирус. С другой стороны, она может уменьшить множественность инфицирования. Именно с этой целью в некоторых странах в связи с дефицитом масок разрешено пользоваться тканевыми повязками или шарфом:

"Цель - не выплеснуть свой аэрозоль и абсорбировать вирус, чтобы с чихом или кашлем он не лег на поверхность - перила, ручки, кнопки, да и в конце концов на руку".

Ношение перчаток в местах потенциальной передачи вируса также является фактором защиты.

"Это имеет смысл, чтобы не загрязнять руки. Недаром советуют долго и тщательно мыть руки. Вирусы могут забиться под кутикулу или под ногти. А еще мне сочетание маски и перчаток нравится тем, что в таком виде ты себе явно не засунешь палец в нос или глаза. То есть это сковывающая барьерная функция, которая дает команду в мозг: не трогать глаза и другие слизистые оболочки", - считает Водолажская.

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На вопрос, нужно ли носить маску на открытом воздухе, учитывая опыт Китая и Италии, где проводится дезинфекция улиц, она сказала:

"Дезинфекцию улиц проводят для уменьшения контактной передачи через, например, обувь, лапы домашних животных, пыль, распространяющуюся на ручки автомобилей или другие поверхности. И для общего уменьшения вирусных частиц в среде. Однако респираторно с асфальта вдохнуть вирус невозможно. Он не "испаряется". Здесь опасность только в контакте. Поэтому маска на улице - опасное явление, особенно когда температура воздуха ниже 15 градусов и в ней будет образовываться значительный конденсат.

В общем, всего этого можно избежать, уменьшив пребывания в местах скопления людей, путем карантина дома, путем коротких прогулок в безлюдных местах, где контакт с другими лицами и с различными поверхностями - минимальный. Стоит ко всему подходить с умом. Не преувеличивать ни в одну, ни в другую сторону. Не поддаваться панике, но и не пренебрегать озвученными средствами индивидуальной защиты", - подытожила она.

Полное интервью с Людмилой Водолажской читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3186287
 
   
 Топ комментарии
 
Ліпше скажіть де їх можна купити по адекватних цінах.
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Результаты тестов: - проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане - хирургические маски остановили 80% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане - даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
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Правильно, а то куча идиотов в масках на улицах где солнце, свежий воздух и нет людей.
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Ліпше скажіть де їх можна купити по адекватних цінах.
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Если вы не бываете в помещении со скоплением людей, то зачем тратить деньги?
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В любом случаи надо покупать продукты
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Еда с неба не падает, за ней в магазин нужно идти
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Правильно, а то куча идиотов в масках на улицах где солнце, свежий воздух и нет людей.
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А без маски на вулиці скоро почнуть штрафувати...
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Дебил Аваков и прочие идиоты пытаются всех загнать в стойло как на путенской паРаше.
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Результаты тестов: - проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане - хирургические маски остановили 80% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане - даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
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сама ткань может и остановит, но почти не видел чтоб маска плотно прилегала, между щекой зазор
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Я бы предложил в участки которые не прилегают плотно наклеить кусочки смотанной марли/ваты. Капнуть пва и прислонить кусочек ваты.
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Значит, для походов в магазин нужно купить мужу респиратор.
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Сходив туди-сюди пару раз і шо робити з ним далі?
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Стирать или забрызгать спиртом. Спирт ещё есть, но надо искать, купил70% по 27 грн.
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Тут до сих пор процент людей в масках и респираторах довольно мал.
Но дистанция 2 м соблюдается строго, за исключение всяких антисоциальных элементов,
что расхаживают, шатаясь, чихая и кашляя налево-направо. Приходится таковых обходить.
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спасибо говну радуцкому что маски в Китае.
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Спасибо барыго-гетьману, что система здравоохранения на дне, а во главе страны малоопытный артист, окруженный порохоботными кадрами.
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От коронавируса спасут здоровый образ жизни и гигиена.
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>Поэтому маска на улице - опасное явление, особенно когда температура воздуха ниже 15 градусовИсточник: https://censor.net.ua/n3186287

вижу на улице кучу людей в масках, то есть зеленые подвергли кучу людей опасности своими непрофессиональными призывами...

маски они должны были выдавать на входе в магазин бесплатно, и не морочить людям головы
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а Водолажская (при всем уважении) не хочет подсказать где я могу купить дешевые одноразовые маски ....что ..нет? ....вали, девочка ..
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Ось і живемо в рік мишки.
Сидимо вдома, як по норам.
Зносимо їжу в нори і там же їмо.
Побачивши людину - ховаємось. Обычные медицинские маски нужно одевать в помещении со скоплением людей, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 9117
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А у нас на вулицях деякі носять ці маски, а інші нічого не носять...
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маски должны быть в аптеках прежде чем их одевать. где маски зелибобы?
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Летят из китая каждый день, так кукарекает главный зелебобка
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Так пишут же что учёные разрабатывают асептическое покрытие для масок из поваренной соли, самому пропитать или распылить маску насыщенный раствор поваренной соли и высушить не проблема и не ждать их появления.
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А зебильё пару дней назад написало, что маски надо носить всем и везде. Я тут по этому поводу вставил им пару копеек. Поэтому зебилам теперь вместо масок всегда надо носить такие наклейки: с ними к вам нормальные люди и на 5 метров не подойдут.
Обычные медицинские маски нужно одевать в помещении со скоплением людей, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 1260
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Я пошел с Надеждой в душ,
тут пришел надеждин муж.
То ли мне надеть одежду,
то ли мне одеть Надежду?
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Команда Пороха продолжает биться за свою страну и народ. Даже не знаю - заслуживает ли этого народ

Илон Маск предлагает отправлять аппараты Искусственной Вентиляции Лёгких (ИВЛ) бесплатно по всему миру.
Бывшая Министр здравоохранения Украины, Ульяна Супрун, обратилась к Маску за помощью, ибо в Украине - ничтожное количество этих самых аппаратов на десятки миллионов граждан.

Обычные медицинские маски нужно одевать в помещении со скоплением людей, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 4470

Собственно, всё!
Нет, я не знаю, какие ромашки сейчас рисует маркером на стене наш, какой-то там по счёту, премьер-министр и такой же временно-случайный глава МинЗдрава!
Какую роль играет преЗЕдент - даже не спрашивайте!
А.Петров
__________________
...Алё, ЗЕбилы, а кого нужно называть «доктором Смерть» - Уляну, или ваших бездарей Зелёной банды, распродавших медицинские маски и зерно за границу?

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3056297.html
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Команда учёных из Университета Альберты, финансируемая некоммерческой исследовательской организацией Канады под названием Mitacs, разрабатывает антивирусное покрытие для масок и респираторов.

В его основе две распространённых соли - хлорид натрия и хлорид калия. Когда капля жидкости любого размера вступает в контакт с таким покрытием, соли растворяются в ней. Когда же эта капля впоследствии испаряется, растворённые соли кристаллизуются. При этом острые края растущих кристаллов прорывают оболочку вируса и убивают его.

"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой..
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Забавно про "прорывает оболочку вируса"...консервирующие (то есть - антисептические) свойства солей вообще-то не на прорывании острыми краями оболочек вирусов и бактерий основаны.
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