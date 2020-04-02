 Обычные медицинские маски нужно одевать в помещении со скоплением людей, - вирусолог Водолажская

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала вирусолог Людмила Водолажская.

"Маски для медперсонала - это одна история. Медикам и тем, кто контактирует с больными людьми, нужны респираторы, которые не позволяют проникновению вирусных частиц. Такие респираторы с фильтрами должны иметь фильтрационную способность ниже 100 нанометров.



Обычные же маски нужны для того, чтобы больного защитить от себя. Их носят врачи, чтобы вдруг не передать какую-то бактерию больным, у которых ослаблен иммунитет. Маска не дает распространяться аэрозолю через чиханье или кашель. Поэтому такие маски действительно нужно носить, чтобы обезопасить группы риска. Хирургические маски нужно менять каждые два часа. Если они наберут большое количество влаги, то потеряют защитные свойства.



Маски рекомендую одевать, когда заходишь в помещение со скоплением людей - в супермаркеты, аптеки. Кроме всего, в аптеки заходят потенциально больные люди, которые думают, что имеют просто насморк, а на самом деле могут инфицировать аптекаря. Даже здоровые люди, которые не имеют никаких симптомов, когда заходят в супермаркет, должны надеть маску, чтобы успокоить других посетителей. Маска не защищает, а блокирует выход, и если все с заблокированным выходом, то в целом ситуация нормальная", - отметила она.

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Вирусолог пояснила, что маску важно носить правильно. Так, после использования одноразовую медицинскую маску лучше выбросить:



"Снимаем и сразу выбрасываем. Потому что если ее поносить, затем положить в карман, а потом грязными руками снова одевать, то будет только хуже. Как выход - научиться пользоваться маской осторожно. Если вы побыли в магазине всего 5-10 минут, то, снимая, можете маску осторожно сложить за ушко белой стороной внутрь. В таком случае можете еще где-то на 5-10 минут надеть".

При этом даже обычная тканевая маска или повязка может стать барьером для выплескивания аэрозоля, в котором может быть вирус. С другой стороны, она может уменьшить множественность инфицирования. Именно с этой целью в некоторых странах в связи с дефицитом масок разрешено пользоваться тканевыми повязками или шарфом:

"Цель - не выплеснуть свой аэрозоль и абсорбировать вирус, чтобы с чихом или кашлем он не лег на поверхность - перила, ручки, кнопки, да и в конце концов на руку".

Ношение перчаток в местах потенциальной передачи вируса также является фактором защиты.



"Это имеет смысл, чтобы не загрязнять руки. Недаром советуют долго и тщательно мыть руки. Вирусы могут забиться под кутикулу или под ногти. А еще мне сочетание маски и перчаток нравится тем, что в таком виде ты себе явно не засунешь палец в нос или глаза. То есть это сковывающая барьерная функция, которая дает команду в мозг: не трогать глаза и другие слизистые оболочки", - считает Водолажская.

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На вопрос, нужно ли носить маску на открытом воздухе, учитывая опыт Китая и Италии, где проводится дезинфекция улиц, она сказала:

"Дезинфекцию улиц проводят для уменьшения контактной передачи через, например, обувь, лапы домашних животных, пыль, распространяющуюся на ручки автомобилей или другие поверхности. И для общего уменьшения вирусных частиц в среде. Однако респираторно с асфальта вдохнуть вирус невозможно. Он не "испаряется". Здесь опасность только в контакте. Поэтому маска на улице - опасное явление, особенно когда температура воздуха ниже 15 градусов и в ней будет образовываться значительный конденсат.



В общем, всего этого можно избежать, уменьшив пребывания в местах скопления людей, путем карантина дома, путем коротких прогулок в безлюдных местах, где контакт с другими лицами и с различными поверхностями - минимальный. Стоит ко всему подходить с умом. Не преувеличивать ни в одну, ни в другую сторону. Не поддаваться панике, но и не пренебрегать озвученными средствами индивидуальной защиты", - подытожила она.

Полное интервью с Людмилой Водолажской читайте здесь.