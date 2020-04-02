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 COVID-19: в Испании более 10 тыс. жертв и рекордные 950 смертей за сутки

Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч.

Об этом со ссылкой на испанское министерство здравоохранения сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на полдень 2 апреля в Испании от коронавируса умерло не менее 10 003 человек.

За последние 24 часа было зарегистрировано 950 новых смертей - самое большое количество жертв за один день в стране.

Тем не менее, рост на 10,5% аналогичен росту в среду и в процентном отношении меньше, чем за последние две недели.

Испания является одной из наиболее пострадавших стран мира, уступая только Италии по общему количеству смертей от Covid-19, и уступая Италии и США по общему числу зарегистрированных случаев.

Смотрите также: Среди умерших в Украине от COVID-19 15 женщин и 5 мужчин: все старше 50 лет, 88% имели сосудистые заболевания и диабет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3186285
 
 
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Где эти уроды кто против карантина, Дилдовик ау
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Где эти уроды кто против карантина, Дилдовик ау
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У них такая работа. Они или против или наоборот 'всеумрут', 'нетпродуктов'
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Средняя продолжительность жизни в Испании 83 года, в Николаеве 70 лет. Число умерших от короновируса в Испании за сутки 950, а в Николаеве 0.
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В Николаеве все потенциальные жертвы короновируса умерли заранее
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В Николаеве умирают от гриппа и пневмонии
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в Николаеве 50-летние выглядят как 80-летние испанцы
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Те, кто говорит, что это обычное ОРВИ, скажите, когда в Испании Ледовый дворец использовали в качестве морга и клали трупы на каток? COVID-19: в Испании более 10 тыс. жертв и рекордные 950 смертей за сутки - Цензор.НЕТ 3651
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Испанский пенсионер помер от коронавируса, а что ты, пенс, сделал для своего пенсионного фонда?
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