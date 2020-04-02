 Минобороны в связи с коронавирусом призвало к сотрудничеству имеющих медицинский опыт граждан и военнослужащих запаса: Важна мобилизация человеческих ресурсов

Министерство обороны Украины призывает неравнодушных граждан участвовать совместно с Вооруженными силами в борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.
"В условиях необходимости противостояния масштабным вызовам, связанным с мировой пандемией коронавируса, недопущения распространения этой болезни в Украине, Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в частности интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что армия имеет самый большой и самый эффективный опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда потребность в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке нашего государства стояла наиболее остро.
"Для медицинской службы Вооруженных сил в настоящее время важна мобилизация не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов - все неравнодушные граждане, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, представители других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей могут внести свой вклад в общегосударственное дело. Во время пандемии учреждениям здравоохранения Украины, в том числе Министерства обороны и Вооруженных сил, нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медицинского персонала и врачей", - отмечают в Минобороны.
Я с Минобороны согласен
так понятнее? не будь глупее чем кажешься.
У них есть свои волонтеры типа Арахамии - вот пусть они и мобилизируются. А порохоботы, которых "всего 8%", покурят пока в сторонке.
Ну или, как вариант, заява на видосике що ему "свои руки сидеть мешают" а президент он вообще "никакой" + заява о сложении полномочий и тогда поговорим.
для дебилов выделил жирным.
Зелени шмаркли такие все тупые, шо аж страшно за страну...
порохосоС сам придумывает, сам опровергает. ОБТЕКАЙ МОЛЧА
Тобто влада обісралася по усіх напрямках, а зараз намагається перекласти відповідальність на добровольців-медиків та волонтерів
"Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу", - заявил Аристов
Где он "просит не помогать Супрун?"
ПЕРЕФОРС ТУПОГО ПОРОХОБОТНОГО ЖИВОТНОГО 2) просит не помогать Супрун
абсолютно идентчино! божечки-кошечки, какие вы тупорезы
Т.е., врачей благородный зеля отправит в италию, а здешнее население и волонтёрами перебьётся.
\\\\\\\\\ Тысячи украинцев болеют каждый год.\\\\
И что ты сказал щас?
Зараженных, кхе-кхе, о б*же, уже как раз, кххх, тысячи. И это не за год а за месяц.
ну и что? "корь", да? заразней, да? кстати я х.з. что это за болезнь. слава Аресу, не болел этим
вырабатывают имунитет. При каждом чихе у нас нет денег на антибиотики.
фармація - це аптека
Именно они роясь в контейнерах и забирая все нужное и разносят инфекцию.
Что делать охранять мусорники есть комунальные предприятия, полиция, волонтеры, военные; возможно в некоторых городах и нет такой проблемы и там проводят дезинфекцию контейнеров.
а может этих людей зарегистрировать и вывезти где то передержать, да и вообще дать им какое то пособие.