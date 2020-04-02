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 Политика Украины
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 Минобороны в связи с коронавирусом призвало к сотрудничеству имеющих медицинский опыт граждан и военнослужащих запаса: Важна мобилизация человеческих ресурсов

Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также медикам-интернам и студентам к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекцию.

Министерство обороны Украины призывает неравнодушных граждан участвовать совместно с Вооруженными силами в борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях необходимости противостояния масштабным вызовам, связанным с мировой пандемией коронавируса, недопущения распространения этой болезни в Украине, Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в частности интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что армия имеет самый большой и самый эффективный опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда потребность в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке нашего государства стояла наиболее остро.

"Для медицинской службы Вооруженных сил в настоящее время важна мобилизация не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов - все неравнодушные граждане, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, представители других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей могут внести свой вклад в общегосударственное дело. Во время пандемии учреждениям здравоохранения Украины, в том числе Министерства обороны и Вооруженных сил, нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медицинского персонала и врачей", - отмечают в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3186283
 
 
 Топ комментарии
 
опять волонтеры ?! .. не власть - а кусок говна.
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Ок, мы поможем. Но возникает логичный вопрос - назрега нам такая власть тогда нужна??
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опять волонтеры ?! .. не власть - а кусок говна.
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Той хто обирає у владу гівно, житиме в нужнику.
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Так "противопорохи" и наголосовали, или напомнить?
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Вот ты и скажи, а мы внимательно послушаем.
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А ответить на свой же вопрос? Кого тогда?
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военнослужащим запаса, волонтерам, другим гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также медикам-интернам

так понятнее? не будь глупее чем кажешься.
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Ответил? Молодец.Оказывается не тяжело. Корона на ушах не спала? А теперь закрой закрой свой гнилой хамовитый рот.
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Почему волонтеры должны вытаскивать из ж*пы эту антиукраинскую власть?
У них есть свои волонтеры типа Арахамии - вот пусть они и мобилизируются. А порохоботы, которых "всего 8%", покурят пока в сторонке.

Ну или, как вариант, заява на видосике що ему "свои руки сидеть мешают" а президент он вообще "никакой" + заява о сложении полномочий и тогда поговорим.
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Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также медикам-интернам и студентам к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекциюИсточник: https://censor.net.ua/n3186283

для дебилов выделил жирным.
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Топое, откуда ты знаешь, что именно я не есть: "военнослужащим запаса, волонтерам, другим гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере"?


Зелени шмаркли такие все тупые, шо аж страшно за страну...
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Я и не говорил что ты не военнослужащиЙ запаса, волонтер, другОЙ гражданИН, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере". ткни где я это написал
порохосоС сам придумывает, сам опровергает. ОБТЕКАЙ МОЛЧА
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У меня в последнее время какое-то "дежавю" 2014 года. Только тогда после смены воровской сласти, а сейчас в период ее правления.
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Якими засобами захисту вони будуть забезпечені?
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які куплять собі, такими й будуть.
Тобто влада обісралася по усіх напрямках, а зараз намагається перекласти відповідальність на добровольців-медиків та волонтерів
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а среди тех кто валом в Украину приперся разве нет обязанных? Или они вспоминают только тогда, что они граждане Украины, когда их метлой отовсюду гонят.
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Их тоже. про них отдельно речи и нет - ибо подразумеваются все граждане Украины.
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Вони знають тільки свої права, а про обов"язки і не чули.
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А слева это точно Зеленский ? Не двойник ?
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Уноси свое обосцанное ГЭ

"Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу", - заявил Аристов

Где он "просит не помогать Супрун?"
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Он целенаправленно, переносит все на ЗЕ. Намеренно. Что не ясно.
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Офігеть, цей зелений жополиз такий тупий, що вважає, що Маск не здатен з'ясувати коли була звільнена Супрун, і коли почалась пандемія? "поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу" Ану ж поясни мені, вумне, яким боком Супрун, до того, що плісняві не готувались до пандемії, а влаштовували шоу і заробляли на розпродажу масок та інших засобів захисту? Чим була зайнята скалецька, при якій почалась пандемія, чим був зайнятий ємець, яим зайнятий цей, яка різниця, яке призвіще? Чим був зайнятий арістов? І до твого ГЕ, "Но пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским"
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ОРИГИНАЛ 1) "Но пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским"

ПЕРЕФОРС ТУПОГО ПОРОХОБОТНОГО ЖИВОТНОГО 2) просит не помогать Супрун

абсолютно идентчино! Міноборони у зв'язку з коронавірусом закликало до співпраці громадян і військовослужбовців запасу, які мають медичний досвід: Важлива мобілізація людських ресурсів - Цензор.НЕТ 6455 божечки-кошечки, какие вы тупорезы
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Я думал это прикол.. А не, оно реально это рыгнуло в фейсбуке!!!)) ахахаха;
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кстати да... некоторые волнтеры уже гниют в СИЗО.. пнх, зевласть
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Если Кузьменко вообще ещё жива. Её давно никто не видел.
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Ок, мы поможем. Но возникает логичный вопрос - назрега нам такая власть тогда нужна??
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Вот те на. А петушило ж когда-то высказался, что он, в принципе, и без волонтёров обошёлся бы. Ну. типа, пришли, так пришли. Не прогонять же вас.

Т.е., врачей благородный зеля отправит в италию, а здешнее население и волонтёрами перебьётся.
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С корью бороться когда собираетесь, панове ? Она в десять раз заразнее. Тысячи украинцев болеют каждый год.
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ви суки сидите на потоках бабла на нещасті грабуєте і лохів призиваєте а здохните першими...
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\\\\\\\\\Она в десять раз заразнее.\\\
\\\\\\\\\ Тысячи украинцев болеют каждый год.\\\\

И что ты сказал щас?
Зараженных, кхе-кхе, о б*же, уже как раз, кххх, тысячи. И это не за год а за месяц.
ну и что? "корь", да? заразней, да? кстати я х.з. что это за болезнь. слава Аресу, не болел этим
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Корь намного опаснее. Она не даёт разбросов клинической картины от "апчхи" до коллапса лёгких. У неё всё всегда одинаково: несколько дней высокая температура и тахикардия, затем температура повышается ещё и появляется сыпь, которая распространяется с головы до ног. В 1985 году от кори умерли 2,5 миллиона человек по всему миру. И сейчас каждый год - по 100 тысяч, хотя есть вакцина.
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Отсутвие итальянского сценария очень пугает власть держащих. Вот и метущатся чтоб опровдать свои промахи,от котрых думали за вирусом заховаться. А теперь скажут это мы своими бумажными приказами вирус остановили. Дело в том когда у людей нет лкарств они
вырабатывают имунитет. При каждом чихе у нас нет денег на антибиотики.
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Aнтибиотики бесполезны против вирусных инфекций.
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Згадали про нас ветеранів, а у 2017 не потрібним став як звільнився в запас.....це все не правельно . Зебілів покличте на допомогу!
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Зараз ти підеш рятувати людей, а коли все скінчиться - підеш в СІЗО по ділу Шеремета.
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В мире по разному борются с вирусом, но первостепенная задача убрать бомжей от мусорников.
Именно они роясь в контейнерах и забирая все нужное и разносят инфекцию.
Что делать охранять мусорники есть комунальные предприятия, полиция, волонтеры, военные; возможно в некоторых городах и нет такой проблемы и там проводят дезинфекцию контейнеров.
а может этих людей зарегистрировать и вывезти где то передержать, да и вообще дать им какое то пособие.
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волонтеры\добровольцы нужны только в форс-мажоре (первый месяц чс), про эпидемию знали уже давно, все уже подготовились.
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