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 Киевские новости
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 Для незащищенных киевлян подготовили 20 тыс. продуктовых наборов. Их разнесут в течение следующей недели, - Кличко

Единый координационный центр при КГГА подготовил уже около 20 000 продуктовых наборов первой необходимости для незащищенных киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

"Сегодня мы также должны позаботиться об одиноких пожилых киевлянах, о людях социально незащищенных. Перед началом ограничений в столице было около 70 000 киевлян, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Мы понимаем, что в новых реалиях их станет еще больше. Но город не оставит их и будет помогать. На сегодня, Единый координационный центр при КГГА, подготовил уже около 20 000 продуктовых наборов первой необходимости для незащищенных киевлян - их разнесут в течение следующей недели", - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня на плечи 1200 социальных работников легла большая нагрузка. Кличко поблагодарил волонтеров, которые помогают соцработникам. А также людям и организациям, перечисляют средства на Единый координационный центр при КГГА, чтобы максимально обеспечить незащищенных киевлян всем необходимым. Эти деньги направляют на закупку продуктов, средств личной гигиены, предметов первой необходимости.

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Кличко также поблагодарил за помощь благотворительные фонды "Будущий Киев", "Жизнелюб", "Бабий Яр", Союз Самаритян Украины, Общество Красного Креста Украины, а также компании "Новус и "Столица групп", "АТБ", "Новая почта" и "Уклон".

"Вы - действительно социально-ответственный бизнес. И город ценит ваши усилия! Только объединив наши усилия, мы сможем защитить столицу от последствий пандемии, которые могут быть катастрофическими", - добавил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186282
 
 
 Топ комментарии
 
А звідки Кличко знає хто є незахищеним?
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А кто и по каким критерия определяет кому заносить, а кому нет? По критериям братьев Ермаков? Или сразу в Конча Заспу оптом завезет? Старухе-колясочнице например.
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Да у нас 60% незащищённых! Кто эти 20 К? А, Виталь?
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Нууу, хоть что то. А сколько наборов ТОВ "Квартал 95" доставил и куда?
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Родственники депутатов и сотрудников Киевсовета, очень обездоленные сиротки. Для незащищенных киевлян подготовили 20 тыс. продуктовых наборов. Их разнесут в течение следующей недели, - Кличко - Цензор.НЕТ 6255
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А звідки Кличко знає хто є незахищеним?
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TAGS Зеленский, Фейл

Господі, шо ж воно таке недолуге?

Не може навіть пообіцяти так, щоб через тиждень не обісратися.
Для незащищенных киевлян подготовили 20 тыс. продуктовых наборов. Их разнесут в течение следующей недели, - Кличко - Цензор.НЕТ 7397
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А кто и по каким критерия определяет кому заносить, а кому нет? По критериям братьев Ермаков? Или сразу в Конча Заспу оптом завезет? Старухе-колясочнице например.
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а як усі раділи та бились в екстазі, коли петіна партія аж 3000 продуктових наборів зібрала..
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Посмотрите в статье список компаний, которые приняли в этом участие и профинансировали. Плюс к тому не сравнивайте людские ресурсы КГА со всеми социальными службами и возможности одного фонда.
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зараз треба радіти будь якій допомозі..поки вона ще є..а там занадто багату піару було..як завжди..
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Судя по комментариям, все очень недовольны именно оказываемой помощью. Ничего кроме поливания грязью в адрес тех, кто хоть что-то делает. А то, что журналисты сообщают о помощи называется сейчас пиаром. Мы сейчас превращаемся в Королевство кривых зеркал.
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Віталік хоч не кривлявся перед камерами коли ті набори збирали..якось так..
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Это у Кличко такой юмор ?В течении следующей недели ? Надеюсь все нуждающиеся доживут до оказания помощи ?
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Снова Кличко вам в тапки нагадил? Наверное, чтобы человека не поливали дерьмом ему не нужно просто сидеть, не высовываться и ничего не делать. Ошизеть можно с наших "благодарных" сограждан. Вас жаль не привлекли - Вы бы за сутки со своим энтузиазмом в одиночку все собрали и упаковали.
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20000 это примерно количество нуждающихся пенсионеров небольшого микрорайона Киева, это показатель не мэрии, это даже не уровень районного депутата Киева.
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Невже зеленi розщедрились?!...
Нє... Знову не вони....
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НИЩЕБРОДЫ, давай миллионы наборов и не реже раз в неделю. Не то, С...... ки,пропадет ваше добро. Милостыню раздаете, СВОЛОЧУГИ, из премий своих. ПОЗОР.
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