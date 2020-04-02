 ВОЗ советует людям, находящимся на самоизоляции, воздержаться от курения и спиртного

Об этом Клюге заявил в четверг, 2 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - сказал он.

Клюге напомнил, что наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей и людей, страдающих от серьезных хронических заболеваний.

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