 ВОЗ советует людям, находящимся на самоизоляции, воздержаться от курения и спиртного

Об этом Клюге заявил в четверг, 2 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - сказал он.
Клюге напомнил, что наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей и людей, страдающих от серьезных хронических заболеваний.
то маски носить не надо...то пандемия не пандемия... то ваще... по профилактике)))) бьют)))))
Такая же бесполезная организация как и ООН, ПАСЕ, ОБЫСЦЫЕ. Еще и ведут к тому, что бы и НАТО, было такое беззубое и беспомощное!