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 За рубежом, Здоровье
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 COVID-19: В Великобритании врачам дали право решать, кого спасать в первую очередь

Согласно новым рекомендациям, британские врачи будут сами решать, кому предоставлять жизненно необходимое лечение.

Об этом говорится в советах Британской медицинской ассоциации, сообщает "Европейская правда" передает Цензор.НЕТ.

Документ предупреждает, что решение о выдаче дефицитных ресурсов, таких как аппараты искусственной вентиляции легких, могут определять врачи, когда будет большое количество пациентов, которым необг\ходимо получать жизненно необходимое лечение.

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Согласно новым рекомендациям, врачи столкнутся с решениями, "которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивной терапии, которую они получили бы в случае отсутствия пандемии".

"Медицинские работники могут быть вынуждены отказаться от лечения некоторых пациентов, чтобы обеспечить лечение других пациентов с более высокой вероятностью выживания", - говорится в документе.

"Это может включать в себя отказ от лечения человека, состояние которого стабильно или даже улучшается, но который имеет худший прогноз, чем у другого пациента, которому требуется тот же ресурс", – сказано в рекомендациях.

Отмечается, что во время пика пандемии врачам, возможно, придется оценивать право человека на лечение на основе "способности быстро получать пользу от него".

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Как сообщалось, 1 апреля в Великобритании количество умерших от коронавируса за сутки возросло на 563 и это самый большой ежедневный показатель с начала эпидемии.

Источник: https://censor.net.ua/n3186276
 
 
 Топ комментарии
 
А в яку групу попадає бабушка 93 років? І імя її, зараз згадаю... А Елізавета! Мені здається у групу - безнадійні. Чи я помиляюся?
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Логично, 102 летний лжеучёный борька патон не в приоритете.
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А если выбирать между простым мужиком и г-ном хорошковским, то кого будут отключать первым от апарата ИВЛ? COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу - Цензор.НЕТ 1188
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Интересно при прошлых орви тоже давали такое право врачам в Англии?
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Не было такого мора при орви,баранидзе (грузины тут ни причем)
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может...а может - и не может! одному Богу известно...
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будем посмотреть. но агитаторы от пенсионного фонда, пытающиеся даже тут убеждать, шо всё фигня и заговор закулисья, все на улицу!, долой карантин!,.. часть наріда таки могут выманить на улицу. а Украина не англия, аппаратов может даже на "элиту" не хватить. уже даже при плохом раскладе, не говоря о очень плохом (((
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Ну да. Надо же понагнетать страсти-мордасти. Чтоб народ скЮшал диктатуру кваквакова! COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу - Цензор.НЕТ 3990"Надень цак и сиди в пепелаце, а то как в Британии будет"
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Не отказывай себе ни в чем, можешь даже на недельку в Милан смотаться.
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Все таки есть в этой пандемии и положительное. После неё в мире останется значительно меньше дебилов свидетелей теории заговора. .
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если выбирать нужно между путешественником и тем кто не выезжал никуда во время эпидемии.
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ясно шо так логично(налоги же пенсионисты то не платят)
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А в яку групу попадає бабушка 93 років? І імя її, зараз згадаю... А Елізавета! Мені здається у групу - безнадійні. Чи я помиляюся?
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Ты што такое несеш она богизбранная помазанная поцелованная господом королева Англии. Ее лечить в первую очередь!!! ведь ей еще жить и жить, а английские бабы еще нарожают COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу - Цензор.НЕТ 1688
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як в римському колізеї - палець вверх палець вниз...
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В Украине всего вроде 3000 таких аппаратов.....
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В Англии не на много больше. А в переводе на душу населения даже меньше чем в Украине. Это при условии, что украинские данные правильные. Одесские врачи вроде говорили, что только половина из заявленных ИВЛ в рабочем состоянии.
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А иначе кто должен решать? Неужели депутат?)
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Певна сума може трохи вплинути на рішення лікаря.
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