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 Киевские новости, Общество
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 Уже 5 человек в Киеве оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение режима обсервации, - Кличко

На сегодняшний день полиция Киева составила уже 466 протоколов на нарушителей режима обсервации.

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, и только из них на нарушителей обсервации за два дня составила более 60 административных протоколов", - рассказал он.

По словам Кличко, на 5 человек уже наложили взыскание 17 тыс. грн. Другие протоколы сейчас на рассмотрении судов.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что нарушителям правил карантина в Киеве грозит штраф в 17 тыс. гривен, за повторное нарушение - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186275
 
 
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17000 мало, нужно до 170000 штраф увеличить и заставить отрабатывать эту сумму на общественных работах.
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прокурорсько - депутатська сволота по куршавелях і других злачних місцях шастала а відповідати має пересічний громадянин за принесену слугами нароту заразу...щоб ви повиздихали паскуди
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Мало. Одну таку особу потрібно штрафувати мінімум на 30 тисяч.
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С тех пор как регулярные рейсы остановились на сайте Flightradar отчетливо видно как бизнес-джеты наших олигархов ежедневно шныряют за границу и обратно. По прилету этих 3,14здюков никто не проверяет, температурный скриннинг не проводят, тестов в аэропортах не делают, обсервация и самоизоляция им пох...
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Не нарадуюсь народом, многомиллионник, пять наказано. Пан Кличко, ты что меня за боксера держишь?
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