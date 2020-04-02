 Уже 5 человек в Киеве оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение режима обсервации, - Кличко

Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, и только из них на нарушителей обсервации за два дня составила более 60 административных протоколов", - рассказал он.

По словам Кличко, на 5 человек уже наложили взыскание 17 тыс. грн. Другие протоколы сейчас на рассмотрении судов.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что нарушителям правил карантина в Киеве грозит штраф в 17 тыс. гривен, за повторное нарушение - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

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