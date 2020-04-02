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 Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате отравления угарным газом в квартире во Львове, - ОГА

В квартире одного из домов во Львове в результате отравления угарным газом два человека погибли, еще двоих госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

По данным ведомства, 1 апреля около 23 часов, в квартире дома по ул. Кондукторская во Львове, четыре человека отравились угарным газом. Двое из пострадавших погибли на месте происшествия, и еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии во Львовскую ОКБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате отравления угарным газом в частном доме на Одесчине (обновлено)

Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате отравления угарным газом в квартире во Львове, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186274
 
 
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кому суждено умереть от угарного газа, от коронавируса не умрет......
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А их шо - тестировали на корону? Так что "не всё так однозначно" (с)
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А вот, кстати, делают этим умершим тест на коронавирус и он дает положительный результат. От чего они умерли?
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Если в Италии, то однозначно от короновируса - так страховка больше.
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Это если только страховая не будет в курсе ваших махинаций. Иначе можно вообще лишиться страховых выплат.
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во *****...., своим вопросом вы загнали меня в тупик! )
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Дайте я угадаю, там кроме газового котла на кухне была ещё и вытяжка над плитой?
Люди, которые ставят вытяжки, вы вообще в курсе, что вместе с вытяжкой обязательно надо ставить приточный вентилятор, мощность которого выше мощности вытяжки? И включаться он должен одновременно с вытяжкой, даже если на улице холодно...
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