 Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате отравления угарным газом в квартире во Львове, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

По данным ведомства, 1 апреля около 23 часов, в квартире дома по ул. Кондукторская во Львове, четыре человека отравились угарным газом. Двое из пострадавших погибли на месте происшествия, и еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии во Львовскую ОКБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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