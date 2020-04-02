 Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате отравления угарным газом в квартире во Львове, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
По данным ведомства, 1 апреля около 23 часов, в квартире дома по ул. Кондукторская во Львове, четыре человека отравились угарным газом. Двое из пострадавших погибли на месте происшествия, и еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии во Львовскую ОКБ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Люди, которые ставят вытяжки, вы вообще в курсе, что вместе с вытяжкой обязательно надо ставить приточный вентилятор, мощность которого выше мощности вытяжки? И включаться он должен одновременно с вытяжкой, даже если на улице холодно...