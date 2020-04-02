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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Россия на коленях ползает, просит снять санкции и пытается воспользоваться пандемией COVID-19, - Порошенко

Россия пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить санкции за агрессию против Украины. Потому что санкции действуют, они эффективны и должны продолжаться до тех пор, пока враг не уйдет с украинской земли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый Президент Украины Петро Порошенко.

"Россия пытается делать свою работу - она поднимает вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию - эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят - снимите санкции", - отметил Порошенко.

"А еще в дополнение, когда российская нефть сейчас стоит 16 долларов вместо 120, у России физически не остается денег", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что вопрос оккупации Донбасса и Крыма несмотря на попытки России не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС продлены.

"Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно - нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что нет, вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности", - отметил Порошенко.

По его словам, Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления - несмотря на то, что нынешняя власть отдает Кремлю важных свидетелей этих преступлений.

"Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс - и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность", - подытожил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, кто сорвал программу питания в армии, должны за это ответить, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3186271
 
   
 Топ комментарии
 
Наконец-то. Пришёл разумный человек, можно и послушать... Россия на коленях ползает, просит снять санкции и пытается воспользоваться пандемией COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4877
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Санкції впливають, але ціна на нафту дійсно росію перетворює на жебрака.
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Где в статье Трамп? Но зебильчику плевать)))
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Где я написал, что в статье? Но порохоботику плевать)))
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Тиши про Трампа, а я тебя везде в спам опущу, делов то)))
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Цигель, делов то на цигель))
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Тогда нахрен ты это высрал? вы, ватаноиды прям дебилы полные....
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Чтобы вы поели. Вы же больше ничего не едите)
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Сам срет, сам дерьмо жрет,к тому же настолько тупое,что предлагает людям это...вас,рыгозебанатов, надо в гетто-другого выхода нет
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Вот мы уже и мило беседуем) Сразу же ответь, как рот освободишь) Жду!),
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Ты такой догадоцный)
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Расскажешь еще раз, как ты днр строить помогал?
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в чём и проблема. раша валится раньше ожидаемого, а у власти очередной, "срывающий день" для себя и своего близкого круга. вместо того, чтобы использовать шанс и не только вырваться из когтей "брата", но и вернуть всё награбленное им ранее. хотя сегодня, к сожалению, уже малой кровью.
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Да, это заметно...смерть врагам, слава Украине. No pasaram!!!
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На фоне визгов о могилах и трупах жертв короновируса, мне пиятно слышать Порошенко, росисрашно - мокшанские брехуны должны заплатить за свою агрессию против Украины. Подохните в муках московские ублюдки.
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Россия - враг коварный, подлый, может нападать только на слабых, на тех, кто не может дать сдачи. Санкции были введены в ответ на оккупацию части территории Украины. Пусть Россия освободит оккупированные территории Украины (Донбасс и Крым), выплатит за нанесенный материальный и моральный ущерб, извинится, посадит Путина цепь. Тогда возможно можно о чем-то говорить. А так мало, что Россия просит. Вон крокодил тоже слезы льет и есть свою жертву.
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Иногда Порошенко напоминает Лукашенко.
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Вряд ли, вряд ли в паРашу придут
Саудиты, со спиртом и ватой ...
Чёрной жижей из бочек зальют,
(Чтоб планета рассталась со злом)
Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах -
Беззащитный костюмчик с пуйлом Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4604
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Точно все так і є.
Нещодавно після телефонної розмови Путіна з Трампом - Росія послала в США літака.
Мабуть полетіли представники "повзати на колінах". Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6629
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США і атомний реактор купила свого часу в совка , цей, котрий ніколи не поставила на території США ,але цей ,котрий "вистрілив" в Чорнобилі,- "похвали дурака і він розіб'є собі лоб"- нафта по 10 баксів, "ложись мразь , лицом в грязь" Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6845
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Пєця. Святий Мародер. Як я його люблю.... Росія на колінах повзає, просить зняти санкції і намагається скористатися пандемією COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4636
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"Нефть восстановилась после обвала до 18-летнего минимума на фоне решения президентов США и РФ "стабилизировать энергетические рынки"
Цены на нефть восстановились 31 марта после того, как президенты США и России договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков, пишет Reuters.
На 9:25 по Киеву нефть марки Brent дорожала на 1,9%, до $23,19 за баррель после закрытия торгов в понедельник на уровне $22,76 - самого низкого уровня с ноября 2002 года.
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кацапська жижа вже $10 і нафіг нікому не потрібна
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Как там твоя фабрика в Липецке Барыга, на карантине или работает с отчислениями % в путенскую казну?
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Там три фабрики, не молчи об этом, зебиленыш)
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Петя совсем плох стал - на каких дебилов этот спич рассчитан?!
Липецк на третий год войны и только под давлением общественности - даже не закрыл, слепотрастил. Все блокады ОРДЛО и Крыма - вопреки Порошенко добровольцы проводили.
Что он тут позорится - мы..., они...
Зеленский, *****, пошел на поводу у мародера - кастрировал закон о "незаконном обогащении", который Петю напрямую касался.
Порошенко должен не этот бред постить, а апелляции в прокуратуру из камеры писать.
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