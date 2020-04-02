 Россия на коленях ползает, просит снять санкции и пытается воспользоваться пандемией COVID-19, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый Президент Украины Петро Порошенко.

"Россия пытается делать свою работу - она поднимает вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию - эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят - снимите санкции", - отметил Порошенко.

"А еще в дополнение, когда российская нефть сейчас стоит 16 долларов вместо 120, у России физически не остается денег", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что вопрос оккупации Донбасса и Крыма несмотря на попытки России не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС продлены.

"Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно - нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что нет, вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности", - отметил Порошенко.

По его словам, Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления - несмотря на то, что нынешняя власть отдает Кремлю важных свидетелей этих преступлений.

"Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс - и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность", - подытожил Порошенко.

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