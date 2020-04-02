 Россия на коленях ползает, просит снять санкции и пытается воспользоваться пандемией COVID-19, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый Президент Украины Петро Порошенко.
"Россия пытается делать свою работу - она поднимает вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию - эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят - снимите санкции", - отметил Порошенко.
"А еще в дополнение, когда российская нефть сейчас стоит 16 долларов вместо 120, у России физически не остается денег", - добавил он.
Порошенко подчеркнул, что вопрос оккупации Донбасса и Крыма несмотря на попытки России не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС продлены.
"Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно - нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что нет, вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности", - отметил Порошенко.
По его словам, Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления - несмотря на то, что нынешняя власть отдает Кремлю важных свидетелей этих преступлений.
"Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс - и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность", - подытожил Порошенко.
Саудиты, со спиртом и ватой ...
Чёрной жижей из бочек зальют,
(Чтоб планета рассталась со злом)
Люди в белых халатах,
Люди в белых халатах -
Беззащитный костюмчик с пуйлом
Нещодавно після телефонної розмови Путіна з Трампом - Росія послала в США літака.
Мабуть полетіли представники "повзати на колінах".
Цены на нефть восстановились 31 марта после того, как президенты США и России договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков, пишет Reuters.
На 9:25 по Киеву нефть марки Brent дорожала на 1,9%, до $23,19 за баррель после закрытия торгов в понедельник на уровне $22,76 - самого низкого уровня с ноября 2002 года.
Липецк на третий год войны и только под давлением общественности - даже не закрыл, слепотрастил. Все блокады ОРДЛО и Крыма - вопреки Порошенко добровольцы проводили.
Что он тут позорится - мы..., они...
Зеленский, *****, пошел на поводу у мародера - кастрировал закон о "незаконном обогащении", который Петю напрямую касался.
Порошенко должен не этот бред постить, а апелляции в прокуратуру из камеры писать.