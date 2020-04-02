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 Общество, За рубежом
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Все про:Львовщина (1884) Португалия (107) убийство (5532)

 Убитый в аэропорту Лиссабона оказался жителем Львовщины. Португальские офицеры пытались скрыть, что смерть наступила в результате побоев

Португальские офицеры пытались скрыть, что смерть 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона наступила в результате побоев. Ранее они заявляли, что мужчина умер от эпилепсии, после того как был оставлен один в наручниках в комнате.

Об этом пишет zaxid.net со ссылкой на данные португальского издания DN.pt, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что трое инспекторов иммиграционной службы Португалии убили в аэропорту Лиссабона 40-летнего жителя г. Новояворовск Львовской области по имени Игорь, который работал в Европе строителем.

Игорь, фамилию которого издание не указывает по просьбе его семьи, посетил Португалию для подписания контракта на работу строителем в Бельгии. По словам подруги семьи убитого, человек посетил Португалию впервые.

Известно, что 10 марта в 15:00 он прибыл в Португалию рейсом из Стамбула. Однако в аэропорту Лиссабона Игоря почему-то не пустили. Как пишет DN.pt, миграционная служба якобы заподозрила, что Игорь хочет незаконно въехать в страну. Его оставили в аэропорту 10 марта и собирались отправить обратно в Стамбул. Однако 12 марта в 18:00 его нашли мертвым в медицинской комнате аэропорта. Мужчина лежал в наручниках лицом вниз.

Сначала офицеры иммиграционной службы утверждали, что украинец умер от эпилепсии или сердечного приступа. Но врач, который делал вскрытие тела Игоря, сообщил местной полиции, что он умер от побоев.

Этот инцидент привел к отставке директора иммиграционной службы в Лиссабоне. А инспекторов, которые подозреваются в убийстве, португальская полиция арестовала прямо во время их дежурства в аэропорту. Им грозит до 25 лет тюрьмы.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Publico, у убитого в Португалии жителя Новояворовска есть жена Оксана, которая работает учительницей младших классов, и двое детей - 14-летняя дочь и 8-летний сын.

Сейчас родные не могут получить тело убитого украинца: на его перевозку в Украину нужно 3500 евро. Кроме того, из-за закрытия в Украине авиасообщения на фоне пандемии коронавируса, для доставки тела надо организовать специальный рейс и пока неизвестно, когда появится такая возможность.

Напомним, 30 марта председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщил об убийстве в Лиссабоне гражданина Украины, который приехал в поисках работы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186270
 
 
 Топ комментарии
 
но там и правосудие над мусорами
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мусора есть везде. А вот найти справедливость можно далеко не в любой стране.
Как видим, в Португалии - можно.
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Да. Врач, который делал вскрытие тела, сообщил местной полиции, что пострадавший умер от побоев. Это раз. Два - инцидент привел к отставке директора иммиграционной службы, а инспекторов, которые подозреваются в убийстве, полиция арестовала. Что из этого возможно у нас?
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мусора есть везде. А вот найти справедливость можно далеко не в любой стране.
Как видим, в Португалии - можно.
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Помню сколько здесь холопов духа плевались в нашего земляка и оправдывали мусаров! Убитый в аэропорту Лиссабона оказался жителем Львовщины. Португальские офицеры пытались скрыть, что смерть наступила в результате побоев - Цензор.НЕТ 186
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А что суд уже состоялся и вынесен приговор?
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А врача, который показал правду в отчёте побоку?
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Американца бы точно не посмели трогать,да и кацапа тоже.
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Ау, Зеля?! Как насчет помочь несчастной семье? Не ролик записать, а реально что-то для них сделать?
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уже 500 тысячам помог - там, где его "помощь" там беда..
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..и никто никого не покрывает, мусора получат по полной...только зачем было переться туда , если уже вводили карантин..
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может в принципе "быковал", но погранцам грозит до 25 лет, а у нас бы дали может максимум 2 условно
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