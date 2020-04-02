 Дениса Ермака допросили в ГБР, - источник

Об этом "Цензор.НЕТ" стало известно из собственных источников.

Допрос длился более шести часов, были отобраны образцы голоса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).