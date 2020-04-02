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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Дениса Ермака допросили в ГБР, - источник

Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Об этом "Цензор.НЕТ" стало известно из собственных источников.

Допрос длился более шести часов, были отобраны образцы голоса.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Источник: https://censor.net.ua/n3186268
 
   
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Черговий зашквар ЗЕ команди замнуть, пока зе-бубочка є президентом.
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Ермака в отставку
Все видели КАК ОН ПРОТАЛКИВАЛ ВЕНЕДИКТОВУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА
Потому любые процедуры ГБР, ГПУ- не являются независимыми

Неужели депутаты этого не понимают!!!!
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А что он их могут сделать против гопников и государства в смартфоне, ничего
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Вы имеете в виду зелёных большевиков? Конечно они понимают, в этом и суть вопроса была с самого начала - свой генпрокурор в смартфоне.
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Ага допрос - вы Денис Ермак?Да.Так и запишем,спасибо вы свободны.
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Объясняю для Зедебилоидов. Ермак А. - сын старшего Ермака агента ФСБ+ГРУ. А. Ермак - агент ФСБ, хорошая русская фамилия как сказал В.Путин. Андрей Ермак - шестёрка ФСБшная. Денис Ермак - шестёрка у шестёрки ФСБшной. Зенелох Украины - шестёрка у Андрея Ермака, Украиной управляет шестёрка ФСБшная. А нарід 73% дебилов, которые избрали себе в поводыри шестёрок и гопников. Вопрос кто такой нарід. Неприятный вопрос но он Ваш.
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не, он не молчит, он говорит, что "на фейки не реагирует".....
теперь это так называется.....
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Были бы у Ермака честь и совесть - застрелился бы... а у нас будет брехать до конца... откупится пожалуй!!! продаст пару должностей и закроют дело!!!
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И вообще-как можно покойника допрашивать?С помощью колдовской доски?
Дениса Ермака допросили в ГБР, - источник - Цензор.НЕТ 6
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а что спросили? не хочет ли чайку милый господин?
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Няни это у Гончарука и вообще вся эта история с Гончаруком-премьером это история по отъему помещения в здании Кабмина в котором работала парикмахерская.
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Невербальная коммуникация Ермака. Указательный палец вверх знак внимания, он схватил бога за бороду. И что скажет Денис Ермак то и будет выполнять Зенелох.
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Не вірний заголовок .Не допитали ,а пояснили що робити і як будуть відмазувати !!!
Шльондри ,де відкрита кримінальна справа проти двох братів за імовірний злочин? Чи
малорос Єрмак може нам розказати багато цікавого ,про його поїздку з ЗЕ в Оман і з усіма ти він там насправді там вів переговори. І зможе нам пояснити що само там робив Патрушев .Може тому так вперто зараз захищають корупціонерів найвищого рівня?
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З приводу внутрішньоофісного бізнесу єрмака, зеля і в тємє і в долє. Бізнес і нічого особистого.. Зарплата преза - вона маленька, в порівнянні з квартальним "солістом". А треба ж якось жити, сім'ю утримувати, лісапєди міняти...
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а чому підозру не оголосили ? та коли будуть корупціонера затримувати і обирати запобіжний?
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Андрея Ермака пора привлекать. За клевету на Лероса для начала.
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Он сказал, что не виноват и ему поверили. А вот Лероса за препятствование коррупции посадят.
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Ага, допросили, только перед этим начальники ГБР купили свои должности ... правильно, у Андрея Ермака через его брата-посредника. Они там нарасследуют.
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То це не корупція була! В Україні є така посада- брат єрмака. Він посвячений в роботу держорганів. Займається продажем посад. Допущений до державної таємниці. Ось чому на лероса і накинулись всі службісти
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ГБР нет доверия ! Все вернулось на круги своя ! Все также как и при барыге !
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Денис Ермак допросил ГБР-думают ли они садить Лео
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