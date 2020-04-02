 Дениса Ермака допросили в ГБР, - источник

Об этом "Цензор.НЕТ" стало известно из собственных источников.
Допрос длился более шести часов, были отобраны образцы голоса.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Все видели КАК ОН ПРОТАЛКИВАЛ ВЕНЕДИКТОВУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА
Потому любые процедуры ГБР, ГПУ- не являются независимыми
Неужели депутаты этого не понимают!!!!
теперь это так называется.....
Шльондри ,де відкрита кримінальна справа проти двох братів за імовірний злочин? Чи
малорос Єрмак може нам розказати багато цікавого ,про його поїздку з ЗЕ в Оман і з усіма ти він там насправді там вів переговори. І зможе нам пояснити що само там робив Патрушев .Може тому так вперто зараз захищають корупціонерів найвищого рівня?