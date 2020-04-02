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 У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская

То, что от нового коронавируса больше страдают пожилые люди, объясняется наличием у них сопутствующих заболеваний, а не привязкой вируса к возрасту.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала вирусолог Людмила Водолажская.

"Нет возрастной специфики. Вирус в тяжелой форме поражает тех, кто еще чем-то болен. С точки зрения вирусологии коронавирусы являются довольно банальными и не страшными. Респираторных вирусов в природе существует очень много. Они легко распространяются аэрозольным путем, размножаются в организме 2-7 дней, затем покидают организм хозяина. Такие вирусы нельзя называть смертельными. Однако опасность возникает тогда, когда у "хозяина"есть  еще какая-то патология и она срабатывает на осложнения, или тогда, когда собственная иммунная система устраивает в легких "армагеддон", который врачи называют острым респираторным дистресс-синдромом", - отметила она.

На вопрос означает ли в таком случае, что возраст риска в 70-80 лет, который называют для западных стран, в Украине может значительно опуститься, вирусолог сказала:

"Нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного лица. Кто-то в 33 года может иметь такую ​​патологию, которая станет причиной тяжелого состояния или смерти. Вирус протекает тяжелее у людей старшего возраста из-за того, что у них есть накопленные хронические заболевания. Почему грипп наоборот больше поражает молодых? Например, грипп свиней 2009 вызвал тяжелые клинические состояния у маленьких детей, потому что они не имели сложившегося иммунитета. Чем больше человек болеет гриппом, тем больше антител к нему имеет. Хотя такой постинфекционный иммунитет - плохой. Лучше иметь поствакцинальный. Но маленькие дети не имели никакого иммунитета и болели больше. Пожилые люди - наоборот. В случае нового коронавируса иммунитета нет ни у кого, ни у старших, ни у младших. Поэтому, конечно, более тяжело болют те, кто имеет осложнения".

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Полное интервью с Людмилой Водолажской читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3186263
 
 
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Нихт...********. Организм занят ростом мышц. Профф. спортсмены наиболее уязвимы.
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А молодь переважно ходить без масок. Ги-ги, га-га.
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Здоровых нет - есть недообследованные.

Это значит, что есле ктонить всётаки помер от вирусца и это пришлось признать - мы чтонить ещё найдём.
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Разумные слова. А то одни писали, что болеют только китайцы, потом только старики, потом только больные диабетом и бронхитами.
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Тут на Цезоре были статьи, что проблемы смертности Италии связаны с их "культурой", плохой медициной и обилием стариков. Теперь с ними сравнялась уже Испания, а США превысили. Теперь пишут, что в США умерли из-за ожирения. Оно так и есть, но сколько у нас людей с лишним весом?
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Боевой вирус...искусственно созданный китайскими комми и постоянно мутирующий. Биологическая война. Никаких аксиом и методов нет.
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Тому можуть захворіти молоді люди.
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Так никто и не говорил, что молодые не болеют. Дело в смертности от вируса. Просто чем старше человек, тем выше вероятность хронических заболеваний, а значит и смерти от него
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По статистике 80% умерших в Италии, счастливые обладатели как минимум 2х хронических заболеваний со средним возрастом 78 лет.
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Бухайте, курите, жрите всякое дерьмо в больших количествах и будет вам корона с вирусом У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 2633
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есть санитары леса, санитары океана, санитары еще весть знает чего... а человек вдруг решил, что на него санитаров на планете не найдется...
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больше информации от вирусологов и инфекционистов!!! ежедневно!
их рекомендации и советы...их опровержение слухов и откровенной брехни, сеющей панику или наоборот пофигизм... и правда... только правда, чтоб мы знали на что надеяться!!!!
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факт - і старики бувають здоровенькі і молоді - гниленькі У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 2299
https://geekrunner.org/common/baster-martin-begun-dolgozhitel

У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 1935

У вируса нет привязки к возрасту, есть привязка к физическому состоянию конкретного человека, - вирусолог Водолажская - Цензор.НЕТ 6602
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Наконец то здравая и логическая инфрормация. Не болеет тот у кого имунитет есть. А так на карантине можно до зубожиння просидеть.
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