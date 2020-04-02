 В Минюсте отрицают, что в Лукьяновском СИЗО есть вспышка коронавируса

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, комментируя информацию, появившуюся в СМИ со ссылкой на следственных судей, которые отмечают, что у некоторых заключенных, которых привозят в суды ухудшилось состояние здоровья и якобы есть симптомы, внешне характерные для COVID-19.

В Минюсте также отрицают информацию о том, что заключенных доставляют в суды без средств индивидуальной защиты, и настаивают, что человека даже не пустят в автозак, если у него не будет маски.

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В среднем из СИЗО в день доставляют около 80 заключенных. Проблема в том, что они не хотят принимать участия в заседаниях, где решается вопрос о продлении меры пресечения, в режиме видеоконференции. Хотя, как заверили "Цензор.НЕТ" в Государственной судебной администрации, такая техническая возможность есть.

По словам главы ГСА Зеновия Холоднюка, к ним пока не поступали жалобы от судей относительно того, что на заседания привозят людей с симптомами коронавируса. "Мы рекомендовали, чтобы заключенных не возили в суды, а заседания проводили в режиме видеоконференций, - говорит он. – Технические условия для это созданы. Но если заключенный настаивает на личном присутствии на заседании, то оказать ему в этом праве по закону не могут".

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Как стало известно "Цензор.НЕТ" из собственных источников, таким правом заключенные сейчас активно пользуются. Чтобы обязать их участвовать в заседаниях только в режиме видеоконференции, надо внести изменения в законодательство. Депутаты, рассматривая на внеочередном заседании внесение изменений в процессуальные кодексы, этого не сделали, опасаясь злоупотреблений при применении такой нормы. Но документ принят в первом чтении, его еще могут доработать.