 Лабораторно подтверждены 54 случая COVID-19 в Винницкой области, среди заболевших четверо детей, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА, об этом сегодня сообщил председатель облгосадминистрации Владислав Скальский во время очередного онлайн-брифинге.

"По состоянию на 2 апреля в Винницкой области зарегистрировано 133 подозрения на коронавирусную инфекцию. В 75 случаях COVID-19 не обнаружено. Однако, по состоянию на утро сегодняшнего дня в области лабораторно подтверждены 54 случая заболевания коронавирусом, в том числе и у четверых детей. Двое детей из Винницы, один ребенок из Черновицкого района, а также диагноз подтвердился у одного ребенка из Гайсинского района", - сообщил Скальский.

Всего, по состоянию на утро 2 апреля в лабораториях областного лабораторного центра Минздрава было протестировано 849 образцов материалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса

Пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на COVID - 19 находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. Сейчас определены контактные лица, которые самоизольованы и находятся под медико-санитарным надзором.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: в г. Виннице - 42, в Гайсинском районе - 2 случая, в г. Ладыжин - 1, в Винницком районе - 2, в Черновицком районе - 1, в Жмеринском районе - 2, в Липовецком района - 1, в Крыжопольском районе - 2, в Хмельницком районе 1.

"Для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции закуплено и получено в виде гуманитарной помощи 49 наборов диагностических тест-систем. Сейчас в наличии 3900 ПЦР-тестов, которые используют для исследований", - сообщил председатель ОГА.

На сегодня в очагах вспышки коронавирусной инфекции проводится эпидрасследование.