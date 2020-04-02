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 Политика Украины
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 Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно

Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно.

Как сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, правительство внесло соответствующие изменения в постановление №211, передает Цензор.НЕТ.

Помимо указанного, во время карантина теперь разрешена продажа запчастей для транспортных средсв, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

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Правительство также рекомендовало бизнесу допускать не более одного посетителя на 10 кв. м торгового зала с учетом 1,5-м дистанции между людьми.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186258
 
 
 Топ комментарии
 
Символичненько. При тотальном ограблении посредством муууудрых карантинных мер мимо ломбарда многим пройти не удастся. Спасиба, шмыга, не забуду вовек! Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно - Цензор.НЕТ 7348
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ТВАРИ- ломбарды и кредитные союзы вот оказываеться что не хватает для карантина !!! Эта власть просто ненормальная и делает все для геноцида Народа Украины Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно - Цензор.НЕТ 9856
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промышленность остановили - зато ломбарды, лотереи, "мыттэви крэдыты" и прочий лохотрон - да с милой душой!

неужто бубочка поиздержался и хочет свой % с лохоторонов?
или Ленка в Швейцарии гуляет на широкую ногу?
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Це тобі солодко-зелені прошептали чи прокрехтіли)))
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Ні, це я завжди знав. А що, вона це заперечує? Чи тобі сєктант про це не відомо?
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ТВАРИ- ломбарды и кредитные союзы вот оказываеться что не хватает для карантина !!! Эта власть просто ненормальная и делает все для геноцида Народа Украины Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно - Цензор.НЕТ 9856
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Символичненько. При тотальном ограблении посредством муууудрых карантинных мер мимо ломбарда многим пройти не удастся. Спасиба, шмыга, не забуду вовек! Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно - Цензор.НЕТ 7348
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Ну вот не с@ки. Вместо помощи неимущим официально разрешили обдирать и так пострадавших сейчас людей.
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а если ещё добавить по-итальянски запрет не отходить дальше ста метров от дома, то обдирать народ ломбарды смогут всласть. кстати в Италии вирус свирепствует в Ломбардии.
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промышленность остановили - зато ломбарды, лотереи, "мыттэви крэдыты" и прочий лохотрон - да с милой душой!

неужто бубочка поиздержался и хочет свой % с лохоторонов?
или Ленка в Швейцарии гуляет на широкую ногу?
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Гоп-стопникам есть смысл выходить на охоту. Ещё и маски лицо хорошо скрывают.
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Это им подали руку помощи, чтобы выжили!
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Хех ржу - лохов и дальше будут стричь прикрываясь "чумой 21 века" Ну прямо тебе современная реинкарнация ТОРГСИН'а - ничто не ново под луной!
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от жидівське створіння. більш розумного не спроможні придумати
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Сдай в ломбард фамильные драгоценности и купи маску!!!!
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Ну это реальная помощь великих ыкономистов,выбранных вумным прастым наридом.Вот теперь этот мудрый нарид и начнет брать в долг под 300% годовых.Багатеть в общем как и мечтали,назло барыгепорошенке и порохоботам.
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Ну правильно ,когда у людей кончатся деньги , всегда можно поменять комп или золото на хлеб и гречку , да и на "бесплатное лечение" денег много надо будет . А тут такое подспорье от Кабмина . В общем народ с голоду не помрет. А ломбарды и так не хило зарабатывали ,а тут такая поддержка от государства !!!! Браво !!!!! ( обидно за тех кто не входит в 73% )
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О слушна думка .Це для того ,щоб Зожуля , коли люди понесуть останнє і віддадуть за копійки ,щоб було що їсти ,могла все це за дарма скупити . Зелені ви генії .Ви заслуговуєте на нагороду Дарвіна ,тільки за еволюцію в зворотньому напрямку.
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как в первые годы советской власти...работы нет, денег не платят, провианта и харчей купить не на что - неси семейные ценности и просто вещи в ломбард
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напевне бариги занесли грошей до кабміну. Бо ломбарди та кредитні спілки це фінансови паразити, які завжди паразитують на людських вадах та незахищених верствах...нарко -алко залежних, ігроманах хворих..які віддають останнє за позику під шалені відсотки...зараз насає час всіх цих злочинців типа швидки гроші..кредит кафе та ін
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Вот это круто. Не помогать бедным, а забрать за копейки последнее. Вот она зе власть во всей красе.
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Осталось только залы игровых автоматов разрешить...для полного комплекта. ...
Что бы выкачать из населения все деньги...
А что...один автомат на 10 квадратных метров....аваков обеспечит и проследит...
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Так залы тихонько снова пооткрывались. Без шума и пыли.
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Зеленский дурачок, мог бы как алкаш, при любой смуте орать остаточно пращавай радянский союз, путин нападёт. Люди не могут спокойно жить, без обосаных ушей.
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Кому принадлежат ломбарды

Итак, крупнейшая сеть "Ломбард Капитал" принадлежит двум непубличным бизнесменам из Запорожской области. В частности по 48% "Ломбард Капитал" принадлежит Петру Климчуку и Ивану Попову. Еще 4% - его сыну Дмитрию Попову. Компания имеет отношение к сети ювелирных магазинов "Золотой век". Участие в продвижении торговой марки " Золотой век ", владельцы которой, всячески пытаются заигрывать с финансово-промышленной группой "Приват" Игоря Коломойского, охотно аннонсируя совместные акции по реализации ювелирных изделий в кредит от "Приватбанка", принимают активнейшее участие Елена Кравец и Владимир Зеленский. Вот так в два шага вышли на бубочку. Сделали вместе, блд...
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В Украине под брендом «Ломбард Партнер» работает 167 ломбардов. Сеть принадлежит запорожской компании «Ломбард партнер» «Вивенко и Компания». Ее конечными бенефициарами указаны Дмитрий Вивенко и Наталья Шестакова. Кроме того, по компании «Ломбард «Первый» ООО «Микрофинанс» и Компания Вивенко - партнер владельца ювелирного бизнеса «Золотой век» Романа Петренко. А в ООО «Квадраметр» Вивенко и Шестакова - партнеры сына Петренко - Тараса и Дмитрия Попова. И снова БИНГО, "Золотой век" и бубочка. НУ СОВСЕМ БЕЗ ПАЛЕВА!
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@tZEinform

·11 минКабмин спас бизнес главы ВР Разумкова "Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина" Зелень у зелени зелень не заберет ..
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у нашій бабці було багатенько золотишка----навіть підкосник і золотий годинник на товстій ціпочки-------останній я бачила на її фото .Все віднесла в торгзін--за хліб.
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А я вот за. Пускай зебиляусы теперь несутся в ломбарды. Может так мозгов прибавится.
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Yes!!! Все в кредитный союз!! Но, потом в ломбард... Суки!
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Стоп! А тотализаторы? Когда?
Да и казино....
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Своеобразная забота о нуждающемся населении .
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