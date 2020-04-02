 Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно

Как сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, правительство внесло соответствующие изменения в постановление №211, передает Цензор.НЕТ.

Помимо указанного, во время карантина теперь разрешена продажа запчастей для транспортных средсв, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

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Правительство также рекомендовало бизнесу допускать не более одного посетителя на 10 кв. м торгового зала с учетом 1,5-м дистанции между людьми.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.