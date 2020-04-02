 Израиль запустил производство портативных аппаратов ИВЛ на ракетном конвейере

Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В Минобороны страны заявили, что 30 аппаратов уже переданы министерству здравоохранения.

Министр обороны Нафтали Беннет сказал, что в борьбе с коронавирусом Израиль должен развивать независимый потенциал во всех сферах. "Мы не можем оставаться зависимыми от поставок из других стран", - подчеркнул Беннет.

По его словам, на фоне нехватки аппаратов ИВЛ в стране и по всему миру израильское военное ведомство запустило производственную линию совместно с компанией Inovytec, занимающейся разработкой средств интенсивной терапии, и аэрокосмическим госконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).

Согласно информации на сайте Inovytec, речь идет о портативном приборе размером с автомобильный радиоприемник, который может применяться для вентиляции легких как у детей, так и у взрослых.

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В Израиле, по данным центра Джона Хопкинса, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 6211 человек, 30 скончались, 89 - выздоровели.