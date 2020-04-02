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 Израиль запустил производство портативных аппаратов ИВЛ на ракетном конвейере

Израиль переоборудовал технологическую линию по производству ракет для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

В Минобороны страны заявили, что 30 аппаратов уже переданы министерству здравоохранения.

Министр обороны Нафтали Беннет сказал, что в борьбе с коронавирусом Израиль должен развивать независимый потенциал во всех сферах. "Мы не можем оставаться зависимыми от поставок из других стран", - подчеркнул Беннет.

По его словам, на фоне нехватки аппаратов ИВЛ в стране и по всему миру израильское военное ведомство запустило производственную линию совместно с компанией Inovytec, занимающейся разработкой средств интенсивной терапии, и аэрокосмическим госконцерном Israel Aerospace Industries (IAI).

Согласно информации на сайте Inovytec, речь идет о портативном приборе размером с автомобильный радиоприемник, который может применяться для вентиляции легких как у детей, так и у взрослых.

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В Израиле, по данным центра Джона Хопкинса, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 6211 человек, 30 скончались, 89 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3186257
 
   
 Топ комментарии
 
О це добре! Враховуючи, що в нас Україною правлять жиди, то ми скоро безкоштовно отримаєми 20 млн таких апаратів. Чи ні??!
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Безкоштовно? Від жидів?!!!
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А у нас клоун Мустафа бегал Бурвестнику, потом говорит - запустить производство ИВЛ мы не можем, потому что там все оборудование ухайдокано еще при бабе юле, поэтому мы решили продать конструкторскую документацию, пока еще есть что продать
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О це добре! Враховуючи, що в нас Україною правлять жиди, то ми скоро безкоштовно отримаєми 20 млн таких апаратів. Чи ні??!
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Ага, пока одни что то делают, другие как всегда мечтают о "безкоштовно" и попрошайничают. Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі - Цензор.НЕТ 5740
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Кацапе, тут бояри не наливають. ПНАХ!
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Не скули, попрошайка. Сегодня ИВЛ не делают в мире только ленивые, тупые и Безрукие. Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі - Цензор.НЕТ 3922
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Не зрозумів, козлорилий? Ну тоді так - пішов *****!
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Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі - Цензор.НЕТ 3303 Шары не будет, можешь не скулить. Придётся работать.
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І взагалі, гумор в тебе якийсь чорний...
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Аппарат уже в руках у клоуна. Инструкцию забыли приложить, дебилы изучают.
Ізраїль запустив виробництво портативних апаратів ШВЛ на ракетному конвеєрі - Цензор.НЕТ 6434
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Вот интересно ,подобное у нас кто быстрее сделает Мастерская общества слепых или УкрОборонпром ?
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Вот же ж евреи дураки, коронавирус придуманный!
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В Израиле, по данным центра Джона Хопкинса, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 6211 человек, 30 скончались, 89 - выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3186257
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странновато.... чет многовато в больницах, при такой медицине как у них. да ладно, статистика это такое.... кто что напишет - то и в новостях выдают
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А Бубочка самолёты в Китай гоняет - покупает НАХ никому не нужные устаревшие тесты и масочки.
В то время, когда сама Украина может производить и респираторы, и тесты, и аппараты ИВЛ...
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Ну так літака ж не пошлеш, відосік не знімеш... Питається, ну і нах воно йому потрібно, щоб без відосіка?
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почему здесь не зарабатывают на масках\аппаратах\...? не умеют или никто у украинцев не купит?
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Блин, завидую белой завистью, есть же государства и правительства, которые вызывают уважение.
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