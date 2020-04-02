 5 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Тернопольщине, всего в области - 111

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.
"Согласно данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 111 случаев COVID-19 по состоянию на 11:00 2 апреля. 17 случаев остаются под подозрением", - говорится в сообщении.
Так сообщается о 5 новых подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 11:00 2 апреля. В общем в области 111 больных.
Ще і нова партія з Європи прибула.
Госдеп Хохланда
@hohland_gosdep
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Главбубочка обманул медиков и .... тыдыщь лишил работников скорой помощи надбавок .... Лол, вот они ж то первые, вообще с этим говном сталкиваются!