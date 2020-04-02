 5 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Тернопольщине, всего в области - 111

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"Согласно данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 111 случаев COVID-19 по состоянию на 11:00 2 апреля. 17 случаев остаются под подозрением", - говорится в сообщении.

Так сообщается о 5 новых подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 11:00 2 апреля. В общем в области 111 больных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре рабочих аппарата ИВЛ есть в Монастырисском районе, еще два планируется купить, - замглавы РГА Дронь