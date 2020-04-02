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 5 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Тернопольщине, всего в области - 111

В Тернопольской области подтвердили 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"Согласно данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 111 случаев COVID-19 по состоянию на 11:00 2 апреля. 17 случаев остаются под подозрением", - говорится в сообщении.

Так сообщается о 5 новых подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 11:00 2 апреля. В общем в области 111 больных.

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5 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Тернопольщине, всего в области - 111 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186255
 
 
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В інших областях не всіх порахували, бо тестів не вистачає.
Ще і нова партія з Європи прибула.
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Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·41 хв

Главбубочка обманул медиков и .... тыдыщь лишил работников скорой помощи надбавок .... Лол, вот они ж то первые, вообще с этим говном сталкиваются!
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В орде резко изменилось ставлення до короновируссу ,когда начали поступать доклады военных вирусологов из северных районов Италии.Люди начали умирать очень быстро. .Скорость поражения лёгких такая же ,как у лёгочной чумы.Истинное количество мёртвых Италия начала скрывать.Умирают далеко не только пожилые.
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