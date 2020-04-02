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 Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 могут привести к катастрофе, - Красный Крест в Украине

Международный комитет Красного креста в Украине предостерегает: повреждение инфраструктуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии коронавируса COVID-19 могут привести к катастрофе, сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко.

"Во-первых, мы напоминаем сторонам конфликта, чтобы они заметили: эта пандемия совпала с военными действиями. Например, особенно опасаемся того, что может быть повреждена структура водоснабжения, ведь в таком случае трудно будет соблюдать правила гигиены - те простые правила, позволяющие предотвратить заболевание коронавирусом или его распространение. Ведь если не будет питьевой воды, это действительно может привести к катастрофе, потому что даже любое маленькое повреждение трубопровода или фильтровальных, насосных станций может привести к тому, что не будет воды, и дальше последствия могут быть уже непредсказуемыми", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Власенко, две недели назад МККК начал активно раздавать украинцам помощь, связанную с тем, что так или иначе может способствовать борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области доставлено 4 тыс. л гидрохлорида натрия и 28 опрыскивателей для дезинфекции, а также оборудование и материалы для больниц: дезинфекционные материалы, палатки, конвейер для пациентов, костюмы защиты в большом количестве.

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"Для жителей мы всегда раздавали продукты питания и гигиенические наборы. На прошлой неделе мы их раздали 6 тыс. чел., которые живут на неподконтрольной правительству Украины территории, и для 2 тыс. чел. на подконтрольной территории. И в конце этой недели еще 3 тыс. наборов будут доставлены на территорию Донбасса, подконтрольную правительству Украины", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, МККК в Украине предоставил почти 7.5 тыс. гигиенических наборов в следственные изоляторы, которые находятся на подконтрольной правительству территории.

Власенко добавил, что организация ведет информационную работу с населением о том, как предотвратить заражение коронавирусом. Работники МККК в Украине раздали 12 тыс. дополнительных моющих средств (как правило, это мыло), а также информационные постеры.

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В то же время он обратил внимание на важность того, чтобы в тех медицинских учреждениях на Донбассе, несмотря на возможный приток инфицированных коронавирусом людей, продолжали оказывать помощь людям, имеющим хронические заболевания.

"Мы предоставляем лекарства и медицинские материалы для того, чтобы эта помощь могла продолжаться", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3186254
 
 
 Топ комментарии
 
Это проблемы оккупанта. Пусть за это отвечает российский фашист!
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Танки в шахтах есть ,а воды нету? Не верю Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 могут привести к катастрофе, - Красный Крест в Украине - Цензор.НЕТ 1754
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они мечтают про парашу а мы должны их водой снабжать из своего кармана
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Это проблемы оккупанта. Пусть за это отвечает российский фашист!
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Красный крест не хочет оплатить поставку воды сепарам ??? Почему мі Украинці оплачиваем оккупантам поставки воды ??? Наша идиотская власть стыдливо умалчивает а ведь єто миллионы с нашего кармана
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лярди. На кінець 2019 року було більше трьох лярдів боргів водоканалу тільки за електрику
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Танки в шахтах есть ,а воды нету? Не верю
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И хрен на них, там рузьге мир ***** там рузьюговном пахнет Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 могут привести к катастрофе, - Красный Крест в Украине - Цензор.НЕТ 9279
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они мечтают про парашу а мы должны их водой снабжать из своего кармана
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Сомневаюсь что кто то озабочен в стране , как покушали и как покакали в Лугандоне Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 могут привести к катастрофе, - Красный Крест в Украине - Цензор.НЕТ 664
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НАЙКРАЩІЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ З ОКУПОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ, ТО Є СМЕРТЬ ОКУПАНТА І ЙОГО СРАКОЛИЗІВ.
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Ну так пусть предъявляют претензии к Путлеру, Украина тут причем, она лишь жертва агрессора.
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То есть раздолбанный Донбасс,миллионы беженцев,14 тысяч погибших - это не катастрофа?
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а відпустіть наших воїнів захоплених терористами та москалями
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То нехай піднімають повстання проти окупантів та починають боротися за свободу свою та Україну проти загарбників, а не сидять з підігнутими хвостами і славят рюсскій мір і отримують пенсії і з рассеї і з ненависної України рюсскагаванящіе.
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Ти мене надихнув на придумання нового слова - РУССКАГАВАРЯШКІ
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А що по цьому кейсу каже Женевська конвенція? До того ж я не вірю в арійське походження таких націй як донбасяу і лугадоу.
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Покажите этим очередным озабоченным, пережовывающим за Домбас, этот документ Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны - там все на этот счет расписано.
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Хорошенькое дело! Рашисты с сепарами умышленно уничтожают инфраструктуру на оккупированных территориях, а претензии КК и других организаций почему-то к Украине!
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"сторони канфлікту" - то, таки, той красний крєст со штаб-кватірой в мацквє
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Навіть якщо прийняти таку трактовку, то з нашої сторони конфлікту з водою все норм, а з тієї сторони треба або штани вдягнути або хрестик зняти.
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Веселуха будет в крыму с вирусом и водой, т.е. её отсутствием. Что-то в Датском королевстве не так... просят санкции отменить, самолёты шлют пиндосам, воду просят дать.... слабеет что ли могучая вертикаль со скрепами? Что ж это так падать низко?
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В нас війна йде з рогатими 6 років, а він той хрест каже що тільки усе почалось??? дуст та діхлофосу їм, чи то паленкі, нехай нюхають сепари та п'ють!!!!
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