 В Киеве выявили 29 новых случаев COVID-19, 1 человек умер, 12 выздоровели, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано, к сожалению, еще 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус - 161 человек. И к сожалению один случай летальный", - отметил Кличко.
Из 29 новых случаев коронавируса в столице - 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет (70-летный мужчина умер), а также 10 женщин от 36 до 62 лет.
"Госпитализированы 18 пациентов. Из них четверо в клиническую больницу №5, девятеро - в больницу №7, еще трое - в Александровскую больницу, а двоих - в больницу №3. 11 заболевших киевлян, лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей", - добавил он.
По словам Кличко 12 пациентов, болевших коронавирусом, выписали.
Як там хєращєнка, контролює за допомогою смартфону тих, хто повинен сидіти на самоізоляції?
Самоизоляция сейчас единственная реальная возможность не заболеть и не заразиться от понаехавших.
я тобі Таня вже говорила, що так буде.
Вы думаете, только мы такие умные и понимаем, что нужно было всех этих людей отделить, проверить ПЦР тестами, выдержать месяц и лишь потом впустить в страну? А внутри этого лагеря условного не было здоровых людей? То есть их заведомо заражали бы?
Тут все очень сложно.
Я со многим не согласна. Но говорить об этом уже поздно. Нужно в текущий момент уже серьезно отнестись к карантину- я думаю, этим простым действием каждый из нас поможет стране спастись от пандемии.
Тепер уяви скільки померло невинних людей в Україні !
А якщо відверто, то Ваша любов до ссанича перейшла усі межі розумного і Ви не хочете бачити очевидного. От чому держава Ізраїль зразу заявила про відмову в евакуації громадян, що залишилися за кордоном, а наші місцеві євреї зробили навпаки? І ще порада: прочитайте (є навіть на цензорі), що сказав сьогодні з приводу евакуації голова ДСНС Дейнега. Може він для Вас авторитет?
Не можна було вести цих туристів, бо вони зараз вештаються містами України, саме вони є джерелом зарази. І щодо самоізоляції, то вам харчи на дом хто привозить, мама Рімма? Ви ж там десь сусіди..
Нажаль, все усім зрозуміло, що нами правлять ідіоти, яких обрали барани.
Це по-перше.
По-друге, він казав, що якщо не буде справлятися, то піде. І що? Він показав свою спроможність? Чи він пішов? Ланцюг скандалів, нерозуміння своїх задач, корупційні дії найближчого оточення, нехтування питаннями державної безпеки.
І ще, нагадую Вам статю 5 Конституції. Так що як громаддянин я теж є носієм влади в Україні. А він - найнятий менеджер, а не цар, і я маю повне право висловлювати свою думку.
По-третє, януковощ теж лякав тих, хто був незадоволений його правлінням. І де він?
свинособаки неодноразово хвалили його за обміни, при яких було видано терористів та беркутів, за відведення та інші незрозумілі вчинки керівника держави, що знаходиться у стані війни.
Тишь и благодать.
Суровые николаевцы...