 В Киеве выявили 29 новых случаев COVID-19, 1 человек умер, 12 выздоровели, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано, к сожалению, еще 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус - 161 человек. И к сожалению один случай летальный", - отметил Кличко.

Из 29 новых случаев коронавируса в столице - 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет (70-летный мужчина умер), а также 10 женщин от 36 до 62 лет.

"Госпитализированы 18 пациентов. Из них четверо в клиническую больницу №5, девятеро - в больницу №7, еще трое - в Александровскую больницу, а двоих - в больницу №3. 11 заболевших киевлян, лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей", - добавил он.

По словам Кличко 12 пациентов, болевших коронавирусом, выписали.

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