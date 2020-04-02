EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  6479  86
Все про:Институт Горшенина (22) Коломойский (1321) суд (22994) Гонтарева (831)

 Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой

Олигарх Игорь Коломойский выиграл суд у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в деле о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение, которое есть в распоряжении УНИАН, принято судьей Ириной Макаренко.

"Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевне, Обществу с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме", - говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева 30 марта.

"Признать недостоверной и такой, которая нарушает личные неимущественные права Коломойского Игоря Валерьевича информацию, распространенную 18 сентября 2019 г. на веб-сайте lb.ua по адресу в сети Интернет в интервью Гонтаревой Валерии Алексеевны под заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)", - постановил суд.

Также суд решил взыскать с Института Горшенина и Гонтаревой в равных долях в пользу Коломойского судебный сбор в размере 2305,20 грн.

Смотрите также: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерьича", - "Квартал 95" в песне о поджоге дома Гонтаревой. ВИДЕО

Напомним, экс-глава Нацбанка осенью 2018 года покинула Украину и находится в Лондоне. В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой под Киевом подожгли. Экс-глава НБУ связала это с еще двумя инцидентами, которые произошли ранее: ДТП, в котором ее сбила машина и поджогом автомобиля ее невестки в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3186251
 
 
 Топ комментарии
 
ви віднайшли в Бені честь і гідність ?
Ха ! Ха !
 показать весь комментарий
 
Так суди тепер Беніни....як і вся країна.
Звісно, він виграв....ще на виборах Зю.
 показать весь комментарий
 
.....говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева

посмотрим как Беня покрутится на Лондонском суде Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5126
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Огнетушитель ей подари, Беня
 показать весь комментарий
 
 
забор ей покрасит на больше грошей нема бо зубожив при пете
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ниасилил. Странный суд - Беня его выиграл и теперь должен красить забор? Гы.
Мы говорим Лера, а подразумеваем петя. Когда уже пороха засадят то? Сколько еще гадости он будет делать Украине?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
После создания коалиции Свыня Народу? Вы смеетесь? Кто ж его посадит?
 показать весь комментарий
 
 
смысл этого сообщения в том, что Шевченковскому суду таки удалось отыскать

честь, достоинство и деловую репутацию (!!!!) у олигарха Коломойского !!!! . Коломойський виграв справу "про захист честі" проти Гонтаревої - Цензор.НЕТ 3206
 показать весь комментарий
 
 
У Лондоні задрижали кам'яні будинки. То сміхом вибухнули всі, хто близько знайомий з "честю і діловою репутацією" однієї бородаьої бабці з України.
 показать весь комментарий
 
 
ви віднайшли в Бені честь і гідність ?
Ха ! Ха !
 показать весь комментарий
 
 
дааа, беня и честь понятия не совместимые
 показать весь комментарий
 
 
.....говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева

посмотрим как Беня покрутится на Лондонском суде
 показать весь комментарий
 
 
лондонский просто так не купишь )))))

безо всяких просто так Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5555
 показать весь комментарий
 
 
Так їх же забрав собі Петя радом з банком. Ги.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У пети этого добра навалом.На 5 лет лапши хватило.Да и сейчас не в избытке.
 показать весь комментарий
 
 
Ну самый справедливый украинский суд таки нашел. )
 показать весь комментарий
 
Имею вам сказать шо таки очень скоро и даже быстрее чем от таки на то расчитывает, суд штата Делавер шо у Соединёных Штатах оф таки Америки, сделает ему подарок, и не на минуточку.
 показать весь комментарий
 
 
А на его подельника ещё не выписали ордер? Ну, на того, что получил из ПриватБанка 41 000 000 долларов США незаконно выведеных для этого в кипрский офшор на счета ТОВ "Квартал 95".
 показать весь комментарий
 
Пока только Беня и Ко, Баканов, Дубинский и сотрудники Г+Г. Зеля и его жена проходят, как хозяева фирмы, через которую шли средства. Но подпись там стоит Баканова. Статус Зели сейчас полностью зависит от показаний Бени, чем он его за крашенки и крепко держит.
 показать весь комментарий
 
 
ПІРОВА ПЕРЕМОГА РЕЙДЕРА

Американська Феміда надіслала повістки олігарху Ігореві Коломойському та нардепу Олександру Дубінському. Про таке у власному Facebook повідомив ексочільник Закарпаття Геннадій Москаль.
"Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - зауважив Москаль.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порош-ковый
 показать весь комментарий
 
 
Так суди тепер Беніни....як і вся країна.
Звісно, він виграв....ще на виборах Зю.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не бреши! Суди переатестовані й реформовані Петром Олексійовичем! Вони є взірцем непідкупності!!! Чи Петро Олексійович збрехав?

"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
 показать весь комментарий
 
 
недореформовані.
так як і сбу.
неможливо змінити всіх людей, які 20 років робили собі кар'єру в злочинному стилі.
 показать весь комментарий
 
 
То виходить, що минулого року Петро Олексійович отримав те, що заслугував.
 показать весь комментарий
 
 
"НАЧИНАЕТСЯ перезагрузка"!
Но, у тебя, зе-тыпил, проблемы с пониманием русского языка?
 показать весь комментарий
 
 
Що, петюнчику, пʼяти років не вистачило?)))
 показать весь комментарий
 
 
НЕТ! Не хватило.
Пять лет только в институте надо учить новых юристов, а судьями они смогут стать не раньше, чем через 10 лет.
Или ты, зе-тыпил, как в депутаты, предлагаешь туда набрать фотографов-аниматоров?
 показать весь комментарий
 
Та я вас умоляю, посмотрите на это таки бородатое рыло и скажите мини от там хоть на минуточку честь появлялась?
 показать весь комментарий
 
 
Вот из-за таких судов и приняли антиколомойский закон
 показать весь комментарий
 
 
А как так получилось,что "вся страна бенина",а Рада приняла антиколомойский закон?
 показать весь комментарий
 
 
У нас феодализм. На нижнем уровне заправляют феодалы, а сверху царь. Если дело интересует царя, то решение примут как он скажет, а если не интересно, то рулят феодалы. И первый из них - Беня.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Дырку он от бублика получит, у меня все сгорело!"
Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5765
 показать весь комментарий
 
 
Виграти в суді України для Бєні- це прискорити собі рішення у Лондоні... Перемога пірова ... От тільки коронку подолають ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лерка брехло, я всегда был в этом уверен
 показать весь комментарий
 
Тобто чоловік вивів(вкрав) з банку мільярди доларів грошей клієнтів, де-факто обвалив гривню.
Гонтарева забрала цей банк без грошей, по суті столи і крісла в арендованих офісах, і залила туди купу грошей, чисто щоб не постраждали більше третини мешканців України, які мали рахунки в банку.

Результат Ленка - брехло, а Беня не винуватий. Ну -ну.
 показать весь комментарий
 
 
Хочу посмотреть на твои действия, когда ты узнаешь, что твою частную собственность завтра ночью барыга будет национализировать.
Наверное бумаги на стол выложишь и будешь ждать)))
 показать весь комментарий
 
 
ти - дебіл! вклади і гроші на рахунках - це не приватна власність власника банку.
 показать весь комментарий
 
 
Грубый политик дурачка играет. Деньги, стыренные Коломойским, не его частная собсственность.


 показать весь комментарий
 
пока его банк не захотели отжать, никто оттуда ничего не выводил, банк работал как часы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так, ну так, але за рахунок рефінасу.
І його вимоги на рефінанс зростали в геометричний прогесії(по законах фінансової піраміди), а нє то грозився обвалити фінансову систему держави
 показать весь комментарий
 
Ну, якщо про це "говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева.", тоді ... Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 7625 Цікаво було б, аби портновські судді іншу постанову винесли, а так ... Черговий, нікому не потрібний фуфел, для внутрішкього користування
 показать весь комментарий
 
 
Выиграл в киевском суде? Это показатель? ХА - ХА!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не-не, беня. Суд в Украине не считается. А вот что считается, так это Делавэр и Лондон.
 показать весь комментарий
 
 
Валерочка ,клянусь , я судье ни копейки не платил . Я ж не виноват шо она оказалась такой чессной . Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 922.
Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 3141 ...
 показать весь комментарий
 
 
мне кажется это именно Коломойский оправдывается.
или мне только кажется ? Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 6432
 показать весь комментарий
 
 
а еще двое присутствующих с Бени смеются как его опускает Гонтарева Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 3696

хорошее фото
 показать весь комментарий
 
 
"Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)",

Как беня обесчестил гонтареву и ему за это ничего не было.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
она "магистр" прочитавший одну лекцию в "Лондонская Школа Экономоки"
ради развлечения студентов
что скажете ?
 показать весь комментарий
 
 
скажу, что ты еще больший г..овнюк, чем сам Коломойский !
 показать весь комментарий
 
 
Да здгаствует наш суд! самий чесний бєнін суд в мірє!
 показать весь комментарий
 
 
Я бы удивился, если бы Коломойский проиграл суд в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский -Герой Украины и ГАРАНТ ПРАВА
 показать весь комментарий
 
 
его что, уже убили, что такие слова говоришь ?

рановато еще, вернется к власти Порох будешь такое визжать по подворотням Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4892
 показать весь комментарий
 
 
А Беня вслед за любимым ВладимВладимировичем решил обнулиться,теперича он белее снега и очень багатый(целых дветриста грн) и очень честный(даже теперь справка есть).Тут сейчас под Ермаком стул зашатался,нужны ж честные прастые люди и новие лица,готовимся.
 показать весь комментарий
 
ну я точно не прихильник гонтаревой, але честь та бородата бабуся єбєня - поняття несумісні
 показать весь комментарий
 
 
Судятся два моральных урода,две ворюги,надо же биомассу чем то развлекать ! Этих обоих жуликов надо в одну камеру с конфискацией !
 показать весь комментарий
 
Парадокс.Бєня виграє суди в Україні,але програє за кордоном.
Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой - Цензор.НЕТ 256
 показать весь комментарий
 
 
Кто б сомневался, что карманные киевские суды примут решение в пользу экс-жидобандеровца! Поробовал бы он выиграть Суд Лондона, где его авторитет меньше нуля!
 показать весь комментарий
 
 
честь коломойского, честь гонтаревой, что может быть абсурдней
 показать весь комментарий
 
Єто всё понты для лохов. Два жида- один Днепровский, другой Сатановский--
разыгрывают комедию.
 показать весь комментарий
 
Какие суди такая и честь... Страна не пуганных идиотов.
 показать весь комментарий
 
Украинский портновский суд по иску Коломойского и всемирный закон тяготения отменит, если потребуется.
А что касается репутации Бени - то посмотрите, какая она у него в США и в других странах Европы, где его преследуют в уголовном порядке - какая уж тут, нафиг, репутация.
 показать весь комментарий
 
 
а які слова в цьому вю Гонтарєвої є неправдою? В ухвалі суду це має бути прямо зазначено.

Тобто, іншими словами, це лише суд першої інстанції... Ще буде суд апеляційний, потім касаційний... Але головне слово в цій історії скаже Лондонський суд.
 показать весь комментарий
 
 
ну почему беня выигрывает суды только в украине?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх