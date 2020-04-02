 Коломойский выиграл дело "о защите чести" против Гонтаревой

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение, которое есть в распоряжении УНИАН, принято судьей Ириной Макаренко.
"Иск Коломойского Игоря Валерьевича к Гонтаревой Валерии Алексеевне, Обществу с ограниченной ответственностью "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" о защите чести, достоинства и деловой репутации - удовлетворить в полном объеме", - говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева 30 марта.
"Признать недостоверной и такой, которая нарушает личные неимущественные права Коломойского Игоря Валерьевича информацию, распространенную 18 сентября 2019 г. на веб-сайте lb.ua по адресу в сети Интернет в интервью Гонтаревой Валерии Алексеевны под заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся (...)", - постановил суд.
Также суд решил взыскать с Института Горшенина и Гонтаревой в равных долях в пользу Коломойского судебный сбор в размере 2305,20 грн.
Напомним, экс-глава Нацбанка осенью 2018 года покинула Украину и находится в Лондоне. В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой под Киевом подожгли. Экс-глава НБУ связала это с еще двумя инцидентами, которые произошли ранее: ДТП, в котором ее сбила машина и поджогом автомобиля ее невестки в Киеве.
Мы говорим Лера, а подразумеваем петя. Когда уже пороха засадят то? Сколько еще гадости он будет делать Украине?
честь, достоинство и деловую репутацию (!!!!) у олигарха Коломойского !!!! .
Ха ! Ха !
посмотрим как Беня покрутится на Лондонском суде
просто такне купишь )))))
безо всяких просто так
Американська Феміда надіслала повістки олігарху Ігореві Коломойському та нардепу Олександру Дубінському. Про таке у власному Facebook повідомив ексочільник Закарпаття Геннадій Москаль.
"Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському (один з документів надаю для ознайомлення громадськості)", - зауважив Москаль.
Звісно, він виграв....ще на виборах Зю.
"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser
так як і сбу.
неможливо змінити всіх людей, які 20 років робили собі кар'єру в злочинному стилі.
Но, у тебя, зе-тыпил, проблемы с пониманием русского языка?
Пять лет только в институте надо учить новых юристов, а судьями они смогут стать не раньше, чем через 10 лет.
Или ты, зе-тыпил, как в депутаты, предлагаешь туда набрать фотографов-аниматоров?
Гонтарева забрала цей банк без грошей, по суті столи і крісла в арендованих офісах, і залила туди купу грошей, чисто щоб не постраждали більше третини мешканців України, які мали рахунки в банку.
Результат Ленка - брехло, а Беня не винуватий. Ну -ну.
Наверное бумаги на стол выложишь и будешь ждать)))
І його вимоги на рефінанс зростали в геометричний прогесії(по законах фінансової піраміди), а нє то грозився обвалити фінансову систему держави
...
или мне только кажется ?
хорошее фото
Как беня обесчестил гонтареву и ему за это ничего не было.
ради развлечения студентов
что скажете ?
рановато еще, вернется к власти Порох будешь такое визжать по подворотням
єбєня - поняття несумісні
разыгрывают комедию.
А что касается репутации Бени - то посмотрите, какая она у него в США и в других странах Европы, где его преследуют в уголовном порядке - какая уж тут, нафиг, репутация.
Тобто, іншими словами, це лише суд першої інстанції... Ще буде суд апеляційний, потім касаційний... Але головне слово в цій історії скаже Лондонський суд.