 Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

ПО его словам, до этого Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.

"К сожалению, зарегистрированы в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным исходом", - сообщил Ляшко.

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Напомним, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.