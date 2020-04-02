 Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений, из них 7 закончились летальным исходом

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
ПО его словам, до этого Китаю удавалось сдерживать распространение болезни.
"К сожалению, зарегистрированы в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тыс. случаев в сутки. Из них 7 - уже закончились летальным исходом", - сообщил Ляшко.
Напомним, 30 марта в Китае не было зафиксировано ни одного нового случая смерти от коронавируса или случая заболевания COVID-19. При этом на следующий день, 31 марта, в стране уже были выявлены 79 случаев заражения, а также 5 смертей от коронавируса.
Но проблема не столько в этом, сколько в их чистоплотности. Привычка харкать на землю, даже в людном месте и отсутствие привычки мыть руки.
Кроме того, в их культуре принято есть из общей тарелки, в которую они лезут палочками, только что побывашими у них во рту
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У Москві зламалася вертикаль влади, російська нафта впала до $16, Трамп наздогнав Байдена, а Орбан став угорським Палпатіном
1. Дуже дивні речі останні два дні кояться в Москві. Володимир Путін оголосив прийдешній тиждень вихідним, але не став вводити ні режим надзвичайної ситуації, ні надзвичайного стану. Після цього керівники Москви і Підмосков'я своїми указами придумали й оголосили в місті та околицях «режим самоізоляції», який не прописаний у жодному документі. Після цього поліція почала в гучномовці оголошувати, що «в Москві введено комендантську годину». У ніч на 30 березня у Фейсбуці раптом виступив Дмитро Медведєв (?!), який зараз обіймає заштатну посаду заступника голови Ради безпеки. Він закликав усіх росіян не виходити з дому і читати книги.
Вранці в Москві створили (собянінський) оперативний штаб з боротьби з епідемією, який самостійно спочатку продовжив на тиждень, а потім скоротив на нього ж дію цього дивного «режиму самоізоляції громадян», який у реальності більше схожий на гібридний режим надзвичайного стану і/або карантину. Дивина ситуації в тому, що за російськими законами, все мало бути так: Путін своїм указом оголошує режим НС, Рада Федерації його затверджує. Цей режим дав би правові підстави і для введення карантину, і для обмеження прав громадян на свободу пересування і для введення інших заходів з боротьби з епідемією (зокрема, й комендантську годину). Однак є невелика проблема: Володимир Путін не може оголосити надзвичайний стан, оскільки зник у невідомому напрямку. Він уже чотири доби не з'являється на людях. На момент написання цього огляду точно навіть не відомо, чи живий він.
2. У системі влади РФ явно стався якийсь сильний збій. Інакше складно пояснити те, що там опівночі відкопали стюардесу-Медведєва, а Собянін спочатку своїм указом винайшов новий правовий режим, про який раніше ніхто нічого не чув. Але ще підозрілішим мені здається фактична приватизація найбільшої нафтової компанії в РФ - «Роснефти». Протягом останніх кількох днів вона продала державі свою частку в безперспективних венесуельських нафтових проектах, отримавши від держави не гроші, а свої ж акції. Таким чином, держава Росія відмовилася від частки у власній нафтовій промисловості, посадивши собі на шию абсолютних дебілів, садистів і наркоторговців з Венесуели. Ну а «Роснефть» раптом опинилася у фактичній власності Ігоря Сєчина та інших корешів Путіна. Думаю, вони вже готуються продати всі свої акції, а потім втекти з грошима. Інших розумних пояснень того, що сталося, знайти складно.
3. Думки про неминучий крах системи і втечу за кордон зараз мають відвідувати багатьох російських начальників. Річ у тому, що ціна російської експортної нафти Urals сьогодні опустилася до 16 доларів за барель (такого не було з 1999 року) і продовжує знижуватися. Водночас бюджет РФ зводиться при ціні в 42 долари за барель. Але в умовах обвалу економіки через пандемію коронавірусу, навіть 42 було б недостатньо. Путін кудись пропав, а російська економіка дихає на ладан. Як тільки перестане вистачати грошей на армію і поліцію, нинішнім російським начальникам треба буде тікати. Інакше вони закінчать як Чаушеску або Каддафі.
4. Ну а в російські регіони тим часом впевненою ходою повертається середньовіччя. Влада Чечні обрала дуже екзотичний спосіб боротьби з епідемією коронавірусу. Поліцейські зупиняють на вулиці перехожих, які не носять масок, і б'ють їх поліпропіленовими трубами. Від цієї процедури не рятуються навіть ті, хто їздить за кермом власного автомобіля: поліцейські витягують нещасних водіїв назовні і гамселять кийками вже на свіжому повітрі. Та обставина, що в Чечні масок не продають (бо місцевий падишах нещодавно оголосив коронавірус вигадкою), від поліпропіленового покарання нікого не рятує.
5. З протилежного боку світу Росія демонструє своє зростання впливу в дещо інший спосіб. Сьогодні російські хакери перервали відеоконференцію Енн Ешфорд - кандидата в Конгрес від міста Омаха (Небраска, США). На самому початку її зустрічі з виборцями, яка проходила в інтернеті, росіяни зламали канал і замість зображення Ешфорд пустили порнографічний фільм. Команда кандидата в депутати одразу не зрозуміла, що глядачам, які цікавляться політикою, замість їхньої начальниці показують жінок зовсім іншої долі. Але, розібравшись, вони все-таки відключили трансляцію, зірвавши російську спецоперацію в Небрасці. До речі, я думаю, що в міру наближення дня виборів (3 листопада) таких інцидентів траплятиметься все більше (якщо, звичайно, до цього часу до Володимира Путіна не добереться шаман Олександр Габишев, який зібрався в дорогу на Москву «на конях»).
6. На тлі пандемії коронавірусу передвиборча боротьба за пост президента США могла б бути дуже гарячою і напруженою. Однак імовірний кандидат від демократів Джо Байден фактично самоусунувся від боротьби. 77-річний старенький безвилазно сидить у своєму будинку в штаті Делавер і зрідка дає звідти пресі все менш адекватні коментарі через відеозв'язок. Через це навіть такий бовдур як Дональд Трамп швидко набирає собі очки популярності. За останніми опитуваннями, Трамп майже наздогнав Байдена в загальнонаціональних опитуваннях громадської думки, хоча місяць тому відставав від нього на 11 пунктів. Я думаю, що Байдена, який згасає і втрачає розум прямо на очах, на виборах у листопаді чекає повний провал.
7. Оскільки Байден не виходить зі стану глибокого сну, замість нього Трампа атакують інші представники Демократичної партії. Наприклад, спікер Палати представників Ненсі Пелосі нещодавно (справедливо) оголосила президента абсолютно некомпетентним і сказала, що він нестиме персональну відповідальність за загибель від коронавірусу людей, які могли б жити, якби він був хоч трохи спритнішим. Трамп на це відповів, що Пелосі говорить «жахливі речі», оскільки вона «хвора». Президент навіть уточнив, що речниця нижньої палати Конгресу США гавкотіти «як хворе щеня». Думаю, якщо Трамп зможе переобратися в листопаді на другий термін, то він обов'язково відправить Пелосі на уранові копальні чи в якесь інше малоприємне місце. Йому для цього доведеться встановити у США диктатуру, але для Трампа це, думаю, великою проблемою не стане.
8. Прикладом для президента США може стати його хороший друг і колега по цеху - незмінний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Сьогодні він отримав від парламенту надзвичайні (фактично - диктаторські) повноваження для боротьби з епідемією коронавірусу. До того ж величезну владу Орбан отримав на необмежений період часу. Я просто не можу собі уявити обставин, за яких він добровільно відмовиться від безмежної влади, навіть якщо коронавірус буде повністю переможений. Власне, Трамп теж може дочекатися, поки у нього захворіє половина країни, оголосити режим НС і стати вже імператором Палпатіном. (Бойовий космічний флот він вже, до речі, створив).
9. Ну й остання новина на сьогодні. Північна Корея провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки залпового вогню. Таким чином Кім Чен Ин (до речі, ще один друг Дональда Трампа) дав зрозуміти, що готовий смальнути по американських військах на півдні Корейського півострова, якщо американці не почнуть поступово знімати з нього санкції. Я думаю, що Кіму треба лише дочекатися встановлення Трампом диктатури у США. Після цього він зможе вже нормально допомогти своєму північнокорейському товаришеві.
і все більше прихильників того, що ще на початку лютого стверджували фахівці з індійського науково-дослідного центру про цтучну природу вірусу. Тобто по факут людство зараз отримало бактеріологічну війну, але хто насправді нападник - невідомо.
Не в штамме дело - после вакцинации ответ организма на реальное заражение такой , что пратически все привитые умирают от цитокинового шторма - то есть шанс выжить выше у непривитого ....
Это как с испанкой - почти все умершие имели отменный иммунитет , а всякие дохлики и туберкулезники выжили .
Якось ми робимо щеплення від інших захворювань і все добре.
Про яку вакцинацію і цитокіновий шторм від неї щодо COV2 ви пишете, якщо вакцинації як такої ніколи не відбувалось і жодних досліджень з цього приводу не існує?
Я верю. Красножопым. Прямо как "100500" танков "тигр", ЗНЕЗАПНО напали на мирного Сралина, за 4 года когда они вообще появились..... Не верь коммунисту = это факт. Причем = независимо от "разлива" - то-ли китайский комми, то-ли рашкинский.
Как видим, что и эта коммунистическая людоедская стратегия Китаю уже не помогает.
1.27 октября в Ухане закончились Военные игры,гдк были и США. Через месяц первые фиксации вируса. У США и Китая была торговая война.
2. Далее вирус одновременно появился в Италии и Иране. Иран,если помните за примерно месяц до этого наносил ракетные удары по базам США в Ираке. В Италии одна из самых больших военных баз США. Кроме того Иран не центр туризма и вирус не должен там был появиться во второй волне,а гораздо позже.
3.И далее смотрим на источники распространение в США ,если в Италии и Китае были вспышки привязанные к местам , то в США малые источники в каждом даже маленьком городке. Хотелось бы ошибаться.... Долго держал в себе эту инфу. Но ....
2.Вирус не мутирует , читал статью недавно ,а такой же как и в Ухане
Так не бывает, когда везде циркулирует вирус, Китай локализовал ОДНУ провинцию, а остальные - стерильно чистые.
Как жить без работы не известно.
Все равно останутся носители, которые при отмене карантина будут заражать других людей
Единственный выход поиск лекарств!
当日新增治愈出院病例170例，解除医学观察的密切接触者1898人，重症病例减少37例。
境外输入现有确诊病例701例（含重症病例18例），现有疑似病例152例。累计确诊病例841例，累计治愈出院病例140例，累计死亡病例0例。
截至4月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1863例（含重症病例429例），现有疑似病例153例。累计确诊病例81589例，累计治愈出院病例76408例，累计死亡病例3318例，累计追踪到密切接触者709570人，尚在医学观察的密切接触者20072人。
湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例145例（武汉145例），新增死亡病例6例（武汉6例），现有确诊病例1132例（武汉1128例），其中重症病例400例（武汉397例）。累计治愈出院病例63471例（武汉46320例），累计死亡病例3199例（武汉2559例），累计确诊病例67802例（武汉50007例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者55例,其中境外输入无症状感染者17例；当日转为确诊病例9例（境外输入转为确诊9例）；当日解除医学观察338例（境外输入解除医学观察12例）。尚在医学观察无症状感染者1075例（境外输入226例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例1135例：香港特别行政区765例（出院147例，死亡4例），澳门特别行政区41例（出院10例），台湾地区329例（出院45例，死亡5例）。
Можете перевести, если интересно. 35 новых случаев, все завезенные. Продолжают лечиться всего 1863 человека...
1863 человека сейчас лечатся, а умерло всего 3 тысячи
И это все благодаря мудрому руководству коммунистической партии Китая!
Ура дорогие товарищи!