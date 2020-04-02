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 Красный Крест передал Украине гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 на Донбассе

Международный комитет Красного Креста передал Украине гуманитарный груз с медицинскими препаратами, тестами на коронавирус, средствами гигиены, личной защиты и аппаратами для искусственной вентиляции легких, которые будут переданы на Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александра Власенко.

"В грузе есть те препараты, в отношении которых доказано, что они могут использоваться или для идентификации заболевания на COVID-19, или для лечения осложнений, которые может повлечь этот вирус. Также среди помощи есть тесты, средства гигиены, личной защиты (я имею в виду медицинские маски и перчатки), и конечно, там есть аппараты для искусственной вентиляции легких. Теперь груз будет отправлен на Донбасс и там уже распределен по лечебным учреждениям, которые были определены для лечения людей с COVID-19", - сказал он.

По словам Власенко, средства личной гигиены будут распространяться среди широких слоев населения.

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Также он напомнил, что 18 марта состоялась телефонная беседа между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом МККК Петером Маурером, и во время нее Зеленский попросил предоставить гуманитарную помощь, связанную с борьбой с COVID-19. Со своей стороны МККК попросил Украину помочь с доставкой груза.

Как сообщалось, в четверг ночью в Украину прибыл гуманитарный груз от МККК и Всемирной организации здравоохранения для помощи в борьбе с распространением COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3186248
 
 
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А почему на Донбасс? а украинцам какая помощь?
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А в Днепре маски по 40 гривен это норма? Помощь не нужна? И я искренне надеюсь, что с помощью этих средств не будут лечить обезьян за поребриком?
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а наші Зє!льоні гуманісти всє відправлять в ДІДЛО
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Нужно больше помощи для ЛДНР, потому что боевики могут быть заражены вирусом и руками касаются патронов. А потом этими зараженными боеприпасами они могут поранить или убить наших солдат. Это может заразить наших медиков!
Зеленский должен срочно выслать в ЛДНР антисептиков для боеприпасов, чтобы они были безопасны для наших солдат!
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