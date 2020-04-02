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Все про:боевик (16512) потери (1834) наемники РФ (1100) операция Объединенных сил (2261)

 По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС

По подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошлый месяц составили 51 человек погибший, 113 человек ранены и травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр ОС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Так, по подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошлый месяц составили:
погибшие - 51 оккупант;
ранены и травмированы - 113 оккупантов.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военных автомобиля.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

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По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186244
 
   
 Топ комментарии
 
После назначения Наева командующим информационная политика изменилась.
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Маловато!! Если до ватников паРаши не доходит, что мир лучше войны то может сделать поучение??!! Х..йло продолжит пакостить, но сейчас наши ВСУ окрепли и способны дать по яйцам
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После назначения Наева командующим информационная политика изменилась.
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вы бурят?о как я рад! для бурятов -первый ряд!...
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Оце звірюки наші!!! Карателі!!! Чи це втрати тилові від пальоної водяри та наркоти. На це більше схоже. Бо до карателів нам нажаль ще дуже далеко.....
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Маловато!! Если до ватников паРаши не доходит, что мир лучше войны то может сделать поучение??!! Х..йло продолжит пакостить, но сейчас наши ВСУ окрепли и способны дать по яйцам
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А нічого, що саме перебування на лінії фронту - це вже загроза життю та здоров'ю.
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Не помню где но вчера посмотрел видео по ссылке ЦН на парашенские источники из сирии одного из пока живых руссишь зольдат потери от коронвируса просто страшне в день несколько десятков трупов - их сжигают и в парашу понятно не отвозят - их конкретно не лечат ..думаю в течении месяца большинство оставшихся в живых сдохнут . на даунбасс уже не поедут и то хорошо .
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Як би вони там не здоїли, але здохли. Груз 200 ворога для нас свято!
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Хунта схвалює та ставить величезний ЛАЙК !
СЛАВА ЗАХІСНИКАМ УКРАЇНИ !

ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЙТЕСЬ - ЖИВИМИ !
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А МЕНІ ПОДОБАЮТЬСЯ РОСІЯНИ В ДОНЕЦЬКУ.
АЛЕ НЕ ВСІ !!!!!!!!!!!!!!!!!
А ТІЛЬКИ КОЖЕН 200-тий,
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Поскольку у ВСУ есть приказ "не стрелять", могу предположить, что все эти потери врагу нанёс лично Порошенко. Говорят, у него есть многозарядная автоматическая рогатка с оптическим прицелом.
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Да это просто расходный и не кому не нужный материал.
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