 По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает пресс-центр ОС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
Так, по подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошлый месяц составили:
погибшие - 51 оккупант;
ранены и травмированы - 113 оккупантов.
Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военных автомобиля.
Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по защите украинского народа.
СЛАВА ЗАХІСНИКАМ УКРАЇНИ !
ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЙТЕСЬ - ЖИВИМИ !
АЛЕ НЕ ВСІ !!!!!!!!!!!!!!!!!
А ТІЛЬКИ КОЖЕН 200-тий,
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY