 По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает пресс-центр ОС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Так, по подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошлый месяц составили:

погибшие - 51 оккупант;

ранены и травмированы - 113 оккупантов.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военных автомобиля.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

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