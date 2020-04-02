 Больного COVID-19 в тяжелом состоянии доставили в больницу Киева, а потом отвезли обратно домой из-за отказа медиков его госпитализировать

Об этом в Facebook сообщил директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пациент считает себя больным с 22.03.20, когда появилось повышение температуры тела 37,5-38,5 °С, на прием не обращался. 25.03.20 обратился в Кабинет вирусологического контроля - сito test COVID отрицательный, имел контакт с лицом подтвержденным ПЦР COVID-19. Была рекомендована самоизоляция и предоставлены все необходимые рекомендации. Состояние пациента в телефонном режиме контролировалось минимум дважды в день.

Вскоре у него ухудшилось состояние, а 1 апреля из Бориспольского лабораторного центра о результатах ПРЛ поступило сообщении о выявленом РНК возбудителе SARS-CoV-2 (положительный). Было принято решение о госпитализации больного на стационарное лечение.

Черенок подробно описал все, что начало происходить после решения о госпитализации пациента, назвав это "полным трэшем":

"14:46 - врач ЦПМСД звонит на "103" по поводу решения вопроса госпитализации пациента - после предоставления необходимой информации, диспетчером "103" рекомендуется позвонить к главному врачу Белоцерковской городской больницы №3 для подтверждения им госпитализации.

14:52 - врач ЦПМСД звонит к главному врачу Белоцерковской городской больницы №3, которая согласовывает госпитализацию.

14:53 врач ЦПМСД снова звонит на "103" и сообщает, что госпитализацию согласованно. Диспетчер приняла вызов.

15:15 Звонок к врачу ЦПМСД от главного врача Белоцерковской городской больницы №3, которая уже сообщила об отказе данного пациента в госпитализации в ее учреждение в связи с тем, что прописка пациента киевская и его должны принимать киевские больницы (№4, №9 или Александровская). Врач ЦПМСД снова позвонил на "103" и доложил, что Белоцерковская городская больница №3 отказала в госпитализации пациента, учитывая даже то, что там лечится от подтвержденной коронавирусной болезни иметь пациента, - вызов был отменен.

15:38 Конечно, номера контактных телефонов инфекционных отделений Киевских больниц, ни диспетчер "103" ни главный врач БМКЛ №3 не предоставили. Врач ЦПМСД самостоятельно начал поиск этих контактных номеров телефонов.

15:41 Врач ЦПМСД звонит в инфекционное отделение Киевской ГКБ №9 (044 467 0679) и рассказывает врачу (к сожалению не уточнили его фамилию) анамнез пациента, включая эпидемиологический анамнез, течение болезни, показатели температуры и сатурации, состояние пациента на данный момент - врач инфекционного отделения дает согласия на госпитализацию. Но порекомендовал связаться с Бориспольской скорой для решения вопроса транспортировки. Также врач отметил необходимость направления на госпитализацию и заключение тестирования путем ПЦР.

В промежутке между 15:33 до 18:58 о ситуации я докладывал директору ГОУ КОДА Ионову Максиму, который всячески пытался помочь, о чем свидетельствуют самостоятельные звонки диспетчера "103" к врачу ЦПМСД.

15:52 Доктору ЦПМСД звонит диспетчер "103" (+3804563 100 55) и сообщает о согласовании транспортировки пациента в КГКБ №9.

16:04 - 16:45 решения вопросов в телефонном режиме между ЭМП и врачом ЦПМСД, а именно: без направления они не поедут (вопрос - где взять направление, когда пациент самоизоляции, а его семейный врач работал на первой смене и сейчас не на работе, но вопрос решили - направление написал другой врач), требовали заключения лаборатории, которая подтвердила путем ПЦР наличие РНК коронавируса (все эти заключения пересылаются в Бориспольский лабораторный центр, который даже ксерокопии не предоставляет к ЦПМСД, а может лишь прислать сообщение на 2-3 день). Дальше интереснее - бригада ЭМП сообщила, что у них нет средств индивидуальной защиты (СИЗ) и если ЦПМСД не предоставит им СИЗ, то они не поедут (первичка пообещала их обеспечить своими СИЗ). Переговоры заняли 40 минут.

Примерно в 17:21 приехала бригада ЭМП в городской амбулатории №1 (прошу обратить внимание - не к больному приехали по адресу самоизоляции, а только в амбулаторию) чтобы забрать направление, которое на скорую руку выписывал дежурный врач, который даже не видел этого пациента и получить СИЗ.

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17:47 Доктору ЦПМСД позвонила с претензиями заведующая диспетчерским центрм ЭМП г. Белая Церковь (096924 45 81), а именно на повышенных тонах начала рассказывать, что мы должны обеспечить бригаду ЭМП СИЗ (хотя к тому времени уже вопрос был решен) и где заключение ПЦР, почему нет направления на госпитализацию (в это время оно было уже готово и когда врач вынес направления, бригады ЭМП у амбулатории уже не было.

Примерно в 18:05 бригада ЭМП повезла пациента в КГКБ №9 (претензий к бригаде ЭМП не имею - они не виноваты, что их поставили в такие рамки и даже не предоставили СИЗ - уважаю их труд и по возможности всегда им буду помогать).

И самое интересное, в 19:48 мне позвонила врач ЦПМСД и сообщила, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации (хотя он сам согласовал по телефону госпитализацию после описания врачом ЦПМСД клиники пациента и показателей сатурации). Как я понял, врач принимает пациентов только с сатурацией менее 92 (хотя по приказу №722 меньше 93).

Пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу МОЗ Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации", - написал он.

"Вот так у нас в Киевской области налажена госпитализация пациентов с подтвержденным COVID-19 и кажется такая ситуация по всей Киевской области. Кто прав, кто не прав решать Вам, но в таких ситуациях семейный врач, который вызывает на себя ЭМП для госпитализации пациента с подтвержденным, даже только с подозрением на COVID-19, не должен проходить семь кругов ада, он должен позвонить на "103" и все !!!!!!! Далее система должна начинать работать самостоятельно и слаженно как часы.

Для этого не надо искать виновных, приказывать, во время пандемии это ни к чему хорошему не приведет, а нужно в течение недели составить и утвердить алгоритм госпитализации при подтвержденном (подозрении) случае на COVID-19.

А теперь еще представьте - это лишь один пациент, а если за сутки таких пациентов будет 10 - это просто катастрофа!", - резюмировал Черенок.







