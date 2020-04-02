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 Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса

В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - написал он.

По словам Филатова, сейчас все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время также запретят проведение вскрытия умерших с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус.

Филатов подчеркнул, что выдача тел умерших из моргов будет производится в закрытых гробах, тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции.

Он также добавил, что на похоронах не разрешат присутствовать более чем по одному лицу на 10 квадратных метров.

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По словам Филатова, город продолжает противостоять эпидемии: больницы обеспечивают необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ, со 2 марта анестезиологи и реаниматологи пройдут спецкурс обучения по борьбе с СOVID-19, в гостиницах "Астория" и "Днепропетровск" выделили 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией.

Также мэр уверяет, что обеспечивают продуктами, медикаментами и средствами гигиены одиноких и малоимущих стариков, а подъезды домов обрабатывают обеззараживающими средствами.

Все парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки Днепра закрыли для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Нацгвардия, а нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Филатов также добавил, что в преддверии Пасхи мэрия ведёт переговоры со священнослужителями о доставке прихожанам уже освященных атрибутов пасхальной корзины.

По словам мэра, город готов выкупить часть из них, и своими силами развезти всё, что нужно.

Филатов - тем, кому не доходит: Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса 01
Филатов - тем, кому не доходит: Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса 02
Филатов - тем, кому не доходит: Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса 03
Филатов - тем, кому не доходит: Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса 04
Филатов - тем, кому не доходит: Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса 05
Филатов - тем, кому не доходит: Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса 06
Филатов - тем, кому не доходит: Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса 07
Филатов - тем, кому не доходит: Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса 08

Источник: https://censor.net.ua/n3186238
 
   
 Топ комментарии
 
Хоть кто-то правду говорит .
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совку не доходит, остальные ходят в масках. Вы хоть когда в магазин заходите надевайте маску.
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Лучше пустил кататься по улицам мобильные крематории - так крема... тьфу, креативнее было бы...)
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Якщо буде епідемія, то 600 могил для міста мільйонника дуже замало.
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а кіко тра' щоб ваша душенька була довольна?
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Лучше пустил кататься по улицам мобильные крематории - так крема... тьфу, креативнее было бы...)
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А виселиц для нарушителей карантина сколько поставили?
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Краще застосовувати виріб французького лікаря Гільйотена. Скарг від його пацієнтів не було🤗
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обезголовлене тіло не може заразити інших повітряно-крапельним шляхом Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 635
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Може, але не всіх. Тобі нема чого хвилюватися.
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Не до того тогда было. Да и некому было жаловаться. Добрый доктор Гильотен испытал свое лекарство на себе.
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Тобто його ліки були дієвими, хоча можна назвати це фізіотерапевтичною процедурою.
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Какие виселицы? Их живьём сжигать будут с трансляцией по Интернету.
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"Наберу у пазуху
Оцих бризок-вогників
Затанцюю радісний,
Зрадію до смерті.
Поженусь за райдугой,
Злечу по-під хмарами,
Передам по радіо:
"Прощай, рідна Батьківщино".
Весна, весна, весна прийде,
Весна, весна, весна вгамує." Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 6489
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А ще там можна поховати провокаторів, яких спіймала СБУ.
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Ніяк не можна!
А як же ж ссанич буде піяритися, треба ж буде когось обмінювати?
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совку не доходит, остальные ходят в масках. Вы хоть когда в магазин заходите надевайте маску.
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там филатов для вас ямку викопал. так что приходите в маске.
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Розклеїти всюди об"яви. Хто без маски - той помре.
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5 копеек уже не катит - инфляция. Так что надень маску и помолчи. Иногда лучше молчать...
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Они сдыхать будут и кричать что вы все врете ,ничего нету .
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Ну надо ж как-то облагородить свои совково-садистские наклонности!
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600 могил для миллионного города. Если это юмор, то очень черный
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Это оптимистичный прогноз на фарте и при условии сознательности граждан беречься и соблюдать карантин.
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"ДБЛ БЛТЬ" С. Лавров
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Это в отличие от кого? Может, от тех, кто готовил не могилы, а больницы?
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По словам Бориса Филатова, вокруг территории 21-й, а также 8-й и 16-й больниц, которые уже перепрофилированы для приема больных коронавирусом, возводят ограждения - с контролем въездов и выездов. Для каждой больницы установят системы сбора опасных медицинских отходов и обеззараживания стоков.

Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 5206

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Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 6695
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По информации СМИ, олигарх Игорь Коломойский отказался помогать государству и родному для него Днепру в борьбе с распространением COVID-19. Имея крупную сеть автозаправочных станций, мультимиллиардер проигнорировал призыв помочь в обеспечении топливом для перевозок медиков, спасателей и продавцов продуктовых магазинов. Также никакой поддержки не получило и село Никольское-на-Днепре, в котором расположен особняк олигарха.
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Это точно. Вырыл могилы и отключил отопление, когда температура упала до минусов ночью и +3-5 днем. Чудненько. Особенно, когда и дети, и родители дома. Это чтобы уменьшить количество заболевших.
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Филатов еще о идиет!
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В Днепр планируют поставить американскую лабораторию с тестами на выявление коронавируса. Это оборудование купил на свои личные средства мэр Днепра Борис Филатов совместно с главой Общественного совета Днепра Геннадием Корбаном. Об этом Филатов сообщил на своей странице в Facebook. "На следующей неделе ожидаем в Днепре (первым в Украине) уникальную американскую лабораторию с точными ПЦР-тестами. Она куплена за мои личные средства напополам с Геннадием Корбаном. Да, это дорого, но вы все в курсе, что я не самый бедный парень, давно из бизнеса, деньги имею. Пора доставать из кармана", - проинформировал мэр Днепра. При этом он пообещал внести расходы в свою электронную декларацию и подчеркнул, что больше не хочет обсуждать эту тему.
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Плакаю. Тронут. Днепрянам мало-мало свезло? Как у вас там обстановка вообще?
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Сообщить, планировать и ожидать - это ещё не значит привезти и запустить.
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Вот она, забота о людях по-филатовски!
А больницы готовить не думал? Или яма на кладбище просто дешевле, чем койка в больнице?
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койка в больнице , особенно нашей, никоим не отменяет статистику. та что все правильно он делает, и еще -может -хоть на часть беспечных дебилов подействует
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ещё можно поставить на кладбищах вебкамеры, с выводом по городу на мониторы с бывшей рекламой.
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Филатов, я все равно не куплю маску, на меня такая пропаганда не действует Филатов - тем, "кому не доходит": Днепр подготовил 600 могил для возможных жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 2496
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Когда я здесь 1,5 месяца тому постил картинки из Ирана вот таких же подготовленных кладбищ для умерших от коронавируса, то наши зебилы не верили, злобно верещали, а на меня катали жалобы в администрацию... меня даже банили...
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А вы все завидуйте, что у вас нет такого заботливого мэра: вон и плакатики "Мойте руки!" на бигбордах развесил, и могилок вот нам накопал (интересно почём?).
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