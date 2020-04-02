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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Те, кто сорвал программу питания в армии, должны за это ответить, - Порошенко

Чиновники, которые фактически сорвали программу питания в Вооруженных Силах Украини, должны за это ответить. То, что Верховная Рада была вынуждена принимать соответствующий закон и спасать систему обеспечения армии - ненормально, и свидетельствует об абсолютной некомпетентности власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый Президент Украины Петр Порошенко.

"После того, как мы построили армию, запустили в большей половине боевых бригад новую систему питания, некомпетентные люди не объявили тендеры, не заключили контракты, не ввели необходимые штатные единицы, не обеспечили необходимые пищевые позиции - и сейчас пытаются нагрузить поставщиков, которые были еще во времена нашей команды, чтобы они продолжили выполнять свои обязанности", - подчеркнул Порошенко.

"Я представить себе такого не мог. Ладно, не запускаете новые реформы. Но сорвать программу питания украинских воинов и еще и предложить унизительное "Друзья, кто что может, может вы передадите на бесплатной основе, чтобы кормить армию"? Кто не кормит свою армию, гарантированно будет кормить чужую. И это же ситуация так складывается не только с военным питанием. Поэтому безусловно, мы поддержали данный законопроект, потому что это защита армии. Но кто будет привлечен к ответственности за это?" - отметил он.

По словам Порошенко, нельзя позволить, чтобы над Вооруженными силами Украины проводились такие эксперименты, которые оставляют украинских воинов голодными.

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"Такую я принял армию. Не было еды, голодные, раздетые, разутые, без вооружения, без боеприпасов, без опыта, без сотрудничества с НАТО, без ничего. Но разрушить то, что мы построили ?! За это должны понести ответственность виновные", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих.

Ранее сообщалось, что несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.

Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186236
 
   
 Топ комментарии
 
"Я представить себе такого не мог. Ладно, не запускаете новые реформы" (Порошенко 2020)
"Каких реформ тебе еще не хватает" (Порошенко 2019)
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никто ни за что не ответит, как и всегда в этом феодальном олигархате
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Як вже о 100 3,14 zdilo це зелене глядство ... ВЕРНІТЬ ПОРОХА !!!!!
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Что значит "я принял армию"? Ты разве не создал ее с нуля, кормилец?
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нафталиновий в своем репертуаре..
все пропало. и армия, и мова, и віра.
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Петя прав . Да жадный , но не смешной идиот .
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Хто воно таке? Щось вимагає, когось спасає постійно.
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"Я представить себе такого не мог. Ладно, не запускаете новые реформы" (Порошенко 2020)
"Каких реформ тебе еще не хватает" (Порошенко 2019)
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Марадер в твоей башке, запихнутый туда беней с помощью Г+Г, сериала "Слуга урода".
Я тебя сейчас спрашиваю: Где порубаные руки? Почему ваш "солнцеликий" со своей радой,СБУ, прокуратурой еще не отрубил ни одной руки? Может, ищите не там? Может не было ни мародера, ни свинарчуков?
А как тебе ермаки?
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Мародерил в бюджет походу и контробандил в армию, ну слава Богу пришли Зепрофесионалы и Ермаки и победили корупцию еще и ВВП +40% 😂😂😂
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а як ти під кловуном лежиш, то нічого ?
слухай розумних людей - Петю, наприклад, може життя налагодиться.
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моє зауважання від 02.04.2020 11:42 навіть несподівано для мене було враховане!
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Обов'язково відповідатимуть.
І найкраще місце - стадіон. Тільки навколо буде колючий дріт.
Так, ссанич? Стадіон, так стадіон..
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Хто воно таке? Щось вимагає, когось спасає постійно.
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має ж хтось і рятувати, гебнявий
а не тільки просерати те, що 6 років так важко добували
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У нас зараз є новини важливіші, ніж новини про армію. Совпадєніе ? Не думаю...
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«... не запускаєте нових реформ. Але зірвати програму харчування українських воїнів та ще й запропонувати принизливе "хто що може, чи не передасте на безкоштовній основі, щоб годувати армію"? ... Але зруйнувати те, що ми побудували?! За це мають понести відповідальність винні» - тільки на цих винних потрібно, принаймі, показати.
Хомчак? Загороднюк? Данілов? Гончарук? Чи все ж таки клован?
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