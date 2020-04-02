 Те, кто сорвал программу питания в армии, должны за это ответить, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый Президент Украины Петр Порошенко.
"После того, как мы построили армию, запустили в большей половине боевых бригад новую систему питания, некомпетентные люди не объявили тендеры, не заключили контракты, не ввели необходимые штатные единицы, не обеспечили необходимые пищевые позиции - и сейчас пытаются нагрузить поставщиков, которые были еще во времена нашей команды, чтобы они продолжили выполнять свои обязанности", - подчеркнул Порошенко.
"Я представить себе такого не мог. Ладно, не запускаете новые реформы. Но сорвать программу питания украинских воинов и еще и предложить унизительное "Друзья, кто что может, может вы передадите на бесплатной основе, чтобы кормить армию"? Кто не кормит свою армию, гарантированно будет кормить чужую. И это же ситуация так складывается не только с военным питанием. Поэтому безусловно, мы поддержали данный законопроект, потому что это защита армии. Но кто будет привлечен к ответственности за это?" - отметил он.
По словам Порошенко, нельзя позволить, чтобы над Вооруженными силами Украины проводились такие эксперименты, которые оставляют украинских воинов голодными.
"Такую я принял армию. Не было еды, голодные, раздетые, разутые, без вооружения, без боеприпасов, без опыта, без сотрудничества с НАТО, без ничего. Но разрушить то, что мы построили ?! За это должны понести ответственность виновные", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Рада приняла изменения в Госбюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих.
Ранее сообщалось, что несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.
Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет.
все пропало. и армия, и мова, и віра.
"Каких реформ тебе еще не хватает" (Порошенко 2019)
Я тебя сейчас спрашиваю: Где порубаные руки? Почему ваш "солнцеликий" со своей радой,СБУ, прокуратурой еще не отрубил ни одной руки? Может, ищите не там? Может не было ни мародера, ни свинарчуков?
А как тебе ермаки?
слухай розумних людей - Петю, наприклад, може життя налагодиться.
І найкраще місце - стадіон. Тільки навколо буде колючий дріт.
Так, ссанич? Стадіон, так стадіон..
а не тільки просерати те, що 6 років так важко добували
Хомчак? Загороднюк? Данілов? Гончарук? Чи все ж таки клован?