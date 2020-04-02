EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
  6683  45
Материалы по теме:
Все про:карантин (2016) Ухань (19) COVID-19 (2807) коронавирус (1498)

 "Счет идет на десятки тысяч": жители китайского Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса

Жители китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, все большим скептицизмом относятся к данным официальной статистики, согласно которым за все время эпидемии в Ухане жертвами коронавируса стали около 2500 человек.

Об этом пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала этой недели семь крупнейших похоронных бюро Уханя ежедневно выдают семьям покойных в среднем 500 урн с прахом. Это дает основания предположить, что коронавирус стал причиной смерти гораздо большего количества людей, чем об этом заявляет официальный Пекин.

"Этого не может быть… Если крематории работают круглосуточно, то каким образом погибло так мало людей?", – говорит в интервью Радио "Свободная Азия" житель Уханя по фамилии Чжан.

"Они начали раздавать прах и проводить погребальные церемонии в понедельник", – рассказывает Чжан. Семь погребальных домов обслуживают сейчас Ухань, а также входящие в агломерацию города Ханькоу, Учан и Ханьян.

Пользователи соцсетей подсчитали ежедневную нагрузку всех семи бюро, в то время как новостной сайт Caixin.com сообщил, что погребальный дом в Ханькоу получил только за один день 5000 урн из крематория – что уже вдвое превышает официальное число жертв вспышки коронавируса в Ухане.

В социальных сетях появились сообщения о том, что все семь похоронных бюро в Ухане ежедневно выдают родственникам покойных около 3500 урн.

Похоронные бюро оповестили семьи умерших, что они попытаются завершить кремацию перед традиционным китайским праздником поминовения усопших Цинмин, который отмечается 5 апреля.

Согласно подсчетам, с 23 марта по 5 апреля похоронные бюро выдадут родственникам 42 000 урн с прахом покойных.

Еще одна оценка числа умерших базируется на знании того, как функционируют местные крематории, в которых в общей сложности работают 84 печи. Учитывая, что одна кремация занимает примерно один час, городские крематории могут ежедневно выдавать более 1560 урн с прахом покойных. Согласно этим подсчетам, за последние два с половиной месяца в городе погибли около 46 800 человек.

По словам жителя провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, многие горожане считают, что, начиная с декабря, здесь погибли более 40 000 человек.

"Может быть, власти постепенно публикуют реальные цифры, делая это намеренно или непреднамеренно, чтобы люди постепенно смогли смириться с реальностью", – говорит собеседник Радио "Свободная Азия" по фамилии Мао.

Источник, близкий к Провинциальному бюро по гражданским делам, утверждает, что многие люди умерли у себя дома, не попав в официальную статистику. По словам источника, истинное количество смертей в Ухане засекречено, однако власти, судя по всему, знают реальные цифры.

"Каждое похоронное бюро дважды в день передает властям данные о кремациях", – говорит источник. "Это означает, что каждый похоронный дом знает только данные о собственных операциях, но не знает ситуацию в других похоронных бюро".

По словам источника, в течение всего лишь одного месяца в Ухане было проведено 28 тыс. кремаций. Это означает, что оценки, публикуемые в социальных сетях и относящиеся к периоду в два с половиной месяца, не являются преувеличением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп

Житель Уханя, Сунь Линьань, рассказал о длинных очередях у похоронных бюро, в которые выстроились родственники погибших, желающие забрать прах своих близких.

"Это уже началось, – рассказал Сунь, – Вчера люди выстроились на кладбище в Бянданьшане, а сегодня множество людей было в похоронном доме в Ханькоу".

Житель Уханя Чэнь Яохуэй сказал Радио "Свободная Азия", что городские власти раздают семьям погибших 3000 юаней (около 422 долларов) в качестве "пособия на похороны" – в обмен на их молчание об истинных причинах смерти близкого человека.

"За последние несколько дней состоялось много похорон; власти тайком раздают по 3000 юаней семьям погибших на похороны", – говорит Чэнь.

Ху Айчжэнь, чья мать умерла от осложнений после COVID-19, говорит, что ему приказали забрать прах его матери в местном районном комитете.

"Местный комитет сказал мне, что они сейчас занимаются похоронами, но я не хочу делать это прямо сейчас", – рассказал в интервью Радио "Свободная Азия" житель Уханя по фамилии Дин. По его словам, сейчас "слишком много людей" проводят похоронные обряды.

Чэнь Яохуэй говорит, что никто в городе не верит официальной статистике о числе погибших людей.

"Согласно официальным данным, умерли 2500 человек… Но до начала эпидемии в городских крематориях обычно кремировали около 220 [трупов] в день", – рассказывает Чэнь. При этом, по его словам, "во время эпидемии они (власти) перевели в Ухань сотрудников крематориев со всего Китая, и те круглосуточно занимаются кремированием".

Местный житель по фамилии Гао говорит, что семь городских крематориев способны кремировать около 2 тыс. тел в день, при условии круглосуточной работы: "Любой, кто посмотрит на эти цифры, поймет… Любой человек, способный мыслить. И они говорят о 2535 жертвах? Семь крематориев могут кремировать больше умерших всего за один день".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кадыров из-за коронавируса полностью закрывает Чечню: она станет первым изолированным регионом РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3186234
 
 
 Топ комментарии
 
Те у кого есть хоть трошки смальца в голове не верят, само собой.
 показать весь комментарий
 
Камуняча влада завжди брехала і бреше далі.
 показать весь комментарий
 
Надо меньше жрать всякое ползуче-летающее дерьмо .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Те у кого есть хоть трошки смальца в голове не верят, само собой.
 показать весь комментарий
 
 
"По словам источника, истинное количество смертей в Ухане засекречено, однако власти, судя по всему, знают реальные цифры." - О, уж они-то лучше всех знали масштаб угрозы ещё когда большая часть человечества пребывала в самоубийственной дрёме, а ВОЗ преступно поддакивал вракам кетайцев. Потому сами они и предпринимали такие беспрецидентные меры.
 показать весь комментарий
 
 
Надо меньше жрать всякое ползуче-летающее дерьмо .
 показать весь комментарий
 
 
не факт скорее всего хотят почистить планету от стариков и больных
 показать весь комментарий
 
_Ты из тех тормозов, что всё ещё думают, что умирают старики? А если и так, то своих родителей уже списал в расход?
 показать весь комментарий
 
та й взагалі припинити харчуватися.
 показать весь комментарий
 
Они едят все что шевелится не от нужды или бедности,а от исторически сложившихся традиций. Последствия этих действий в статье с цифрами. Что не так с утверждением,что пора запрещать эту нездоровую практику?
 показать весь комментарий
 
Очень может быть. Тех, кто жил при совке, убеждать в этом не надо.
 показать весь комментарий
 
 
Камуняча влада завжди брехала і бреше далі.
 показать весь комментарий
 
 
Тушкани мають право не вірити владі, бо головний принцип соціялізму: за приписки нагородять, за правду - розстріляють.
Вже була інфа, що насправді там задвухсотилося у 17 разів більше.
 показать весь комментарий
 
 
В «ОПЗЖопе» заявили, что санкции против Беларуси - позор для украинской власти

В партии «Оппозиционная платформа - За Жопу» раскритиковали решение украинских властей присоединиться к европейским санкциям против Республики Беларусь.Такое мнение высказал лидер политсилы Виктор Мертвечук, передает пресс-служба «ОПЗЖопы»."Счет идет на десятки тысяч": жители китайского Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 9086
 показать весь комментарий
 
 
Санкции включают в себя эмбарго на поставки оружия/оборудования, которое могут использовать для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с необъяснимым исчезновением четырех человек: двух оппозиционеров, бизнесмена и журналиста.
 показать весь комментарий
 
 
Это потому ,что зажиддя голосует так же,как и белорусская область россии. Холопы кремлевского карлика поют одинаково
 показать весь комментарий
 
Тим часом у штатах китайці розважаються.
Одна мимра вихваляється, що скупила всі маски у Флориді, щоб американцям не дісталось,
інша коза мацає в магазині все, що бачить. І таких відео повно.
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1245618901511065606

https://twitter.com/dmitrosel007/status/1245621250577186825
 показать весь комментарий
 
Ну как бэ а без короновируса никто не умирал что ли? Это нужно брать ежедневную статистику смертей Уханя хотя бы за прошлый год и вычитать их
 показать весь комментарий
 
 
раша, китаяша, севкореяша и все постсовецкие республики (Балтию не оцениваем) лежат вне областей каких либо статистик. мона допустить только очень грубый вероятностный подход на основе статистик у хопкинса. и то, здесь о расходе тестов.
 показать весь комментарий
 
 
Украина с "кривой" статистикой, это правда. Но по крайней мере, наши власти не трепятся, как китаезы и не врут как кацапы. И не вякают про трактор как Лукашенко
 показать весь комментарий
 
 
"кривая" статистика просто кривит следуя колличеству суточных тестов. не может реальный рост инфицированных идти с такими регулярными ступеньками.
 показать весь комментарий
 
Все немножко не так. Теперь, не имеется ввиду оф. статистику, любой умерший от воспаления легких или гриппа считается родственниками, как жертва пандемии. И большинству реальной плевать на эпикриз. Ведь тесто-то нет
 показать весь комментарий
 
И правильно делают. Коммунистам, в том числе китайским, веры нет. 23.03.20 - Число мобильных пользователей в Китае снизилось на 21 млн человек "Счет идет на десятки тысяч": жители китайского Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 7683. Куда люди-то делись? Испарились?
"Счет идет на десятки тысяч": жители китайского Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса - Цензор.НЕТ 5967
 показать весь комментарий
 
Да там хоть 100 млн. испарятся, никто в мире это не заметит. Какая существенная разница между 1 500 000 000 и 1 400 000 000???
 показать весь комментарий
 
Для Китая это без разницы. Но врут они конкретно. Зачем? Чтобы свою экономику не убить. Вот Украина маски из Китая импортирует. У нас что все швеи умерли ? Или у кого-то просто мозгов нет?
 показать весь комментарий
 
А ещё очень может быть, что сокрыты жертвы не вируса, а "жёстких, но правильных китайских" мер, которые так нравятся некоторым местным почитателям гулага. Например, просто заварили намертво многоэтажку, думали, что скоро разварят, но замотались. А они, дурашки, там взяли да померли. Ну не ставить же из-за такой ерунды под сомнение авторитет КПК!
 показать весь комментарий
 
 
Американці теж казали, шо китайська влада бреше. Базувалися на данних своїх супутників які спостерігали за роботою крематоріїв.
Вірус пройшовся по Уханю катком. Місто заблокували і зачекали поки єпідемія сама згасне. Так що 50тис загиблих запросто може бути.
 показать весь комментарий
 
 
Как только я увидел китайские данные, то понял что они врут. Покопался в новостях и это стало еще очевиднее. Не знаю что там происходило ранее и происходит сейчас, но новости из Китая выглядят нереалистичными.
 показать весь комментарий
 
 
От так і москалів будуть ховати, правда без урн, їх фуйло американцям продасть.
 показать весь комментарий
 
Китайці виині в тому що їдять всякий " кал" , треба було закрити границь КНР, щоб ця херня не розповсюджувалася по всій планеті
 показать весь комментарий
 
 
Правозащитники вопили что нельзя. Это ограничение прав человека. В итоге политики побоялись. Теперь имеем десятки тысяч смертей, а может и сотни.
 показать весь комментарий
 
Китайці виині в тому що їдять всякий " кал"
Справа не в тих, хто їсть, а в тих, хто має справу із живими дикими тваринами, тобто має фізичний дотик них. Бо готова їжа не містить в собі вірусів. А в Україні та рашті світу є багато тих, хто займається контрабандою та продажом диких тварин також тому, що на те є попит.
 показать весь комментарий
 
У московитів 771 новий хворий. можна ще 1 млн масок продати натівцям.
 показать весь комментарий
 
О опять пошло накручивание умерло 100500 миллионов - никто не считает умерших от обычных болезней в этом "10 миллионном селе"... Вы ребята уже вообще *** дали, шо в Италии что тута - всех записываете в смерти от короновируса Да Китайская компартия те еще мудаки - только вот причину в расскручивании епидемии я вижу экономичсекую: экономика Китая перегрета и раздута - но мудрая компартия не может ошибатся? потому то все вирус особенно по психике бьют фото и видео где китайса в костюмах химзащиты борются с видео! Тут уже таскали видео тренировки как реальное ... Да и все эти "утечки" и прочее ОБС ******* ...
 показать весь комментарий
 
ммм, не. у них.... ну, я в принципе читал с 20 причин почему это мол выгодно Китаю..... но думаю если там война начнется, то нужно будет помогать.... как раз шоб вирусы не разлетелись(лаборатории же там тоже есть как и на Рашке)
 показать весь комментарий
 
Ну.... у нас вообще жесть будет. "тесты" - это просто шоб понять, заболел ли депутат, то есть гражданин..... б*же, помоги, ведь Перун всем помогает, разве нет?
 показать весь комментарий
 
В процинции Хубэй конгломерат из нескольких городов миллионников, из которых только Ухань 12 млн. населения. цифры кремаций вообще притянуты за уши, но даже если взять 40 тысяч умерших с декабря, да на всю провинцию - это нет ничто.
Обычный наброс на Китай. Западным СМИ больно признать, что борьбу с короновирусом его медицина, безнадёжно проигрывает китайской.
 показать весь комментарий
 
 
Ну умовний захід вирішив що за все платить Китай - як на мене китайози спочатку своїми фокусами вирішили прикрити свою дупу в економіці а медіа ефект вийшов такий що "накрило" усіх, зараз будуть платити Їх би може ще пронесло - якби вони раптом не вирішили трішки підзаробити на "кіпіші" і спихнути всім свій неліквід ...
 показать весь комментарий
 
Нічого дивного - комуняки. Через деякий час світ узнає, що, виявляється, даний вірус зовсім не природного походження, а просто результат якогось нещасного випадку в лабораторії.
 показать весь комментарий
 
БОЙКОТ КИТАЙСЬКИХ ТОВАРІВ.НІ ОДНОРАЗОВИМ РЕЧАМ ЦІНОЮ ЗНИЩЕННЯ ПЛАНЕТИ.
 показать весь комментарий
 
Ну еще в начале эпидемии в Китае , я писал , со слов британского Врача , все официальные цифры Китая ,надо умножать на 100 в лучшем случае ,а вообще на 1000 "Рахунок іде на десятки тисяч": мешканці китайського Уханя не вірять офіційним даним про загиблих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 157
 показать весь комментарий
 
 
Но этот вирус(скорее бы сам умер) теперь заставит всех тратить НОРМАЛЬНЫЕ деньги на здравоохранение своего народа,страны ,близких.
 показать весь комментарий
 
Так само і зелена влада бреше про кількість померлих, скільки людей вмирає ніби від пневмонії і ніхто їх не первіряє на коронавірус
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх