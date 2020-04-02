 Медработникам скорой помощи тоже увеличат оклад в три раза, - глава Минздрава Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов

По его словам, в списке специальностей, которые там перечислены, есть в том числе все должности "экстренки" - в пункте о врачах других специальностей, которые заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

"Однако возникло недоразумение - мне поступило немало сообщений, будто бы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень, но для того, чтобы избежать недоразумений, к приказу внесут корректировки и пропишут это отдельно", - сообщил он.

Степанов отметил, что информация появится в течение дня на сайте Минздрава: "Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно".

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"Защита врачей - наш приоритет и государство будет уделять повышенное внимание к условиям, в которых работают украинские врачи", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, в Запорожье работники скорой помощи выступили против приказа № 759, который был издан новоназначенным министром здравоохранения Максимом Степановым. Как заявил председатель независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи Запорожья Анатолий Сидоренко, согласно этому приказу медикам скорой помощи, в отличие от остальных медработников, не будут поднимать зарплату.

По словам Сидоренко, именно работники скорой находятся на передней линии обороны и первыми сталкиваются со всеми опасными заболеваниями. Поэтому такой шаг они считают как минимум несправедливым. Запорожские медики записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием пересмотреть этот приказ. Сидоренко отметил, что в ближайшее время такое же обращение будет направлено и работниками скорой из других областей.