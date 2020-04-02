 Начато уголовное производство по подозрению в сокрытии результатов тестов на коронавирус клиникой "Евролаб", - СБУ

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, речь идет об умышленном несообщении соответствующим государственным органам информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.
"Поэтому 1 апреля 2020 на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация", - говорится в сообщении.
В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве. Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.
Напомним, 20 марта прокуратура Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили в государственные органы Украины об обнаружении коронавируса у пациента. Согласно введенным в Украине в связи с распространением коронавируса ограничениям, нельзя утаивать информацию о инфицированных.
Позже владелец клиники Андрей Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19.
Скрывший результаты один раз...скроет их и во второй...это же один и тот же евролаб...
Именно эта клиника провела честно анализы и сказала, что Зеля не наркот, как таким не доверять?
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как только Пальчевский начал открывать в своих видео рот на Блазня..., так здравствуй СБУ..
Но понятное дело что в клинике искали анализы блазня...
Надеюсь у Пальчевского хватило мозгов их там не держать....
Пальчевскому уважуха!!!
янина соколова напряглась.
А Пальчевский, чуть ли не единственный, кто заявил, что ЗЕбол с момента продажи земли политический труп и преступник!!!
фсбу всегда то шлюх гоняет, то врачебную тайну обнуляет,
на кого они работают ?
а, на продавца земли и должностей Зеленского, понятненько ...