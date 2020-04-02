 С коронавирусом госпитализированы 398 человек, среди них 20 детей и 26 медработников, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек.
"Если посмотреть на мировую статистику, то в мире уже зарегистрировано более 940 тыс. случаев, плюс 78 тыс. случаев за сутки. С такими темпами сегодня мировая пандемия перейдет в миллион случаев", - уточнил Ляшко.
но это так...ни о чем...
берегите себя , люди!!!!
Ґрунтовно готуються.
Після епідемії смертність в тому регіоні знизиться нижче середніх показників. А за 5 років вийде на звичну середню цифру. Тобто вплив вірусу на смертність за період скажімо в 10 років буде близько нуля.